24.1.2024
Kodin sisustusta suunniteltaessa huomio keskittyy usein paikkoihin, joissa vietämme eniten aikaa – olohuoneeseen, keittiöön, makuuhuoneeseen tai jopa takapihalle. Mutta muistatko huomioida kulkuturvallisuuden kannalta tärkeät portaat ja muut askelmat?
Selkeä LED-valaistus helpottaa portaissa kulkemista, ja valaistuksen avulla portaikoin voi muuntaa kodin näyttäväksi sisustuselementiksi. Hyödynnä siis seuraavat ideat portaiden ja muiden kulkuväylien älykästä valaistusta suunnitellessasi.