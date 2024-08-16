Parhaat portaiden valaistusideat

Parhaat portaiden valaistusideat

24.1.2024

Kodin sisustusta suunniteltaessa huomio keskittyy usein paikkoihin, joissa vietämme eniten aikaa – olohuoneeseen, keittiöön, makuuhuoneeseen tai jopa takapihalle. Mutta muistatko huomioida kulkuturvallisuuden kannalta tärkeät portaat ja muut askelmat?

Selkeä LED-valaistus helpottaa portaissa kulkemista, ja valaistuksen avulla portaikoin voi muuntaa kodin näyttäväksi sisustuselementiksi. Hyödynnä siis seuraavat ideat portaiden ja muiden kulkuväylien älykästä valaistusta suunnitellessasi.

Inspiraatiota sisäportaiden valaistukseen

Kuljemme portaissa niin usein, että saatamme unohtaa, miten näyttäviä arkkitehtonisia elementtejä portaikot oikeastaan ovat ja miten oikeanlainen valaistus voi muuntaa ne näyttäviksi sisustuselementeiksi. Seuraavassa on joitakin portaikkojen valaistusideoita kodin sisustuksen kohentamiseen (ja portaissa kulkemisen helpottamiseen).

Philips Hue -valonauhalla valaistut portaat

LED-nauhavalojen käyttö portaissa

Philips Hue -valonauhat mukautuvat yhtä luonnolliseksi osaksi portaikkoa kuin porraskaide. Harkitsetpa sitten kierreportaiden, marmorirappusten tai kellariin vievien puurappusten valaisemista, valonauhat ovat luonnollinen ja helppo ratkaisu.
Valonauhat ovat joustavia ja monipuolisia. Ne voi mukauttaa lähes portaikkoon kuin portaikkoon sopiviksi taivuttamalla, leikkaamalla ja pidentämällä. Kulkureitin tehokkaasti valaisevat valonauhat voi kätkeä porrasaskelmien alapintaan tai portaiden ja seinän yhtymäkohtaan. Portaikosta voi myös tehdä valaistuselementin kiinnittämällä valonauhat porraskaiteeseen niin, että kaidepuut luovat näyttäviä varjokuvioita.

Philips Hue Perifo -kiskovalaistus LED-valaistut portaat

Kiskovalaistuksen käyttö portaissa

Myös Philips Hue Perifo -kiskovalaistus sopii portaikkoon luonnollisesti, sillä sen voi asentaa katto- tai seinälinjaa mukailevaksi ja valot voi napsauttaa vaivattomasti haluamiinsa kohtiin kiskoa.

Portaat voivat usein olla inspiroimattomia, "kuolleita" tiloja. Joten miksi et ripustaisi joitain suosikkitaideteoksiasi tai perhekuviasi portaiden seinälle? Käännä Perifo-valaisimia korostaaksesi niitä värikkäällä valolla. Voilà! Oma portaiden taidegalleria.

Riippuvalojen käyttö portaissa

Lisää portaikkoosi sisustuselementtejä näyttävällä riippuvalaisimella – tai kolmella!
Jos portaikon katto on korkealla, Philips Hue Flourish -riippuvalaisin antaa hienon säväyksen valaistukseen. Minimalistisen valkoisen pallovalaisimen voi säätää haluamaansa korkeuteen säädettävillä ripustusjohdoilla, joten näyttävän valaistuksen luominen onnistuu helposti. Ripustamalla Flourish-valaisimia eri korkeuksille saa luotua elegantteja ja tyylikkäitä hajavalokuvioita.

Valoisa idea: Luo vielä rohkeampi portaikko asettamalla Flourish-valoryhmä toisiaan täydentäviin punaisen, sinisen tai minkä tahansa värin sävyihin.

Automaattisten valojen käyttö portaissa

Sijoittamalla portaikon tuntumaan Philips Hue -liiketunnistimen voit unohtaa valokatkaisimen hapuilun ylös ja alas kulkiessasi. Portaikon perusvalaistuksen voi säätää hienovaraiseksi ja lämpimäksi niin, että se luo kotoisaa tunnelmaa muualle asuintiloihin. Tunnistimen voi ohjelmoida niin, että valomäärä portaissa kasvaa niitä lähestyttäessä ja valot sammuvat tai himmenevät portaista poistuttaessa. Tunnistin on erityisen kätevä kannettaessa kuormia portaissa!

Philips Hue Outdoor -liiketunnistinvalaistus ulkoportaisiin

Käytä uppoasennettavia seinävalaisimia portaissa

Philips Hue Dymera saattaa näyttää olohuoneen elegantilta seinäkoristeelta, mutta itse asiassa se sopii korostusvalaisinkäytön lisäksi myös seinäasenteiseksi porrasvaloksi. Valaisimen kaksi valokeilaa voi suunnata ylös ja alas niin, että ne valaisevat tarkasti ja tyylikkäästi sekä porrasaskelmat että portaikon seinän tai katon. Kaiken lisäksi Dymera toimii sekä sisällä että ulkona, joten se sopii kaikenlaisiin portaikkoihin.

Kirkkaan porrasvalon valaistusidea: Philips Hue -sovelluksella voit mukauttaa Dymeran tehokkaaksi porrasvaloksi säätämällä valaisimen valosäteitä yksilöllisesti. Vaihtoehtoisesti voit valita sovelluksesta näyttäviä valaistustehosteita, kuten kynttilä- tai takkavalaistuksen. Korostusvalaistuksesta on moneksi!

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