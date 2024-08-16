Philips Hue -valonauhat mukautuvat yhtä luonnolliseksi osaksi portaikkoa kuin porraskaide. Harkitsetpa sitten kierreportaiden, marmorirappusten tai kellariin vievien puurappusten valaisemista, valonauhat ovat luonnollinen ja helppo ratkaisu.

Valonauhat ovat joustavia ja monipuolisia. Ne voi mukauttaa lähes portaikkoon kuin portaikkoon sopiviksi taivuttamalla, leikkaamalla ja pidentämällä. Kulkureitin tehokkaasti valaisevat valonauhat voi kätkeä porrasaskelmien alapintaan tai portaiden ja seinän yhtymäkohtaan. Portaikosta voi myös tehdä valaistuselementin kiinnittämällä valonauhat porraskaiteeseen niin, että kaidepuut luovat näyttäviä varjokuvioita.