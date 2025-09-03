*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Solo ‑valonauha
Päivitä sisustuksesi ja kohota mielialaasi upealla valaistuksella. Helposti asennettavassa 5 metrin pituisessa Philips Hue Solo ‑valonauhassa on 1 700 luumenin valoteho, joka valaisee kotisi upeasti. RGBWW-LEDeillä varustettu valonauha toistaa värejä ja puhtaan valkoista valoa. Suunnittelussa on huomioitu turvallisuus, ja valonauhan käyttö sujuu mutkattomasti. Kaikille Philips Hue ‑valonauhoille myönnetään 2 vuoden takuu.
Pituus
Nykyinen hinta on {currentPrice}
Sisältyy Flash sale -kampanjaan: Osta vähintään 2 tuotetta ja säästä jopa 25%.Siirry kampanjaan
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
- Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
- RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
- 5 metriä
- Suojaava silikonipinta
Suosittuja tuotteita
Hue White and color ambiance
Kannettava Go-valaisin
89,99 €
Hue White and color ambiance
Signe gradient -lattiavalaisin
329,99 €
Hue
Bridge
59,95 €
Hue White and color ambiance
Signe gradient -pöytävalaisin
219,99 €
Hue
Dimmer switch
21,99 €
Hue White ambiance
MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
64,99 €
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla
Kun olet muodostanut yhteyden Hue-siltaan, voit liittää valot Alexaan, Apple HomeKitiin tai Google Assistantiin ja ohjata niitä helposti äänikomennoilla. Yksinkertaisten äänikomentojen avulla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, himmentää tai kirkastaa valaistusta ja jopa määrittää haluamasi valaistusasetuksen.
Mukauta asetuksia sovelluksessa
Tee mediaelämyksestä itsesi näköinen. Sovelluksella voit muuttaa valaistusasetuksia, kuten kirkkautta ja tehostenopeutta, ja määrittää käynnistyksen oletusasetukset.
Monipuoliset säätömahdollisuudet
Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia. Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips Hue app -sovelluksen avulla tai käytä valoja lisäämällä järjestelmään kytkimiä. Ota Philips Hue -kokemuksesta kaikki hyöty irti käyttämällä esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue toimii myös Amazon Alexan, Apple Homekitin ja Google-Homen kanssa, jolloin voit säätää valojasi pelkällä äänelläsi.
Lisää älykkäitä kytkimiä, tunnistimia ja paljon muuta
Voit tehostaa älykästä Hue-valaistusjärjestelmääsi useilla eri lisävarusteilla, kuten älykkäillä himmentimillä ja liiketunnistimilla. Voit liittää yhteen Hue-siltaan jopa 12 lisävarustetta ja maksimoida näin kotisi automaatiotason.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Väri(t)
Multi Color
Materiaali
Silikoni