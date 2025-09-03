Tuki
Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Solo ‑valonauha

Solo ‑valonauha

Päivitä sisustuksesi ja kohota mielialaasi upealla valaistuksella. Helposti asennettavassa 5 metrin pituisessa Philips Hue Solo ‑valonauhassa on 1 700 luumenin valoteho, joka valaisee kotisi upeasti. RGBWW-LEDeillä varustettu valonauha toistaa värejä ja puhtaan valkoista valoa. Suunnittelussa on huomioitu turvallisuus, ja valonauhan käyttö sujuu mutkattomasti. Kaikille Philips Hue ‑valonauhoille myönnetään 2 vuoden takuu.

Pituus

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
  • Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
  • RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
  • 5 metriä
  • Suojaava silikonipinta
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla

Kun olet muodostanut yhteyden Hue-siltaan, voit liittää valot Alexaan, Apple HomeKitiin tai Google Assistantiin ja ohjata niitä helposti äänikomennoilla. Yksinkertaisten äänikomentojen avulla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, himmentää tai kirkastaa valaistusta ja jopa määrittää haluamasi valaistusasetuksen.

Mukauta asetuksia sovelluksessa

Mukauta asetuksia sovelluksessa

Tee mediaelämyksestä itsesi näköinen. Sovelluksella voit muuttaa valaistusasetuksia, kuten kirkkautta ja tehostenopeutta, ja määrittää käynnistyksen oletusasetukset.

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia. Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips Hue app -sovelluksen avulla tai käytä valoja lisäämällä järjestelmään kytkimiä. Ota Philips Hue -kokemuksesta kaikki hyöty irti käyttämällä esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue toimii myös Amazon Alexan, Apple Homekitin ja Google-Homen kanssa, jolloin voit säätää valojasi pelkällä äänelläsi.

Lisää älykkäitä kytkimiä, tunnistimia ja paljon muuta

Lisää älykkäitä kytkimiä, tunnistimia ja paljon muuta

Voit tehostaa älykästä Hue-valaistusjärjestelmääsi useilla eri lisävarusteilla, kuten älykkäillä himmentimillä ja liiketunnistimilla. Voit liittää yhteen Hue-siltaan jopa 12 lisävarustetta ja maksimoida näin kotisi automaatiotason.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Väri(t)

    Multi Color

  • Materiaali

    Silikoni

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Valosarja/valonauha

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

