25 août 2026
Installez Hue Sync avec Apple TV pour transformer votre expérience de divertissement à domicile, passant d’une simple séance de visionnement à une expérience sensorielle totalement immersive. En comblant l’espace entre votre écran et votre pièce, cette configuration permet à votre éclairage intelligent de réagir en temps réel à chaque explosion, coucher de soleil ou rythme musical. Que vous regardiez le dernier film à succès ou jouiez à un jeu rythmé sur Apple Arcade, l’intégration de Philips Hue sync box Apple TV garantit que votre espace reflète le monde sur votre téléviseur.