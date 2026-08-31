Avant de synchroniser vos lampes avec Apple TV, ouvrez Philips Hue app et créez un espace de divertissement. Cela vous permet de positionner vos lampes virtuellement pour qu’elles puissent réagir fidèlement à l’action à l’écran.

Une fois votre espace de divertissement configuré, vous utiliserez l’onglet Synchronisation dans l’application Hue pour démarrer et gérer la synchronisation.

Vous voulez synchroniser vos lampes avec Apple Music sur Apple TV? Il suffit de passer en mode « Musique » dans l’onglet « Synchronisation » pour créer une expérience d’éclairage dynamique qui réagit au rythme et à l’énergie de votre musique.