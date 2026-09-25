16 février 2026

Lorsque vous comparez Hue White et White Ambiance, la principale différence réside dans le degré de contrôle que vous avez sur la température de couleur de votre lumière. Les deux options font partie du système d’éclairage intelligent Philips Hue, mais elles sont conçues pour des besoins et des espaces différents dans la maison.

Ce guide va t’expliquer les différences entre les ampoules Hue White et White Ambiance pour t’aider à choisir les bons éclairages intelligents pour ta maison. Découvre comment les produits Philips Hue peuvent être combinés pour créer une installation d’éclairage flexible et connectée.