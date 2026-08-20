Toegepaste filters
Alle producten Starterkits (23) LED-Lampen (114) LED Strips (58) Beveiliging (36)

Prijs

Slimme LED-verlichting

Transformeer de manier waarop je je huis verlicht. Ontdek een compleet ecosysteem van LED smartlampen, lampen, buitenverlichting, sensoren, schakelaars en accessoires die naadloos samenwerken. Personaliseer kleuren en helderheid, automatiseer routines, creëer meeslepende entertainmentervaringen en bedien je verlichting waar je ook bent met de Hue-app.

280 producten
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen

Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)

Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)

Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Signe gradient vloerlamp

Signe gradient vloerlamp

Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Resonate muurlamp

Resonate muurlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 3 m

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
Download het productinformatieblad
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

A60 - E27 slimme lamp (3-pack)

Warm- tot koelwit
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Download het productinformatieblad
Close-up van de voorkant van Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchroniseert lampen met tv-content: 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz
HDMI 2.1-gecertificeerd
Eén op één kleurensynchronisatie met de content op je scherm
Koppel tot 10 Philips Hue lampen
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 3 m

OmniGlow lightstrip 3 m

2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
Download het productinformatieblad
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Bridge

Bridge

Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
Close-up van de voorkant van Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m

Lichtsnoer van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 10 m

OmniGlow lightstrip 10 m

4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
Download het productinformatieblad
Close-up van de voorkant van Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 21 m

Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 21 m

Lichtsnoer van 21 m
30 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 6 m

Flux lightstrip 6 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
Download het productinformatieblad
Nieuw
Close-up van de voorkant van Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen

Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen

Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Lily buitenspotlamp

Lily buitenspotlamp

Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Flux lightstrip 10 m

Flux lightstrip 10 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
Download het productinformatieblad
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)

Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)

Warm- tot koelwit licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Download het productinformatieblad
Close-up van de voorkant van Perifo cilinder hanglamp

Perifo cilinder hanglamp

5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
Close-up van de voorkant van OmniGlow lightstrip 5 m

OmniGlow lightstrip 5 m

4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
Download het productinformatieblad
Close-up van de voorkant van Perifo cilinderspot

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van 1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad

1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad

Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Download het productinformatieblad
Create a starter kit
Close-up van de voorkant van Ensis hanglamp

Ensis hanglamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
1-24 van 280

Informatie over slimme LED-lampen

Hoe doet Philips Hue dat met slimme verlichting?

Is Philips Hue de moeite waard vergeleken met andere slimme verlichtingsmerken?

Gebruikt slimme verlichting meer elektriciteit?

Heb ik een hub nodig om slimme LED-lampen te gebruiken?

Kunnen slimme LED-lampen werken zonder internetverbinding?

Hoe bedien ik slimme lampen?

Wat zijn de beste slimme lampen voor energiezuinigheid?

Kan ik mijn verlichting op afstand bedienen via een app?

Lees meer over slimme verlichting

Energiezuinigheid van slimme LED-lampen

Wat is slimme verlichting?

Ontdek wat slimme verlichting is, hoe het werkt en welke voordelen intelligente lampen bieden voor je huis, welzijn en sfeer.
LED-lampen die van kleur veranderen

5 uitstekende tips om thuis energie te besparen

Als je je afvraagt hoe je thuis energie kunt besparen met Philips Hue slimme verlichting, we hebben een onderzoek gedaan waarin we verschillende instellingen van White and color ambiance lampen hebben vergeleken - en hier zijn de resultaten.
Voordelen van slimme LED-lampen

Woningautomatisering met slimme verlichting

Kom meer te weten over automatisering van woningverlichting en ontdek hoe het je dagelijkse activiteiten kan ondersteunen en een gerust gevoel kan geven, of je thuis bent of niet.
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay