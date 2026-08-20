Slimme LED-verlichting

Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
Nieuw
Bedrade dimmer switch voor niet-slimme lampen
Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge
De huidige prijs is € 59,99
Nieuw
Bedrade wandschakelaarmodule voor slimme lampen (2-pack)
Zorgt dat je Hue lampen altijd bereikbaar blijven
Maakt bestaande schakelaars slim
Bedien lampen, kamers, zones
Geen batterij nodig
De huidige prijs is € 79,99
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Signe gradient vloerlamp
Zwart
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 339,99
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Resonate muurlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 169,99
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Flux lightstrip 3 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
De huidige prijs is € 79,99
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Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
De huidige prijs is € 44,99
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A60 - E27 slimme lamp (3-pack)
Warm- tot koelwit
Draadloze bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 99,99
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchroniseert lampen met tv-content: 8K bij 60 Hz en 4K bij 120 Hz
HDMI 2.1-gecertificeerd
Eén op één kleurensynchronisatie met de content op je scherm
Koppel tot 10 Philips Hue lampen
De huidige prijs is € 349,99
OmniGlow lightstrip 3 m
2700 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 149,99
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Bridge
Ondersteuning voor 50 lampen en 12 accessoires
Geschikt voor Hue Sync
Voor integratie van verlichting en beveiliging
Geavanceerde encryptie
De huidige prijs is € 79,99
Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 14 m
Lichtsnoer van 14 m
20 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 229,99
OmniGlow lightstrip 10 m
4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 349,99
Hue Festavia lichtslinger voor buiten met bolvormige lampen 21 m
Lichtsnoer van 21 m
30 Lightguide lampen
Wit licht en kleurverloop
Lampen met een helderheid van 50 lumen
De huidige prijs is € 299,99
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Flux lightstrip 6 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 129,99
Nieuw
Bedrade aan-uitschakelaar (1-kanaals) voor niet-slimme lampen
Voeg niet-slimme lampen toe aan Hue
App- en spraakbesturing
Geen batterij nodig
Krijg toegang tot nog meer met een Bridge
De huidige prijs is € 49,99
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Lily buitenspotlamp
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Laagspanningssysteem - basiseenheid
Slimme bediening met Hue Bridge*
De huidige prijs is € 359,99
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Flux lightstrip 10 m
Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
2000 lumen
De huidige prijs is € 199,99
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Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)
Warm- tot koelwit licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 59,99
Perifo cilinder hanglamp
5,2 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Snoer omhoog en omlaag
De huidige prijs is € 159,99
OmniGlow lightstrip 5 m
4500 lumen
OmniGlowTM-technologie voor vloeiende lichteffecten
Direct en indirect licht
Ultrahelder, echt wit licht
De huidige prijs is € 199,99
Perifo cilinderspot
5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden
De huidige prijs is € 129,99
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1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad
Warm- tot koelwit
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
De huidige prijs is € 57,99
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Ensis hanglamp
Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
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De huidige prijs is € 489,99