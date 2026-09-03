Lag ditt eget Hue-underholdningsoppsett

Er du usikker på hvordan du skal synkronisere Philips Hue-belysningenene dine med TV-en?
Enten du ønsker et enkelt oppsett eller den ultimate opplevelsen, finnes det et Hue-synkroniseringsalternativ for alle hjem.

Hvordan vil du synkronisere lysene dine?

Jeg vil synkronisere lysene mine med Samsung eller LG TV-en min

Jeg vil synkronisere lysene mine med Samsung eller LG TV-en min

Jeg vil synkronisere lysene mine med alt innhold på hvilken som helst TV

Jeg vil synkronisere lysene mine med alt innhold på hvilken som helst TV

Jeg vil synkronisere lysene mine med innhold koblet til via HDMI

Jeg vil synkronisere lysene mine med innhold koblet til via HDMI

Et TV-skjermoppsett med underholdningsbelysning som viser Philips Hue Sync TV-appen.

Synkroniser TV-appen

Synkroniser lysene mine med Samsung eller LG TV-en min

Synkroniser Hue-lyskildene dine direkte med kompatible Samsung og LG TV-er ved hjelp av Hue Sync TV-appen. Nyt en oppslukende belysning som reagerer umiddelbart på alt som vises på skjermen, inkludert innebygde strømmeapper, filmer, sport og gaming. Ingen ekstra synkroniseringsutstyr er nødvendig.

Dette trenger du
- Kompatibel Samsung og LG TV*
- Minst én Hue-lampe med fargestyring
- Hue Sync TV-app (abonnement kreves)
- Hue Bridge
- Hue-appen

Best egnet til
- Synkronisering med innebygde TV-apper og vanlig TV-sendinger
- Uformell spillopplevelse
- Minimal oppsett uten ekstra maskinvare

Våre toppvalg for Sync TV-appen

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

Gradient wall washing-effekter på veggene
RGBWWIC-teknologi
Chromasync presisjonsfargematching
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Gradient wall washing-effekter på veggene
RGBWWIC-teknologi
Chromasync presisjonsfargematching
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1389,00 kr

Kommer snart

Nyhet
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box

929,00 kr

Play gradient light tube - kompakt

Play gradient light tube - kompakt

Laget for TV-er på 40" til 55"
Kombinerer hvitt og farget lys
Strømforsyning inkludert
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2419,00 kr

Play gradient light tube - stor

Play gradient light tube - stor

Laget for TV-er på 60" og større
Strømforsyning inkludert
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2649,00 kr

Nyhet
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box

1729,00 kr

Nyhet
Hue Play gulvlampe kompakt

Hue Play gulvlampe kompakt

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box

1619,00 kr

Kommer snart
Play gradient LED-strip pro 65"

Play gradient LED-strip pro 65"

Ultrajevne gradient-effekter
OmniGlow-teknologi
Chromasync precision color
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1849,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-strip pro 85"

Play gradient LED-strip pro 85"

Ultrajevne gradient-effekter
OmniGlow-teknologi
Chromasync precision color
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

2079,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Ultrajevne gradient-effekter
OmniGlow-teknologi
Chromasync precision color
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

2319,00 kr

Kommer snart

20% rabatt med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center

1729,00 kr

Ofte stilte spørsmål om Hue Sync TV-appen

Hvilke TV-er er kompatible?*

Hvordan kommer jeg i gang?

Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine med Samsung eller LG TV-en min?


 

En Philips Hue Play-skjermsynkroniseringsenhet med fiskeøyeobjektiv festet på en TV som registrerer innholdet på skjermen.

Play screen sync

Synkroniser lysene mine med alt innhold på hvilken som helst TV

Få TV-belysning på alle TV-er opp til 85” med Play screen sync-enheten. Enheten festes til TV-en din, og fiskeøyeobjektivet fanger opp innholdet og fargene på skjermen og synkroniserer Hue-lysene dine i sanntid med alt innhold, inkludert innebygde TV-apper og TV-sendinger.

Dette trenger du
- Play screen sync-enhet
- Minst én Hue TV LED-strip*
- Hue-appen

Best egnet til
- Synkroniserer alt innhold på skjermen
- Innebygde TV-apper og vanlig TV-sendinger
- Enkel plug-and-play-oppsett

Dette trenger du...

Nyhet
Play screen sync

Play screen sync

Enkel plug-and-play-løsning
Synkroniser innhold via Hue-appen
Fullskjermsopptak med fisheye
Algoritme for fargesynkronisering

1389,00 kr

Ofte stilte spørsmål om Play screen sync

Hva er Play screen sync?

Hvorfor velge Play screen sync?

Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine med Play screen sync?*


 

Våre toppvalg for Play screen sync

Nyhet
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box

929,00 kr

Play light bar 2-pakning

Play light bar 2-pakning

Dobbeltpakke
Integrert LED
Hvit
Smart kontroll med Hue Bridge*

1729,00 kr

Play light bar 2-pakning

Play light bar 2-pakning

Dobbeltpakke
Integrert LED
Svart
Smart kontroll med Hue Bridge*

1729,00 kr

Nyhet
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box

1729,00 kr

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

Gradient wall washing-effekter på veggene
RGBWWIC-teknologi
Chromasync presisjonsfargematching
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Gradient wall washing-effekter på veggene
RGBWWIC-teknologi
Chromasync presisjonsfargematching
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1389,00 kr

Kommer snart

En Philips Hue Play Sync Box 4K plassert på et underholdningsanlegg foran en TV.

Play HDMI sync box 4K eller 8K

Synkroniser lysene mine med HDMI-tilkoblet innhold

Play HDMI sync box 4K og 8K synkroniserer lysene dine med HDMI-tilkoblede enheter som strømmetjenester og spillkonsoller, og gir rask, presis lyssynkronisering i sanntid. Play HDMI sync box 4K er ideell for daglig spill og filmer i knivskarpt 4K. Play HDMI sync box 8K støtter høyere oppløsninger og opptil 120 bilder per sekund for neste generasjons spill og avansert hjemmekino.

Dette trenger du
- Play HDMI sync box
- Minst én Hue TV LED-strip*
- Hue-appen

Best egnet til
- Synkronisering av HDMI-tilkoblet innhold
- Avanserte spilloppsett
- Rask, jevn synkronisering mellom TV og lys

Dette trenger du...

Nyhet
Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

Støtter 4K-oppløsning ved 60Hz
Synkroniser via Hue-appen
Enkelt og kompakt design
Enkel å sette opp og installere

1729,00 kr

Ofte stilte spørsmål om HDMI sync box

Hva trenger jeg for å komme i gang?

Hva er forskjellen mellom Sync box 4K og Sync box 8K?

Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine ved hjelp av en HDMI sync box?*


 

Våre beste valg for HDMI sync box

Nyhet
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box

1729,00 kr

Nyhet
Hue Play gulvlampe kompakt

Hue Play gulvlampe kompakt

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box

1619,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologi
1035 lumen
Høyde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
Matt svart

4259,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologi
1035 lumen
Høyde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
Matt hvit

4259,00 kr

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

Gradient wall washing-effekter på veggene
RGBWWIC-teknologi
Chromasync presisjonsfargematching
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Gradient wall washing-effekter på veggene
RGBWWIC-teknologi
Chromasync presisjonsfargematching
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1389,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-strip pro 65"

Play gradient LED-strip pro 65"

Ultrajevne gradient-effekter
OmniGlow-teknologi
Chromasync precision color
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

1849,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-strip pro 85"

Play gradient LED-strip pro 85"

Ultrajevne gradient-effekter
OmniGlow-teknologi
Chromasync precision color
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

2079,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Ultrajevne gradient-effekter
OmniGlow-teknologi
Chromasync precision color
Krever Sync-app eller synkroniseringsenhet

2319,00 kr

Kommer snart

Sammenlign synkroniseringstilbehør

Er du fortsatt usikker? Sammenlign Hue-synkroniseringsløsninger for å finne oppsettet som passer best for din TV og underholdningsopplevelse.

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Synkroniser TV-appen

Lær mer om Sync TV-appen

Best egnet til

Avansert hjemmeunderholdning
Avansert hjemmeunderholdning
Enkel oppsett for nesten alle TV-er
Kompatible Samsung og LG TV-er

Fungerer med TV-apper

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Synkroniserer alt TV-innhold
Synkroniserer alt TV-innhold

Fungerer med HDMI-enheter

Synkroniserer alt TV-innhold
Synkroniserer alt TV-innhold

Vanskelighetsgrad ved oppsett

Avansert
Avansert
Enkelt
Enkelt

TV-kompatibilitet

Alle TV-er
Alle TV-er
Alle TV-er opp til 85''
Kun kompatible TV-er

Krever en Hue Bridge

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