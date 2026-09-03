Synkroniser Hue-lyskildene dine direkte med kompatible Samsung og LG TV-er ved hjelp av Hue Sync TV-appen. Nyt en oppslukende belysning som reagerer umiddelbart på alt som vises på skjermen, inkludert innebygde strømmeapper, filmer, sport og gaming. Ingen ekstra synkroniseringsutstyr er nødvendig.



Dette trenger du

- Kompatibel Samsung og LG TV*

- Minst én Hue-lampe med fargestyring

- Hue Sync TV-app (abonnement kreves)

- Hue Bridge

- Hue-appen

Best egnet til

- Synkronisering med innebygde TV-apper og vanlig TV-sendinger

- Uformell spillopplevelse

- Minimal oppsett uten ekstra maskinvare