Er du usikker på hvordan du skal synkronisere Philips Hue-belysningenene dine med TV-en?
Enten du ønsker et enkelt oppsett eller den ultimate opplevelsen, finnes det et Hue-synkroniseringsalternativ for alle hjem.
Lag ditt eget Hue-underholdningsoppsett
Er du usikker på hvordan du skal synkronisere Philips Hue-belysningenene dine med TV-en?
Synkroniser TV-appen
Synkroniser lysene mine med Samsung eller LG TV-en min
Synkroniser Hue-lyskildene dine direkte med kompatible Samsung og LG TV-er ved hjelp av Hue Sync TV-appen. Nyt en oppslukende belysning som reagerer umiddelbart på alt som vises på skjermen, inkludert innebygde strømmeapper, filmer, sport og gaming. Ingen ekstra synkroniseringsutstyr er nødvendig.
Dette trenger du
- Kompatibel Samsung og LG TV*
- Minst én Hue-lampe med fargestyring
- Hue Sync TV-app (abonnement kreves)
- Hue Bridge
- Hue-appen
Best egnet til
- Synkronisering med innebygde TV-apper og vanlig TV-sendinger
- Uformell spillopplevelse
- Minimal oppsett uten ekstra maskinvare
Våre toppvalg for Sync TV-appen
Philips Hue Play gradient LED-strip 65"
1159,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"
1389,00 kr
Hue Play bordlampe
929,00 kr
Play gradient light tube - kompakt
2419,00 kr
Play gradient light tube - stor
2649,00 kr
Hue Play gulvlampe stor
1729,00 kr
Hue Play gulvlampe kompakt
1619,00 kr
Play gradient LED-strip pro 65"
1849,00 kr
Play gradient LED-strip pro 85"
2079,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"
2319,00 kr
Bridge Pro
1729,00 kr
Ofte stilte spørsmål om Hue Sync TV-appen
Hvilke TV-er er kompatible?*
Hvilke TV-er er kompatible?*
Hvordan kommer jeg i gang?
Hvordan kommer jeg i gang?
Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine med Samsung eller LG TV-en min?
Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine med Samsung eller LG TV-en min?
Play screen sync
Synkroniser lysene mine med alt innhold på hvilken som helst TV
Få TV-belysning på alle TV-er opp til 85” med Play screen sync-enheten. Enheten festes til TV-en din, og fiskeøyeobjektivet fanger opp innholdet og fargene på skjermen og synkroniserer Hue-lysene dine i sanntid med alt innhold, inkludert innebygde TV-apper og TV-sendinger.
Dette trenger du
- Play screen sync-enhet
- Minst én Hue TV LED-strip*
- Hue-appen
Best egnet til
- Synkroniserer alt innhold på skjermen
- Innebygde TV-apper og vanlig TV-sendinger
- Enkel plug-and-play-oppsett
Dette trenger du...
Play screen sync
1389,00 kr
Ofte stilte spørsmål om Play screen sync
Hva er Play screen sync?
Hva er Play screen sync?
Hvorfor velge Play screen sync?
Hvorfor velge Play screen sync?
Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine med Play screen sync?*
Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine med Play screen sync?*
Våre toppvalg for Play screen sync
Hue Play bordlampe
929,00 kr
Play light bar 2-pakning
1729,00 kr
Play light bar 2-pakning
1729,00 kr
Hue Play gulvlampe stor
1729,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-strip 65"
1159,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"
1389,00 kr
Play HDMI sync box 4K eller 8K
Synkroniser lysene mine med HDMI-tilkoblet innhold
Play HDMI sync box 4K og 8K synkroniserer lysene dine med HDMI-tilkoblede enheter som strømmetjenester og spillkonsoller, og gir rask, presis lyssynkronisering i sanntid. Play HDMI sync box 4K er ideell for daglig spill og filmer i knivskarpt 4K. Play HDMI sync box 8K støtter høyere oppløsninger og opptil 120 bilder per sekund for neste generasjons spill og avansert hjemmekino.
Dette trenger du
- Play HDMI sync box
- Minst én Hue TV LED-strip*
- Hue-appen
Best egnet til
- Synkronisering av HDMI-tilkoblet innhold
- Avanserte spilloppsett
- Rask, jevn synkronisering mellom TV og lys
Dette trenger du...
Play HDMI sync box 4K
1729,00 kr
Ofte stilte spørsmål om HDMI sync box
Hva trenger jeg for å komme i gang?
Hva trenger jeg for å komme i gang?
Hva er forskjellen mellom Sync box 4K og Sync box 8K?
Hva er forskjellen mellom Sync box 4K og Sync box 8K?
Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine ved hjelp av en HDMI sync box?*
Trenger jeg en Hue Bridge for å synkronisere lysene mine ved hjelp av en HDMI sync box?*
Våre beste valg for HDMI sync box
Hue Play gulvlampe stor
1729,00 kr
Hue Play gulvlampe kompakt
1619,00 kr
Play wall washer
4259,00 kr
Play wall washer
4259,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-strip 65"
1159,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"
1389,00 kr
Play gradient LED-strip pro 65"
1849,00 kr
Play gradient LED-strip pro 85"
2079,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"
2319,00 kr
Sammenlign synkroniseringstilbehør
Er du fortsatt usikker? Sammenlign Hue-synkroniseringsløsninger for å finne oppsettet som passer best for din TV og underholdningsopplevelse.
Sync box 8KKjøp Sync box 8K
Sync box 4KKjøp Sync box 4K
Screen syncKjøp Screen sync
Synkroniser TV-appenLær mer om Sync TV-appen
Best egnet til
Fungerer med TV-apper
Fungerer med HDMI-enheter
Vanskelighetsgrad ved oppsett
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