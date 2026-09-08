Nowe systemy inteligentnego sterowania oświetleniem Philips Hue: Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge

Hue Bridge czy Hue Bridge Pro? Który wybrać?

13.02.2026

Inteligentne oświetlenie często zaczyna się od prostego pytania: czy potrzebuję Hue Bridge, czy wystarczy Bluetooth? Jeśli korzystasz z Philips Hue po raz pierwszy lub planujesz rozszerzyć system poza jedno pomieszczenie, ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć, do czego służy Hue Bridge, jakie możliwości oferuje i jak wypada na tle innych metod sterowania oświetleniem.

Zamiast skupiać się wyłącznie na kwestiach technicznych, ten przewodnik pokazuje praktyczne zastosowania: codzienne rutyny, zmieniające się potrzeby domowników i większą elastyczność w przyszłości. Celem jest pomóc Ci świadomie wybrać odpowiednie rozwiązanie – niezależnie od tego, czy zaczynasz od niewielkiego systemu, czy tworzysz inteligentny dom, który możesz z czasem rozbudowywać.

Czym jest Hue Bridge i do czego służy?

Hue Bridge to centrum inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue. Łączy światła i akcesoria za pomocą Zigbee — dedykowanej, energooszczędnej sieci stworzonej specjalnie z myślą o inteligentnych urządzeniach – zamiast korzystać wyłącznie z Wi-Fi lub Bluetooth.

Takie rozwiązanie sprawia, że Twój system oświetlenia pozostaje szybki i niezawodny, nawet gdy domowe Wi-Fi jest obciążone. Dzięki Bridge światła nie działają jako niezależne urządzenia – współpracują ze sobą jako jeden spójny system.

Hue Bridge umożliwia:

Produkty z Hue Bridge

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Bridge

Bridge

369,99 zł

Bridge Pro

Bridge Pro

679,99 zł

Podstawowy zestaw startowy: 4 inteligentne żarówki z trzonkami E27 (806 lm)

Podstawowy zestaw startowy: 4 inteligentne żarówki z trzonkami E27 (806 lm)

639,99 zł

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Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

109,00 zł

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Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Czujnik ruchu Hue Motion sensor

219,00 zł

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 + Dimmer switch + Bridge Pro

Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 + Dimmer switch + Bridge Pro

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1139,99 zł

Zestaw startowy: 3 żarówki GU10 + inteligentny przycisk Smart button + Bridge Pro

Zestaw startowy: 3 żarówki GU10 + inteligentny przycisk Smart button + Bridge Pro

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Poznaj zestawy startowe oświetlenia Hue.

 

 

Hue Bridge czy Bluetooth: Co będzie dla mnie najlepsze?

To jedno z najczęściej wyszukiwanych pytań dotyczących inteligentnego oświetlenia Hue – odpowiedź zależy od tego, jak planujesz korzystać ze swoich świateł.

Kiedy Bluetooth sprawdzi się najlepiej

Sterowanie Bluetooth jest idealne, jeśli:

  • Masz tylko kilka świateł w jednym pokoju
  • Chcesz szybkiego sterowania za pomocą telefonu
  • Nie potrzebujesz harmonogramów ani automatyzacji
  • Nie planujesz dodawać akcesoriów

Bluetooth to prosty sposób na rozpoczęcie i poznanie podstaw inteligentnego oświetlenia.

Kiedy Hue Bridge staje się niezbędny

Hue Bridge to lepszy wybór, jeśli:

  • Chcesz sterować oświetleniem, gdy jesteś poza domem
  • Chcesz oświetlać wiele pomieszczeń i tereny na zewnątrz
  • Chcesz korzystać z harmonogramów, rutyn i automatyzacji
  • Chcesz korzystać z czujników ruchu, przełączników lub inteligentnych przycisków
  • Planujesz z czasem rozbudowywać system
  • Chcesz korzystać ze scen świetlnych dostępnych w aplikacji

W skrócie: Bluetooth świetnie sprawdzi się na początek, a Hue Bridge pozwala w pełni wykorzystać możliwości inteligentnego oświetlenia.

Hue Bridge kontra Bluetooth: kluczowe różnice na pierwszy rzut oka?

Bluetooth

Poznaj Bluetooth

Bridge

Kup Bridge

Bridge Pro

Kup Bridge Pro

Protokół komunikacyjny: Jak nasze urządzenia „porozumiewają się” ze sobą

Komunikacja Bluetooth
Sieć mesh Zigbee
Sieć mesh Zigbee

Zasięg łączności

W pokoju
Cały dom
Cały dom

Maksymalna liczba obsługiwanych świateł

10
50
150+

Sterowanie w jednej aplikacji: iOS i Android

Współpracuje z: umożliwia płynną integrację oświetlenia z inteligentnym domem

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Sterowanie głosowe: Czy światła są kompatybilne z asystentami głosowymi

Limitowane

Sterowanie z dowolnego miejsca: przy połączeniu z internetem

Twórz automatyzacje: Dostosuj oświetlenie do swoich codziennych aktywności

Limitowane

Synchronizuj światła z telewizorem, muzyką, grami i Hue Secure

Hue MotionAware™: Zamień światła w czujniki ruchu

Ochrona systemu bezpieczeństwa Zigbee

Szyfrowanie AES 128-bitowe
Szyfrowanie AES 128-bitowe
Ulepszone szyfrowanie AES-128-bitowe z wykorzystaniem Zigbee Trust Center

Hue Bridge czy Hue Bridge Pro: co je różni?

Im większe możliwości systemów Philips Hue, tym bardziej zaawansowana technologia, która za nimi stoi. Nowa generacja Hue Bridge Pro to najnowocześniejsza wersja Hue Bridge, zaprojektowana dla użytkowników z większymi domami, większą liczbą urządzeń i bardziej zaawansowanymi potrzebami inteligentnego oświetlenia.

Bridge Pro nie zmienia sposobu codziennego sterowania oświetleniem, ale oferuje większą pojemność, wyższą wydajność i większą elastyczność w miarę rozbudowy systemu. Został stworzony z myślą o bardziej bardziej złożonych systemach, zapewniając jednocześnie płynne i niezawodne działanie.

Co wyróżnia Hue Bridge Pro?

Hue Bridge Pro bazuje na mocnych stronach oryginalnego Hue Bridge, jednocześnie rozszerzając jego możliwości w zakresie działania systemu. Usprawnienia dotyczą przede wszystkim liczby urządzeń, które system może obsługiwać, niezawodności komunikacji między nimi oraz płynnego współdziałania wszystkich elementów w miarę rozbudowy systemu.

Kluczowe funkcje nowej generacji Hue Bridge Pro to:

  • Dedykowany układ wysokowydajny
    Wyposażony w bardziej wydajny procesor, zdolny do obsługi złożonych algorytmów oraz funkcji opartych na sztucznej inteligencji, dzięki czemu Bridge działa szybciej i jest bardziej responsywny niż poprzednie generacje Bridge.
  • Wbudowana integracja ze sztuczną inteligencją
    Obsługuje funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję bezpośrednio na urządzeniu, umożliwiając zaawansowaną automatyzację, kontekstowe działanie i podejmowanie decyzji na poziomie całego systemu bez konieczności polegania wyłącznie na przetwarzaniu w chmurze.
  • Technologia MotionAware™
    Przekształca Twój system oświetlenia Hue w inteligentną sieć wykrywającą ruch, dzięki czemu inteligentne żarówki mogą uczestniczyć w wykrywaniu ruchu i obecności, wykraczając poza możliwości tradycyjnych czujników ruchu.
  • Światło i bezpieczeństwo w jednym systemie 
    Pozwala jednocześnie korzystać ze świateł Hue i funkcji bezpieczeństwa, dzięki czemu oświetlenie może automatycznie reagować na wykryty ruch, zwiększając poczucie bezpieczeństwa i kontroli.
  • Szybsze działanie systemu i większe możliwości rozbudowy 
    Stworzony do obsługi rozbudowanych, bardziej złożonych instalacji Hue, zapewniając większą szybkość, stabilność i responsywność w działaniu świateł, akcesoriów i automatyzacji.

Zamiast wprowadzać nowe funkcje, których musisz się uczyć, nowa generacja Bridge Pro działa cicho w tle, zwiększając niezawodność całego systemu w miarę jego rozwoju.

Dla kogo najlepiej nadaje się Hue Bridge Pro?

Najnowsza generacja Hue Bridge sprawdzi się szczególnie w tych sytuacjach:

  • Duże domy lub domy wielopiętrowe
  • Rozbudowane systemy oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego
  • Użytkownicy posiadający wiele akcesoriów, takich jak czujniki ruchu i przełączniki ścienne
  • Inteligentne domy, w których oświetlenie odgrywa centralną, zautomatyzowaną rolę

Dla większości mieszkań i domów średniej wielkości standardowy Hue Bridge oferuje już wszystko, czego potrzeba. Hue Bridge Pro sprawdzi się wtedy, gdy planujesz większy i bardziej rozbudowany system.

Cechy standardowego Hue Bridge

Wybór między Hue Bridge a Hue Bridge Pro nie sprowadza się do podstawowej i zaawansowanej wersji. Chodzi o to, jak bardzo planujesz rozbudować swój system..

Jeśli planujesz stopniowo rozbudowywać system, dodając kolejne pomieszczenia, standardowy Hue Bridge w zupełności Ci wystarczy. Jeśli już wiesz, że twój dom będzie intensywnie wykorzystywać inteligentne oświetlenie w wielu pomieszczeniach, rozpoczęcie od Bridge Pro nowej generacji może zapewnić płynniejsze użytkowanie w dłuższej perspektywie.

Bridge

Kup Bridge

Bridge Pro

Kup Bridge Pro

Wielkość systemu inteligentnego światła

Średnia wielkość
Duża wielkość

Maksymalna liczba świateł na Bridge

50
150+

Maksymalna liczba urządzeń sterujących na mostek

12
50+

MotionAware™ - światła jako czujniki ruchu

Tworzenie automatyzacji

Połączenie z routerem

Przewodowo, przez kabel Ethernet
Przewodowo, przez kabel Ethernet lub bezprzewodowo przez Wi-Fi

Umiejscowienie

W pobliżu routera
W dowolnym miejscu w domu

Ochrona systemu Zigbee

Szyfrowanie AES-128 bitowe na każde urządzenie
Rozszerzone pełne szyfrowanie systemu AES-128 bitowego z wykorzystaniem Zigbee Trust Center

Jak Hue Bridge ułatwia życie

To, co naprawdę daje Hue Bridge i Hue Bridge Pro, docenisz w codziennym użytkowaniu.

Światła, które delikatnie rozjaśniają się rano, automatycznie gasną po wyjściu lub witają cię w domu wieczorem, szybko stają się naturalną częścią codzienności. Oświetlenie korytarzy aktywowane ruchem, harmonogramy oparte na zachodzie słońca oraz spersonalizowane sceny – wszystko to umożliwiają automatyzacje Bridge.

Z czasem te drobne udogodnienia sprawiają, że oświetlenie po prostu reaguje na to, czego potrzebujesz, zamiast wymagać ciągłego sterowania.

Czy Hue Bridge to rozwiązanie dla ciebie?

Jeśli testujesz inteligentne oświetlenie i masz jedną lub dwie żarówki, Bluetooth może Ci na razie wystarczyć. Jeśli jednak myślisz o rozwiązaniu na dłużej – wielu pomieszczeniach, dodatkowych akcesoriach czy automatyzacji – Hue Bridge lub Hue Bridge Pro pozwoli połączyć poszczególne światła w jeden spójny system.

Wybierając Hue Bridge, warto więc myśleć nie tylko o tym, czego potrzebujesz dziś, ale także o tym, jak Twój system może się rozwijać w przyszłości. Philips Hue pozwala stopniowo dodawać kolejne światła i funkcje, gdy rzeczywiście ułatwiają codzienne życie.

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