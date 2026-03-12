Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85" + Screen Sync

989,99 zł

Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
Zbliżenie tylnej części produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
Zbliżenie tylnej części produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
Użytkowanie produktu TAŚMY LED Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85&quot; + Screen Sync
W magazynie

Nie podlega żadnym promocjom ani ofertom

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Philips Hue Play Zestaw do Synchronizacji: Gradientowa Taśma LED 85" + Screen Sync

Odkryj świat domowej rozrywki Hue dzięki temu zestawowi do synchronizacji, który obejmuje urządzenie do synchronizacji obrazu telewizora i gradientową taśmę LED emitującą kolorowe światło. Obiektyw typu rybie oko w urządzeniu Screen Sync rejestruje cały ekran i synchronizuje treści z taśmą LED, zapewniając zoptymalizowane dopasowanie kolorów oraz reagujące w czasie rzeczywistym efekty zalewania ścian światłem. Bez wysiłku skonfiguruj wszystko w aplikacji Hue i ciesz się ulubionymi filmami, serialami i grami jak nigdy dotąd!

  • Optymalne dopasowanie kolorów do ekranu
  • Pełnoekranowe przechwytywanie z obiektywem typu "rybie oko"
  • Efekty gradientowego oświetlenia ścian
  • Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 85 cali
  • Steruj i konfiguruj za pomocą aplikacji Hue
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay