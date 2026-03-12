Odkryj świat domowej rozrywki Hue dzięki temu zestawowi do synchronizacji, który obejmuje urządzenie do synchronizacji obrazu telewizora i gradientową taśmę LED emitującą kolorowe światło. Obiektyw typu rybie oko w urządzeniu Screen Sync rejestruje cały ekran i synchronizuje treści z taśmą LED, zapewniając zoptymalizowane dopasowanie kolorów oraz reagujące w czasie rzeczywistym efekty zalewania ścian światłem. Bez wysiłku skonfiguruj wszystko w aplikacji Hue i ciesz się ulubionymi filmami, serialami i grami jak nigdy dotąd!

Optymalne dopasowanie kolorów do ekranu

Pełnoekranowe przechwytywanie z obiektywem typu "rybie oko"

Efekty gradientowego oświetlenia ścian

Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 85 cali

Steruj i konfiguruj za pomocą aplikacji Hue