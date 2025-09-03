Paskowa lampa, która została stworzona, aby jej doświadczyć! OmniGlow emituje jednolite, ultrajasne kolory i prawdziwe światło białe bez widocznych „punktów” LED — a wszystko to dzięki najnowocześniejszej technologii OmniGlow. Zaprojektowane zarówno z myślą o atmosferze, jak i doskonałym funkcjonalnym oświetleniu, to arcydzieło zasługuje na to, aby stać się elementem Twojej kuchni, salonu, sypialni lub klatki schodowej. Doświadcz superpłynnych, dynamicznych i bardziej naturalnych efektów możliwych dzięki zaawansowanemu 16-bitowemu układowi. Dostosuj i spersonalizuj aranżacje świetlne za pomocą aplikacji Hue i kontroli głosowej.