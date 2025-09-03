Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu TAŚMY LED Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

Paskowa lampa, która została stworzona, aby jej doświadczyć! OmniGlow emituje jednolite, ultrajasne kolory i prawdziwe światło białe bez widocznych „punktów” LED — a wszystko to dzięki najnowocześniejszej technologii OmniGlow. Zaprojektowane zarówno z myślą o atmosferze, jak i doskonałym funkcjonalnym oświetleniu, to arcydzieło zasługuje na to, aby stać się elementem Twojej kuchni, salonu, sypialni lub klatki schodowej. Doświadcz superpłynnych, dynamicznych i bardziej naturalnych efektów możliwych dzięki zaawansowanemu 16-bitowemu układowi. Dostosuj i spersonalizuj aranżacje świetlne za pomocą aplikacji Hue i kontroli głosowej.

Wielkość

Wkrótce

Dowiedz się, kiedy będzie możliwe zamówienie produktu

Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny i będzie można go zamówić. Wyślemy Ci tę wiadomość e-mail tylko raz — zapoznaj się z naszymi Zasadami poufności w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Najważniejsze cechy produktu

  • Customizable scenes and effects
  • OmniGlow uniform light and color blending
  • Ultra-bright, true white light
  • 4500 lumens
  • Direct and indirect lighting
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Popularne produkty

Flash Sale -25%
Lampka biurkowa Iris

Hue White and color ambiance

Lampka biurkowa Iris
Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

529,00 zł

Flash Sale -25%
Lampa podłogowa Signe gradient

Hue White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient
Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

1589,00 zł

Do 40% rabatu
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100
Do 1055 lm*
Białe i kolorowe światło
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

319,00 zł

191,40 zł

Flash Sale -25%
Lampa Hue Play do podświetlenia ściany

Hue White and color ambiance

Lampa Hue Play do podświetlenia ściany
Technologia ColorCast
1035 lumenów
Wysokość x szerokość: 15,7 x 9,1 cm
Matowy czarny

909,00 zł

Doskonała kontrola, bez wysiłku

Doskonała kontrola, bez wysiłku

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć piękną scenę świetlną, dopasować efekty do nastroju, czy po prostu sterować taśmą — zrobisz to z łatwością, korzystając z aplikacji Hue lub kontroli głosowej. Integracja taśm oświetleniowych ze wszystkimi światłami Philips Hue, żarówkami i inteligentnymi przełącznikami poprzez Hue Bridge Pro. Bridge Pro umożliwia również sterowanie taśmami oświetleniowymi w całym domu z dowolnego miejsca na świecie oraz określanie harmonogramu automatyzacji.

Doskonałe światło, stworzone, by zachwycać

Doskonałe światło, stworzone, by zachwycać

Taśma LED OmniGlow oferuje najlepsze wrażenia. Technologia OmniGlow zapewnia najbardziej spójną i jednolitą linię światła, a obudowa umożliwia ukrycie reflektorów LED. Taśma OmniGlow może służyć jako oświetlenie bezpośrednie, stając się centralnym punktem aranżacji Twojego wnętrza. Doskonały strumień świetlny sprawia, że jest to idealne światło do oświetlenia zadaniowego, a zaawansowany 16-bitowy chip zapewnia niezwykle płynne i naturalne efekty dynamiczne, które sprawią, że każda przestrzeń wewnątrz pomieszczeń będzie wyjątkowa.

Jaśniejsze i bielsze niż kiedykolwiek

Jaśniejsze i bielsze niż kiedykolwiek

Spraw, aby każdy róg był rozświetlony jasnym, białym światłem. Nasze taśmy LED oferują najczystsze i najjaśniejsze odcienie bieli, dzięki specjalnym białym i ciepłobiałym diodom LED. A dzięki niezwykle jasnemu strumieniowi światła o mocy do 6000 lumenów zyskasz zarówno efektowne rozświetlenie ścian, jak i oświetlenie funkcjonalne, które pomoże Ci skupić się na zadaniach i wykonywać codzienne czynności.

Udekoruj światłem każdą przestrzeń wewnętrzną

Udekoruj światłem każdą przestrzeń wewnętrzną

Wybierz spośród dopasowanych do nastroju kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę, która rozświetli ściany, podłogi i sufity. Technologia Chomasync™ zapewnia precyzję i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Spersonalizuj swoją przestrzeń za pomocą niesamowitych scen świetlnych i dynamicznych efektów, które pasują do każdego nastroju i okazji. Przycinaj je i dopasowuj do każdego miejsca — narożników, ścian, sufitów i schodów.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Kolor(y)

    Multi Color

  • Materiał

    Silikon

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Girlanda/taśma oświetleniowa

Różne

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay