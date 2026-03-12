Taśma LED Flux ultra-bright o długości 10 metrów
1229,99 zł
Obecna cena to 1229,99 zł
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Informacje o Taśma LED Flux ultra-bright o długości 10 metrów
Jedna taśma pozwalająca uzyskać dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie! Wypełnij wnęki sufitowe w każdym pomieszczeniu ultrajasnym, prawdziwym światłem białym, które ułatwi codzienne czynności. Stwórz wyjątkowy nastrój dzięki wyrazistym, żywym kolorom, które dodadzą szczególnego charakteru każdej chwili. Technologia Chromasync™ precyzyjnie miesza kolory, zapewniając jednolitość gradientu. Wykorzystaj elastyczne możliwości montażu — przycinaj, używaj elementów ponownie i przedłużaj, aby idealnie dopasować taśmę świetlną do każdej przestrzeni. Zyskaj pełną kontrolę, nieograniczone możliwości personalizacji i wyjątkowe aranżacje świetlne dzięki nagradzanej aplikacji Hue oraz kontroli głosowej.
- Możliwość dostosowania scen i efektów
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
- Ultrajasne, prawdziwie białe światło
- 6000 lumenów
- Można ją przycinać, przedłużać i wykorzystywać ponownie
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103088512
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Kolor(y)
- Multi Color
- Materiał
- Silikon
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 0%<H<80% (nieskraplający się)
- Temperatura podczas eksploatacji
- Od -20°C do 40°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Zmieniające się kolory (LED)
- Tak
- Ściemnialna
- Tak
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
Girlanda/taśma oświetleniowa
- Możliwość cięcia
- Tak
- Możliwość przedłużenia
- Tak
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
- Długość
- 10 000 mm
Różne
- Typ
- Taśmy LED
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103088512
- Waga netto
- 1,03 kg
- Waga brutto
- 1,21 kg
- Wysokość
- 240 mm
- Długość
- 96 mm
- Szerokość
- 240 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004276802
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103088512
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,5
- Moc
- 60
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita wysokość
- 6 mm
- Całkowita szerokość
- 11 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Numer rejestracji EPREL
- 2471200
Źródło światła
- Strumień świetlny
- 6000 lumenów przy 6500K
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Dismantle Instructions
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