Uchwyty do taśmy LED Philips Hue Play Gradient

112,99 zł

Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Uchwyty do taśmy LED Philips Hue Play Gradient
W magazynie

Nie podlega żadnym promocjom ani ofertom

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Informacje o Uchwyty do taśmy LED Philips Hue Play Gradient

Łatwo zamontuj lub ponownie zamontuj taśmę LED Play Gradient z tyłu telewizora za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów montażowych.

  • Samoprzylepny uchwyt do taśmy LED na telewizor
  • Solidne wykonanie
  • Kolor: czarny
  • Przelewy24
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