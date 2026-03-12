Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

449,99 zł

Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65&quot;
W magazynie

Nie podlega żadnym promocjom ani ofertom

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Informacje o Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Odkryj świat domowej rozrywki Hue dzięki taśmie LED Play Gradient. Ta gradientowa taśma LED do telewizora tworzy barwne efekty zalewania ścian światłem, które dzięki technologii RGBWWIC płynnie dopasowują się do treści filmów i seriali. Ciesz się kinowymi wrażeniami: jasne sceny ożywają intensywnymi kolorami, a ciemniejsze momenty zyskują wyjątkowy klimat dzięki możliwości głębokiego przyciemniania. Technologia ChromaSync zapewnia precyzyjne dopasowanie kolorów w wielu lampach Hue. Wybierz sposób synchronizacji oświetlenia: aplikacja Hue Sync TV, urządzenie Hue Play Screen Sync albo HDMI Sync Box. Gdy nie synchronizujesz oświetlenia z ekranem, użyj taśmy LED do stworzenia przyjemnego oświetlenia nastrojowego podczas oglądania. Łatwo zamontuj taśmę z tyłu telewizora, przycinając ją do odpowiedniego rozmiaru i mocując za pomocą dołączonych uchwytów. Korzystaj z łatwego sterowania i personalizacji za pomocą nagradzanej aplikacji Hue.

  • Efekty gradientowego oświetlenia ścian
  • Technologia RGBWWIC
  • Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
  • Nadaje się do telewizorów z przekątną ekranu do 65 cali
  • Wymagana synchronizacja urządzenia i aplikacji Hue

Popularne produkty

Okrągły panel sufitowy WA LED Tento 42,1 cm biały

Okrągły panel sufitowy WA LED Tento 42,1 cm biały

549,00 zł

Lampka biurkowa Flourish

Lampka biurkowa Flourish

729,99 zł

Lampa sufitowa Datura duża

Lampa sufitowa Datura duża

1809,00 zł

Halloween: 25% zniżki
Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

369,99 zł

Nowość
Philips Hue Play Screen Sync

Philips Hue Play Screen Sync

539,99 zł

Halloween: 25% zniżki
Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Czujnik ruchu Hue Motion sensor

219,00 zł

Halloween: 25% zniżki
Bridge

Bridge

369,99 zł

Halloween: 25% zniżki
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

109,00 zł

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay