Finstämt ljus, stilrent och mjukt i ultratunn kvadratisk design på 30 × 30 cm som passar i alla inredningar. Miljontals färger från varmvita till kallvita skalor, ultralåg dimning ner till bara 0,2 % och Chromasync-teknik för perfekt matchade färger i flera Hue-lampor för att alltid få rätt stämning under dagen. Särskilt utplacerade dioder ger ett fint enhetligt ljus över hela panelen och den ytmonterade designen går snabbt att installera utan håltagning i taket. Styr alla ljus med Hue-appen, smarta brytare eller röstkommandon. Lås upp ännu fler funktioner med smart ljus med en Hue Bridge, som fjärrstyrning, automation och Mimic Presence.

Jämn ljusfördelning

Upp till 1340 lumen

Varmt till kallvitt (2200-6500K)

Miljontals reglerbara färger

Ultralåg dimring till 0,2%