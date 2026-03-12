Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
Närbild på baksidan av Hue White and color ambiance Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
Angivna dimensioner för Hue White and color ambiance Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
Användning av Hue White and color ambiance Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
Användning av Hue White and color ambiance Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
Användning av Hue White and color ambiance Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
För tillfället slut i lagret

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Om Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa

Finstämt ljus, stilrent och mjukt i ultratunn kvadratisk design på 30 × 30 cm som passar i alla inredningar. Miljontals färger från varmvita till kallvita skalor, ultralåg dimning ner till bara 0,2 % och Chromasync-teknik för perfekt matchade färger i flera Hue-lampor för att alltid få rätt stämning under dagen. Särskilt utplacerade dioder ger ett fint enhetligt ljus över hela panelen och den ytmonterade designen går snabbt att installera utan håltagning i taket. Styr alla ljus med Hue-appen, smarta brytare eller röstkommandon. Lås upp ännu fler funktioner med smart ljus med en Hue Bridge, som fjärrstyrning, automation och Mimic Presence.

  • Jämn ljusfördelning
  • Upp till 1340 lumen
  • Varmt till kallvitt (2200-6500K)
  • Miljontals reglerbara färger
  • Ultralåg dimring till 0,2%
  • Paypal
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