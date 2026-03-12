Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
För tillfället slut i lagret
Om Devote – en liten, fyrkantig slimmad taklampa
Finstämt ljus, stilrent och mjukt i ultratunn kvadratisk design på 30 × 30 cm som passar i alla inredningar. Miljontals färger från varmvita till kallvita skalor, ultralåg dimning ner till bara 0,2 % och Chromasync-teknik för perfekt matchade färger i flera Hue-lampor för att alltid få rätt stämning under dagen. Särskilt utplacerade dioder ger ett fint enhetligt ljus över hela panelen och den ytmonterade designen går snabbt att installera utan håltagning i taket. Styr alla ljus med Hue-appen, smarta brytare eller röstkommandon. Lås upp ännu fler funktioner med smart ljus med en Hue Bridge, som fjärrstyrning, automation och Mimic Presence.
- Jämn ljusfördelning
- Upp till 1340 lumen
- Varmt till kallvitt (2200-6500K)
- Miljontals reglerbara färger
- Ultralåg dimring till 0,2%
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103182555
Lampans egenskaper
- Formfaktor
- Square
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- PC
- Särskilt utformad för
- Vind, Källare, Garage, Korridor, Hemmakontor, Kök, Trapphus
- Stil
- Modern
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 360
- Färgåtergivningsindex
- >80
- Färgtemperatur
- 2000-6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 0.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 121,8
- Dimbar
- Ja
- Välj färg
- Ja
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 100
- Ljusflöde på 2 700 K
- 980
- Lampteknologi
- LED
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103182555
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 1,32 kg
- Höjd
- 348 mm
- Längd
- 340 mm
- Bredd
- 62 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004457701
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,50
- Effekt
- 11
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 11
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 37 mm
- Total längd
- 295 mm
- Total bredd
- 295 mm
- Väggplattans bredd
- 172 mm
- Väggplattans höjd
- 15 mm
- Väggplattans djup
- 172 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusfärg
- Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Nätström
- 220–240 V
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- NA
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal ljuskällor
- 2
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
- Monteringsalternativ
- Tak
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Philips Hue-app
- Android 8.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Product Documentation
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning