Flux ultra-bright LED-list 3m

1269,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Flux ultra-bright LED-list 3m
I lager
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Om Flux ultra-bright LED-list 3m

Få dekorativ och funktionell belysning i ett med en lightstrip! Belys dina taklister i alla inomhusutrymmen med ultraklart, rent vitt ljus som hjälper dig att utföra dagliga sysslor. Skapa en perfekt atmosfär med djärv och livfull färg för helt omfamnande vardagsögonblick. Skapa en enhetlig skala av färger med hjälp av Chromasync™ precisionsfärgblandning. Åtnjut flexibel installation – kapa, återanvänd och förläng din lightstrip till rätt storlek var som helst. Få total kontroll, anpassning och personliga ljusscener med prisbelönta Hue-appen och röststyrning.

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Ultraklart ljus och ren vit belysning
  • 2900 lumen
  • Kan klippas. förlängas och återanvändas

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Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by wonenmetkleur containing kitchen, white, modern, closet, cabinet

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