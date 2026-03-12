OmniGlow LED-utomhuslist 3 m
Nuvarande pris är 2319,00 kr
Nuvarande pris är 2319,00 kr
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Om OmniGlow LED-utomhuslist 3 m
Skapa stämning utomhus med jämnt, utspritt ljus utan synliga ljuspunkter. LED-ljusslingaen OmniGlow för utomhusbruk förvandlar en mörk trädgård, altan eller balkong till en levande stämningsfull plats med miljontals mjuka färgövergångar och ett mysigt välkomnande utomhus. Avancerad OmniGlow-teknik ger jämnt, utspritt ljus utan synliga ljuspunkter längs med hela slingan. Designad för att synas istället för att gömmas bakom eller under möbler som man vanligtvis gör. OmniGlow skapar stämningsfull belysning i rena, klara vita nyanser och starkt äkta vitt ljus i 2100 lumen anpassat för att lysa upp utomhus. Växla enkelt mellan avkopplande belysning och arbetsbelysning. Sätt OmniGlow längs med kanterna på uteplatsen eller balkongräcken, mot husväggar eller längs takfoten. Produkten är byggd för att tåla alla väder och fungerar pålitligt året runt. Klipp av LED-ljusslingaen till rätt längd och täta änden igen med specialtillbehöret (säljs separat). Styr, anpassa och automatisera din belysning enkelt med appen Hue och röstassistenter.
- OmniGlow med ultrajämna färgövergångar
- Precisionsfärgblandning med Chromasync
- Ultrastarkt, äkta vitt ljus
- Upp till 2100 lumen
- Klipp och återförsegla (sats säljs separat)
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103166920
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Matt vit
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Antal tändcykler
- 50 000
- Nominell livslängd
- 25 000
- Omgivningstemperatur
- –20 till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Justerbart spothuvud
- Nej
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 120
- Färgåtergivningsindex
- 80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1.5
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 50
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 24V
- Längd
- 3 000 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Balkong, Trädgård, Utomhus, Altan
- Stil
- Modern
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103166920
- Nettovikt
- 0,83 kg
- Bruttovikt
- 1,11 kg
- Höjd
- 256 mm
- Längd
- 256 mm
- Bredd
- 87 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004438401
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,50
- Effekt
- 30
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 30
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 2 500
- Total höjd
- 8,5 mm
- Total längd
- 3 000 mm
- Total bredd
- 17 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 500 mm
- Ljusslinga, längd
- 3 000 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 970
- Lampteknologi
- LED
- Ljusfärg
- Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP67 (IP44 PSU)
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Ljusflöde på 2 700 K
- 1 740
- Radiofrekvensdetektering
- MotionAwareTM
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
Ljuskällan
- Formfaktor
- 17mm*8.5mm*3000mm
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 12.0 och senare, iOS 17 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatibla operativsystem
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubbar (Thread Border-routrar)
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
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