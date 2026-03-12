Flux kontakter 4-pack

179,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Flux kontakter 4-pack
I lager

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Om Flux kontakter 4-pack

Enkel installation! Även för förstagångsanvändare. Koppla ihop två delar från en avklippt Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list. Kopplingen har en särskild design för att sammanfoga delar av LED-lister i en rak linje för placering i ett längre utrymme. Var du vill och utan att behöva kompromissa med ljusbeständigheten eller ljuskvaliteten. Du kan sätta upp långa LED-lister runt hela rummet, i mindre utrymmen eller i trappan eller taket.

  • Sammanfoga 2 delar från en LED-list
  • Anslutning i hörn med 90 graders vinkel
  • Ger beständig belysning
  • Gör-det-själv med enkla steg
  • 4 hörnkontakter ingår

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