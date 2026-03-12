Återanvänd och sammanfoga flera delar från en avklippt Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list utan att behöva böja dem och riskera skador. Hörnkopplingen är särskilt utformad för sammanfogning av två delar LED-slingor i hörn med 90 graders vinkel i tak, under skåp och runt ramar eller speglar. Utan att behöva kompromissa med ljusbeständigheten eller ljuskvaliteten.

Sammanfoga 2 delar från en LED-list

Anslutning i hörn med 90 graders vinkel

Ger beständig belysning

Gör-det-själv med enkla steg

4 hörnkontakter ingår