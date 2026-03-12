Flux hörnkontakter 4-pack

239,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Flux hörnkontakter 4-pack
I lager

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Om Flux hörnkontakter 4-pack

Återanvänd och sammanfoga flera delar från en avklippt Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list utan att behöva böja dem och riskera skador. Hörnkopplingen är särskilt utformad för sammanfogning av två delar LED-slingor i hörn med 90 graders vinkel i tak, under skåp och runt ramar eller speglar. Utan att behöva kompromissa med ljusbeständigheten eller ljuskvaliteten.

  • Sammanfoga 2 delar från en LED-list
  • Anslutning i hörn med 90 graders vinkel
  • Ger beständig belysning
  • Gör-det-själv med enkla steg
  • 4 hörnkontakter ingår

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