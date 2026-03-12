Flux hörnkontakter 4-pack
239,00 kr
Nuvarande pris är 239,00 kr
I lager
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Om Flux hörnkontakter 4-pack
Återanvänd och sammanfoga flera delar från en avklippt Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list utan att behöva böja dem och riskera skador. Hörnkopplingen är särskilt utformad för sammanfogning av två delar LED-slingor i hörn med 90 graders vinkel i tak, under skåp och runt ramar eller speglar. Utan att behöva kompromissa med ljusbeständigheten eller ljuskvaliteten.
- Sammanfoga 2 delar från en LED-list
- Anslutning i hörn med 90 graders vinkel
- Ger beständig belysning
- Gör-det-själv med enkla steg
- 4 hörnkontakter ingår
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103043979
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- Plast
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
Övrigt
- Typ
- Tillbehör
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103043979
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,05 kg
- Höjd
- 90 mm
- Längd
- 40 mm
- Bredd
- 58 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004257401
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 10 mm
- Total längd
- 31 mm
- Total bredd
- 31 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
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