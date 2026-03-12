Flux monteringsfäste 10-pack

139,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Flux monteringsfäste 10-pack
I lager

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Om Flux monteringsfäste 10-pack

Sätt upp eller sätt om dina Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingor hur enkelt som helst, var du vill i ditt hem med våra specialdesignade monteringsfästen. Skruvar och tejp ingår för enkel montering under skåp och på texturerade väggar. Du får dessutom långtidssupport. Transparent design ger oavbruten ljusbeständighet och ljuskvalitet.

  • Montera eller tejpa på olika ytor
  • Skruvar och tejp ingår
  • Robust och transparent design
  • Enkel uppsättning av LED-lister
  • 10 fästen medföljer

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För tillfället slut i lagret

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