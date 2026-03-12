Flux monteringsfäste 10-pack
139,00 kr
Nuvarande pris är 139,00 kr
I lager
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Om Flux monteringsfäste 10-pack
Sätt upp eller sätt om dina Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingor hur enkelt som helst, var du vill i ditt hem med våra specialdesignade monteringsfästen. Skruvar och tejp ingår för enkel montering under skåp och på texturerade väggar. Du får dessutom långtidssupport. Transparent design ger oavbruten ljusbeständighet och ljuskvalitet.
- Montera eller tejpa på olika ytor
- Skruvar och tejp ingår
- Robust och transparent design
- Enkel uppsättning av LED-lister
- 10 fästen medföljer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103044037
Design och finish
- Färg
- Genomskinlig
- Material
- PC
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
Övrigt
- Typ
- Tillbehör
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103044037
- Nettovikt
- 0,02 kg
- Bruttovikt
- 0,03 kg
- Höjd
- 90 mm
- Längd
- 40 mm
- Bredd
- 58 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004257501
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 6 mm
- Total längd
- 12 mm
- Total bredd
- 17,6 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
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