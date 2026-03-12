Sätt upp eller sätt om dina Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingor hur enkelt som helst, var du vill i ditt hem med våra specialdesignade monteringsfästen. Skruvar och tejp ingår för enkel montering under skåp och på texturerade väggar. Du får dessutom långtidssupport. Transparent design ger oavbruten ljusbeständighet och ljuskvalitet.

Montera eller tejpa på olika ytor

Skruvar och tejp ingår

Robust och transparent design

Enkel uppsättning av LED-lister

10 fästen medföljer