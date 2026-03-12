Flux LED-list förlängning 10m
2319,00 kr
Nuvarande pris är 2319,00 kr
I lager
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Om Flux LED-list förlängning 10m
Lys upp långa korridorer, taklister och stora köksskåp med en lättinstallerad förlängning för Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingorna. Helt sömlöst ljus utan att kompromissa med atmosfär eller ljuskvalitet. Lys upp alla hörn i hemmet i intensiva färger och ren vit belysning. Chromasync™-tekniken ger exakt rätt färgmix med perfekt ljusspridning.
- 10 m förlängning till LED-list
- Enkel att installera
- Max förlängning 20 m
- Starkt, äkta vitt ljus
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103103536
Lampans egenskaper
- Dimbar
- Ja
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Färger
- Multi Color
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 0 %<H<80 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- –20 °C till +40 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Välj färg
- Ja
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
- Integrerad LED-belysning
- Ja
Ljusegenskaper
- Spridningsvinkel
- 120
- Färgåtergivningsindex
- 80
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus
- 1
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
- 100
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 24V
- Längd
- 10 000 mm
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Sovrum, Matrum, Vardagsrum
- Stil
- Modern
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103103536
- Nettovikt
- 0,74 kg
- Bruttovikt
- 0,84 kg
- Höjd
- 240 mm
- Längd
- 32 mm
- Bredd
- 240 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004297302
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103103536
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Energieffektivitetsetikett (EEL)
- G
- Effekt
- 60
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim
- 60
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 6 mm
- Total längd
- 10 000 mm
- Total bredd
- 14 mm
- Kabellängd till första lysdiod
- 160 mm
- Ljusslinga, längd
- 10 000 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Lampteknologi
- LED
- Nätström
- 24 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- EPREL-registreringsnummer
- 2471196
- UL våt/fuktig/torr plats
- Dry location
- Zigbee-förstärkarfunktion
- Ja
Ljuskällan
- Formfaktor
- light strip
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funktioner i Matter
- Via Hue Bridge
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions