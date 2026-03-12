Flux LED-list förlängning 10m

2319,00 kr

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I lager
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Om Flux LED-list förlängning 10m

Lys upp långa korridorer, taklister och stora köksskåp med en lättinstallerad förlängning för Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-ljusslingorna. Helt sömlöst ljus utan att kompromissa med atmosfär eller ljuskvalitet. Lys upp alla hörn i hemmet i intensiva färger och ren vit belysning. Chromasync™-tekniken ger exakt rätt färgmix med perfekt ljusspridning.

  • 10 m förlängning till LED-list
  • Enkel att installera
  • Max förlängning 20 m
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
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