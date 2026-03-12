Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65" + screen sync

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Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65&quot; + screen sync
Primer plano de la parte trasera de TIRAS DE LUCES Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65&quot; + screen sync
Primer plano de la parte trasera de TIRAS DE LUCES Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65&quot; + screen sync
Uso de TIRAS DE LUCES Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65&quot; + screen sync
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Uso de TIRAS DE LUCES Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65&quot; + screen sync
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Acerca de Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65" + screen sync

Adéntrate en el mundo del ocio Hue con este kit de sincronización, incluye dispositivo de sincronización con la pantalla del televisor y una tira de luces con degradado de colores. La lente ojo de pez del dispositivo de sincronización capta lo que aparece en pantalla y sincroniza el contenido con la tira de luces, lo que ofrece una sincronización de colores optimizada con efectos de baño de pared que reaccionan en tiempo real. ¡Configúralo todo sin esfuerzo en la aplicación Hue y disfruta de tus películas, series y videojuegos favoritos como nunca antes!

  • Coincidencia de color optimizada en pantalla
  • Captura de imagen completa con lente ojo de pez
  • Efectos de luz degradados en pared
  • Adecuado para televisores de hasta 65"
  • Controla y configura con la aplicación Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay