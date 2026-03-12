Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65" + screen sync
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Acerca de Kit Philips Hue Play sync: tira de luz gradient 65" + screen sync
Adéntrate en el mundo del ocio Hue con este kit de sincronización, incluye dispositivo de sincronización con la pantalla del televisor y una tira de luces con degradado de colores. La lente ojo de pez del dispositivo de sincronización capta lo que aparece en pantalla y sincroniza el contenido con la tira de luces, lo que ofrece una sincronización de colores optimizada con efectos de baño de pared que reaccionan en tiempo real. ¡Configúralo todo sin esfuerzo en la aplicación Hue y disfruta de tus películas, series y videojuegos favoritos como nunca antes!
- Coincidencia de color optimizada en pantalla
- Captura de imagen completa con lente ojo de pez
- Efectos de luz degradados en pared
- Adecuado para televisores de hasta 65"
- Controla y configura con la aplicación Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103189806
Diseño y acabado
- Color
- Blanco y negro
- Material
- PVC, silicona
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +40 °C
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 0 % <H<80 % (sin condensación)
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 80
- Flujo luminoso máximo a CCT
- 6.500
- Flujo luminoso total
- 1.050
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.050
- Flujo luminoso a 2700 K
- 1.050
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de corte
- Sí
- Capacidad de ampliación
- No
- Altura
- 6 mm
- Voltaje de entrada
- 220V-240V
- Longitud
- 2.500 mm
- Anchura
- 14,5 mm
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103189806
- Peso neto
- 0,86 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Altura
- 226 mm
- Longitud
- 74 mm
- Anchura
- 310 mm
- Código 12NC
- 929004447607
Información del embalaje
- EAN
- 8721103189806
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 10,5
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.500
- Anchura global
- 14,5 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso de la bombilla incluida
- 1.050
- Flujo luminoso total de la luminaria
- 1050
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Fuente de luz sustituible
- No
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Opciones de montaje
- PC, TV
- LED integrado
- Sí
El puente
- Banda de frecuencia
- NA
- Número máximo de bombillas
- 10
- Opciones de montaje
- Escritorio
- Adaptador de corriente
- No
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 16 o posterior
- Asistentes de voz (se requiere Hue Bridge)
- Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant, Samsung SmartThings
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción, excepto Hue Bridge mínimo de 36 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Product Documentation
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje