Adéntrate en el mundo del ocio Hue con este kit de sincronización, incluye dispositivo de sincronización con la pantalla del televisor y una tira de luces con degradado de colores. La lente ojo de pez del dispositivo de sincronización capta lo que aparece en pantalla y sincroniza el contenido con la tira de luces, lo que ofrece una sincronización de colores optimizada con efectos de baño de pared que reaccionan en tiempo real. ¡Configúralo todo sin esfuerzo en la aplicación Hue y disfruta de tus películas, series y videojuegos favoritos como nunca antes!

Coincidencia de color optimizada en pantalla

Captura de imagen completa con lente ojo de pez

Efectos de luz degradados en pared

Adecuado para televisores de hasta 65"

Controla y configura con la aplicación Hue