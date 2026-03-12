Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen
Tietoja Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen
Kauniin tasainen valo tyylikkäässä, erittäin ohuessa 40 × 40 cm:n neliön muotoisessa valaisimessa, joka täydentää lähes jokaista sisustusta. Nauti miljoonista väreistä, lämpimän tai viileän valkoisen sävyisistä valoista, erittäin suuresta himmennyksestä jopa 0,2 %:iin ja Chromasync-teknologiasta, joka mahdollistaa täydellisesti yhteensopivat värit useiden Hue-valojen kesken, luoden täydellisen tunnelman pitkin päivää. Erityisesti asetellut LEDit tuottavat kauniin tasaista valoa koko paneelivalaisimen alueella ja pinnalle asennettavan valaisimen voi asentaa nopeasti ilman kattoaukkoa. Ohjaa valojasi Hue-sovelluksella, älykytkimillä tai äänikomennoilla. Hue Bridgellä saat käyttöösi vielä enemmän älyvalaistusominaisuuksia, joihin kuuluvat muun muassa etäohjaus, automaatio ja Luo läsnäolovaikutelma -toiminto.
- Tasainen valonjako
- Jopa 2 000 luumenia
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen (2 200–6 500 K)
- Miljoonia värejä
- Himmennettävissä jopa 0,2 %:iin
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103182616
Polttimon ominaisuudet
- Muotoilu
- Square
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- PC
- Suunniteltu erityisesti
- Ullakko, Kellari, Autotalli, Käytävä, Kotitoimisto, Keittiö, Portaikko
- Tyyli
- Moderni
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Säädettävä spotti
- Ei
- Sisältää akut
- ei
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 360
- Värintoistoindeksi (CRI)
- >80
- Värilämpötila
- 2000-6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %
- 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 133,3
- Himmennettävä
- Kyllä
- Valitse haluamasi väri
- Kyllä
- Valovirta, 4 000 K
- 1 650
- Valovirta, 2 700 K
- 1 480
- Lampputeknologia
- LED
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103182616
- Nettopaino
- 1,47 kg
- Bruttopaino
- 2,32 kg
- Korkeus
- 478 mm
- Pituus
- 470 mm
- Leveys
- 62 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004457801
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,50
- Teho
- 15
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 15
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 37 mm
- Kokonaispituus
- 395 mm
- Kokonaisleveys
- 395 mm
- Seinälaatan leveys
- 172 mm
- Seinälaatan korkeus
- 15 mm
- Seinälaatan syvyys
- 172 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valon väri
- Värivalo ja valkoinen valo (RGBW)
- Verkkovirta
- 220–240 V
- Mukana toimitettavan lampun teho
- NA
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa
- ei
- Valonlähteiden määrä
- 2
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
- Kiinnitysvaihtoehdot
- Katto
- Integroitu LED
- Kyllä
Polttimo
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
Tuki
- Philips Hue -sovellus
- Android 8.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 60 kuukautta alkaen ostopäivästä valtuutetulta jälleenmyyjältä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen kautta
Muu
- Tuoteasiakirjat
- User Manual
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla