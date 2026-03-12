Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen

Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen taustapuolelta
Lähikuva tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen taustapuolelta
Tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen mitat
Tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen pakkaus
Tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen pakkaus
Tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen käyttö
Tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen käyttö
Tuotteen Hue White and color ambiance Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen käyttö
Tilapäisesti loppunut varastosta

Ei sisälly kampanjoihin tai tarjouksiin

Tietoja Ohut Devote-kattovalaisin, neliö – keskikokoinen

Kauniin tasainen valo tyylikkäässä, erittäin ohuessa 40 × 40 cm:n neliön muotoisessa valaisimessa, joka täydentää lähes jokaista sisustusta. Nauti miljoonista väreistä, lämpimän tai viileän valkoisen sävyisistä valoista, erittäin suuresta himmennyksestä jopa 0,2 %:iin ja Chromasync-teknologiasta, joka mahdollistaa täydellisesti yhteensopivat värit useiden Hue-valojen kesken, luoden täydellisen tunnelman pitkin päivää. Erityisesti asetellut LEDit tuottavat kauniin tasaista valoa koko paneelivalaisimen alueella ja pinnalle asennettavan valaisimen voi asentaa nopeasti ilman kattoaukkoa. Ohjaa valojasi Hue-sovelluksella, älykytkimillä tai äänikomennoilla. Hue Bridgellä saat käyttöösi vielä enemmän älyvalaistusominaisuuksia, joihin kuuluvat muun muassa etäohjaus, automaatio ja Luo läsnäolovaikutelma -toiminto.

  • Tasainen valonjako
  • Jopa 2 000 luumenia
  • Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen (2 200–6 500 K)
  • Miljoonia värejä
  • Himmennettävissä jopa 0,2 %:iin
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