Kauniin tasainen valo tyylikkäässä, erittäin ohuessa 40 × 40 cm:n neliön muotoisessa valaisimessa, joka täydentää lähes jokaista sisustusta. Nauti miljoonista väreistä, lämpimän tai viileän valkoisen sävyisistä valoista, erittäin suuresta himmennyksestä jopa 0,2 %:iin ja Chromasync-teknologiasta, joka mahdollistaa täydellisesti yhteensopivat värit useiden Hue-valojen kesken, luoden täydellisen tunnelman pitkin päivää. Erityisesti asetellut LEDit tuottavat kauniin tasaista valoa koko paneelivalaisimen alueella ja pinnalle asennettavan valaisimen voi asentaa nopeasti ilman kattoaukkoa. Ohjaa valojasi Hue-sovelluksella, älykytkimillä tai äänikomennoilla. Hue Bridgellä saat käyttöösi vielä enemmän älyvalaistusominaisuuksia, joihin kuuluvat muun muassa etäohjaus, automaatio ja Luo läsnäolovaikutelma -toiminto.

Tasainen valonjako

Jopa 2 000 luumenia

Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen (2 200–6 500 K)

Miljoonia värejä

Himmennettävissä jopa 0,2 %:iin