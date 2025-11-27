Hue Flux kiinnike 10 kpl
Asenna Hue Flux- ja Flux ultra-bright -valonauhat helposti mille tahansa kodin sisäpinnalle näillä erityisesti suunnitelluilla asennuskiinnikkeillä, jotka voidaan siirtää paikasta toiseen. Pakkaus sisältää ruuvit ja teipin, joilla asennuskiinnike on helppo asentaa kaapin alle tai epätasaiselle seinälle, sekä pitkän asennustuen. Läpinäkyvä rakenne varmistaa valon yhtenäisyyden ja laadun.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Asenna tai kiinnitä eri pinnoille
- Ruuvit ja teippi sisältyvät pakkaukseen
- Kestävä, läpinäkyvä rakenne
- Helppo valonauhan asennus
- Sisältää 10 kiinnikettä
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Läpinäkyvä
Materiaali
PC