Asenna Hue Flux- ja Flux ultra-bright -valonauhat helposti mille tahansa kodin sisäpinnalle näillä erityisesti suunnitelluilla asennuskiinnikkeillä, jotka voidaan siirtää paikasta toiseen. Pakkaus sisältää ruuvit ja teipin, joilla asennuskiinnike on helppo asentaa kaapin alle tai epätasaiselle seinälle, sekä pitkän asennustuen. Läpinäkyvä rakenne varmistaa valon yhtenäisyyden ja laadun.