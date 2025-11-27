Tuki
Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Hue Flux kiinnike 10 kpl

Hue Flux kiinnike 10 kpl

Asenna Hue Flux- ja Flux ultra-bright -valonauhat helposti mille tahansa kodin sisäpinnalle näillä erityisesti suunnitelluilla asennuskiinnikkeillä, jotka voidaan siirtää paikasta toiseen. Pakkaus sisältää ruuvit ja teipin, joilla asennuskiinnike on helppo asentaa kaapin alle tai epätasaiselle seinälle, sekä pitkän asennustuen. Läpinäkyvä rakenne varmistaa valon yhtenäisyyden ja laadun.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Asenna tai kiinnitä eri pinnoille
  • Ruuvit ja teippi sisältyvät pakkaukseen
  • Kestävä, läpinäkyvä rakenne
  • Helppo valonauhan asennus
  • Sisältää 10 kiinnikettä
Tuoteoppaat

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Läpinäkyvä

  • Materiaali

    PC

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tuki

Muu

