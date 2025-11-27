Hue Flux kulmaliitin 4 kpl
Yhdistele ja liitä Flux- tai Flux ultra-bright valonauhan osia vaivattomasti uudelleen taivuttamatta tai vahingoittamatta niitä. Kulmaliitin on suunniteltu yhdistämään kaksi valonauhaa toisiinsa 90 asteen kulmassa, esimerkiksi katon nurkissa, kaappien alla tai kehysten ja peilien ympärillä – valon yhtenäisyydestä ja laadusta tinkimättä.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Yhdistä kaksi valonauhaa
- 90 asteen kulmaliitin
- Varmistaa yhtenäisen valon
- Helppo asentaa itse
- Sisältää 4 kulmaliitintä
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Muovi