Yhdistele ja liitä Flux- tai Flux ultra-bright valonauhan osia vaivattomasti uudelleen taivuttamatta tai vahingoittamatta niitä. Kulmaliitin on suunniteltu yhdistämään kaksi valonauhaa toisiinsa 90 asteen kulmassa, esimerkiksi katon nurkissa, kaappien alla tai kehysten ja peilien ympärillä – valon yhtenäisyydestä ja laadusta tinkimättä.