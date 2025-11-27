Tuki
Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Hue Flux liitin 4 kpl

Hue Flux liitin 4 kpl

Helppo asentaa, jopa ilman aiempaa kokemusta. Yhdistä kaksi katkaistua Flux- tai Flux ultra-bright -valonauhaa. Liitoskappale on suunniteltu yhdistämään kaksi valonauhaa suoraan linjaan. Näin saadaan pitkä yhtenäinen valonauha tinkimättä valon tasaisuudesta tai laadusta. Sopii erinomaisesti pitkien valonauhojen asentamiseen huoneen ympärille sekä syvennysten tai laskettujen kattojen valaisemiseen.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Yhdistä kaksi valonauhaa
  • 90 asteen kulmaliitin
  • Varmistaa yhtenäisen valon
  • Helppo asentaa itse
  • Sisältää 4 kulmaliitintä
Tuoteoppaat

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tuki

Muu

