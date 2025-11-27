Helppo asentaa, jopa ilman aiempaa kokemusta. Yhdistä kaksi katkaistua Flux- tai Flux ultra-bright -valonauhaa. Liitoskappale on suunniteltu yhdistämään kaksi valonauhaa suoraan linjaan. Näin saadaan pitkä yhtenäinen valonauha tinkimättä valon tasaisuudesta tai laadusta. Sopii erinomaisesti pitkien valonauhojen asentamiseen huoneen ympärille sekä syvennysten tai laskettujen kattojen valaisemiseen.