Hue Flux liitin 4 kpl
Helppo asentaa, jopa ilman aiempaa kokemusta. Yhdistä kaksi katkaistua Flux- tai Flux ultra-bright -valonauhaa. Liitoskappale on suunniteltu yhdistämään kaksi valonauhaa suoraan linjaan. Näin saadaan pitkä yhtenäinen valonauha tinkimättä valon tasaisuudesta tai laadusta. Sopii erinomaisesti pitkien valonauhojen asentamiseen huoneen ympärille sekä syvennysten tai laskettujen kattojen valaisemiseen.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Yhdistä kaksi valonauhaa
- 90 asteen kulmaliitin
- Varmistaa yhtenäisen valon
- Helppo asentaa itse
- Sisältää 4 kulmaliitintä
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Muovi