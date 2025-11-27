Hue Flux valonauhan jatkokaapeli 5 m
Sijoita Flux- tai Flux ultra-bright -valonauha helposti juuri haluamaasi paikkaan. Huomaamaton, minimalistisesti muotoiltu viiden metrin jatkokaapeli helpottaa valonauhan sijoitusta etäälle virtalähteestä. Jatkokaapelin ansiosta virtalähde on myös helppo piilottaa pois näkyvistä.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 5 metrin jatkokaapeli
- Helppo asennus
- Minimalistinen muotoilu
- Turvallinen matalajännitteinen asennus (IP20)
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
PVC