I nuovi sistemi di controllo dell’illuminazione per la casa connessa: Hue Bridge Pro e Philips Hue Bridge.

Guida all’acquisto del Hue Bridge: scegliere la configurazione giusta:

13/02/2026

L'illuminazione smart spesso inizia con una semplice domanda: mi serve un Hue Bridge o è sufficiente il Bluetooth? Se stai esplorando Philips Hue per la prima volta, o pensi di espanderti oltre una sola stanza, questa guida all'acquisto dell'Hue Bridge ti aiuta a capire a cosa serve il Bridge, quali funzionalità offre e come si differenzia da altre modalità di controllo delle luci.

Piuttosto che concentrarsi solo sugli aspetti tecnici, questa guida prende in considerazione scenari concreti: routine quotidiane, nuclei familiari in espansione e flessibilità a lungo termine. L'obiettivo è aiutarti a scegliere con tranquillità, sia che tu stia iniziando in piccolo sia che tu voglia costruire una casa connessa che si evolve nel tempo.

Cos'è un Hue Bridge e a cosa serve?

Hue Bridge è il fulcro centrale di un sistema di illuminazione smart Philips Hue. Collega le tue luci e accessori tramite Zigbee—una rete dedicata a basso consumo progettata specificamente per dispositivi connessi—invece di affidarsi esclusivamente al Wi-Fi o al Bluetooth.

Questo approccio mantiene il sistema di illuminazione veloce e affidabile, anche quando il Wi-Fi di casa è occupato. Con un Bridge, le luci non funzionano come dispositivi separati, ma operano insieme come un unico sistema coordinato.

Un Hue Bridge permette:

Elementi essenziali del Hue Bridge

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Hue Bridge

Hue Bridge

€ 79,99

Crea il tuo Starter kit
Bridge Pro

Bridge Pro

€ 149,99

Essential starter kit: 4 E27 lampadine connesse (806 lm)

Essential starter kit: 4 E27 lampadine connesse (806 lm)

€ 139,99

Offerta
Hue Dimmer switch (ultimo modello)

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€ 21,90

Offerta
Hue Motion Sensor

Hue Motion Sensor

€ 44,90

Starter kit: 3 lampadine intelligenti E27 + Dimmer +Hue Bridge Pro

Starter kit: 3 lampadine intelligenti E27 + Dimmer +Hue Bridge Pro

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€ 249,99

Starter kit: 3 lampadine GU10 +Interruttore intelligente + Hue Bridge Pro

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€ 249,99

Ne rimangono pochi

Esplora i kit di avviamento luci Hue.

 

 

Hue Bridge vs Bluetooth: qual è la scelta giusta per me

Questa è una delle domande più richieste sull'illuminazione smart Hue e la risposta dipende da come intendi usare le tue luci.

Quando il Bluetooth funziona bene

Il controllo Bluetooth è ideale se tu:

  • Hai solo poche luci in una stanza
  • Vuoi un controllo rapido dal telefono
  • Non hai bisogno di programmazioni o automazioni
  • Non prevedi di aggiungere accessori

Il Bluetooth è un modo semplice per iniziare ed esplorare le basi dell'illuminazione intelligente.

Quando un Hue Bridge diventa essenziale

Un Hue Bridge è la scelta migliore se vuoi:

  • Controlla quando sei lontano da casa
  • Più stanze o illuminazione per esterni
  • Orari, routine e automazioni
  • Sensori di movimento, interruttori o pulsanti smart
  • Un sistema che cresce nel tempo
  • Utilizzare le scene di luce in-app

In breve: il Bluetooth è ottimo per sperimentare, mentre un Hue Bridge sblocca l'esperienza completa di illuminazione smart.

Hue Bridge vs Bluetooth: le principali differenze in sintesi?

Bluetooth

Esplora Bluetooth

Bridge

Acquista Bridge

Bridge Pro

Acquista Bridge Pro

Protocollo di comunicazione: Come i nostri dispositivi "comunicano" tra loro

Comunicazione Bluetooth
Rete mesh Zigbee
Rete mesh Zigbee

Portata: Distanza di connettività

In camera
Casa completa
Casa completa

Numero massimo di luci supportate

10
50
150+

Controllo con un'unica app: iOS e Android.

Compatibile con: le tue luci si integrano perfettamente nella tua casa connessa

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Controllo vocale: Le luci sono compatibili con le piattaforme o integrazioni per il controllo vocale?

Limitato

Controllo da qualsiasi luogo: con una connessione internet

Crea automazioni: programma le tue luci in base alle tue routine

Limitato

Hue Sync: Sincronizza le luci con TV, musica, giochi e Hue Secure

Hue MotionAware™: Usa le luci come sensori di movimento

Protezione del sistema di sicurezza Zigbee

Crittografia AES a 128 bit
Crittografia AES a 128 bit
Crittografia AES a 128 bit potenziata tramite Zigbee Trust Center

Hue Bridge vs Hue Bridge Pro: Qual è la vera differenza?

Man mano che i sistemi Philips Hue diventano più potenti, cresce anche la tecnologia che li supporta. Il Hue Bridge Pro di nuova generazione rappresenta l'ultima evoluzione dell'Hue Bridge, progettato per utenti con abitazioni più ampie, più dispositivi e esigenze di illuminazione intelligente più sofisticate.

Invece di cambiare il modo in cui controlli le luci quotidianamente, il Bridge Pro punta su capacità, prestazioni e flessibilità a lungo termine. È progettato per supportare sistemi più complessi mantenendo l'esperienza altrettanto fluida e affidabile.

Cosa rende il Hue Bridge Pro diverso?

Hue Bridge Pro si basa sui punti di forza fondamentali del Bridge originale, ampliando ciò che è possibile dietro le quinte. Le migliorie si concentrano su quanti dispositivi il sistema può gestire, sull'affidabilità delle comunicazioni e su quanto bene tutto funziona insieme man mano che la configurazione cresce.

Le funzionalità principali del Hue Bridge Pro di nuova generazione includono:

  • Chip dedicato ad alte prestazioni
    Dotato di un processore più potente, capace di eseguire algoritmi complessi e funzioni basate su IA, rendendo l'hub più veloce e reattivo rispetto alle generazioni precedenti di Bridge.
  • IA integrata
    Supporta funzionalità guidate dall’IA direttamente sull’hub, abilitando automazione avanzata, comportamento contestuale e decisioni a livello di sistema senza dover dipendere esclusivamente dall’elaborazione cloud.
  • Tecnologia MotionAware™
    Trasforma il tuo sistema di illuminazione Hue in una rete sensibile al movimento, permettendo alle lampadine intelligenti di partecipare al rilevamento del movimento e alla rilevazione della presenza, oltre ai sensori di movimento tradizionali.
  • Illuminazione e sicurezza che lavorano insieme 
    Consente l'uso di luci Hue e funzionalità di sicurezza simultaneamente, supportando scenari in cui l'illuminazione reagisce automaticamente al movimento rilevato per maggiore consapevolezza o sicurezza.
  • Prestazioni di sistema più rapide e maggiore scalabilità 
    Progettato per gestire configurazioni Hue più grandi e complesse, con velocità, stabilità e reattività migliorate tra luci, accessori e automazioni.

Invece di introdurre nuove funzionalità che devi imparare, il Bridge Pro di nuova generazione lavora silenziosamente in background—rendendo tutto più affidabile man mano che il sistema diventa più sofisticato.

A chi è più adatto Hue Bridge Pro

L'ultima generazione di Hue Bridge è particolarmente adatta per:

  • Case grandi o case a più piani
  • Installazioni di illuminazione estese sia interne che per esterni
  • Utenti con molti accessori come sensori di movimento e interruttori a muro
  • Case connesse in cui l'illuminazione svolge un ruolo centrale e automatizzato

Per la maggior parte degli appartamenti e delle case di dimensioni medie, un Hue Bridge Standard offre già tutto ciò di cui si ha bisogno. Il Hue Bridge Pro diventa rilevante quando scala e complessità fanno parte del piano.

Caratteristiche dello Hue Bridge Standard

Quando si confronta un Hue Bridge Standard con il nuovo Hue Bridge Pro, la decisione non riguarda la scelta tra una versione base e una premium, ma quanto prevedi che il tuo sistema possa crescere.

Se stai pianificando una configurazione graduale, stanza per stanza, il Bridge Standard è più che sufficiente. Se sai già che la tua casa dipenderà molto dall’illuminazione smart in vari ambienti, iniziare con il Bridge Pro di nuova generazione può aiutare ad assicurare un’esperienza più fluida nel lungo periodo.

Bridge

Acquista il Bridge

Bridge Pro

Acquista Bridge Pro

Dimensione del sistema di luce smart

Configurazione media
Ampia configurazione

Numero massimo di luci per Bridge

50
150+

Numero massimo di controlli per Bridge

12
50+

MotionAware™ Utilizza le luci come sensori di movimento

Crea automazioni

Connessione Internet

Collegato tramite cavo ethernet al router
Collegato al router tramite cavo ethernet o Wi-Fi

Posizionamento

Vicino al router
Ovunque nella tua casa

Protezione del sistema di sicurezza Zigbee

Crittografia AES-128 bit per dispositivo
Crittografia completa del sistema migliorata a AES-128 bit utilizzando Zigbee Trust Center

Come Hue Bridge trasforma le routine quotidiane

Il vero valore di Hue Bridge e Hue Bridge Pro si riflette nella vita quotidiana, non nelle specifiche.

Le luci che si illuminano dolcemente al mattino, si spengono automaticamente quando esci, oppure ti accolgono a casa la sera diventano presto parte della tua routine. L'illuminazione dei corridoi attivata dal movimento, i programmi basati su Sunset e le scene personalizzate si basano tutti sull'automazione abilitata dal Bridge.

Col tempo, questi piccoli momenti si sommano, rendendo l'illuminazione reattiva piuttosto che manuale.

Hue Bridge fa al caso tuo?

Se stai testando l’illuminazione smart con una o due lampadine, Bluetooth potrebbe bastare per ora. Ma se pensi a lungo termine—più stanze, accessori o routine automatizzate—il Hue Bridge o il Hue Bridge Pro trasformano le singole luci in un sistema connesso.

Questa guida all'acquisto di Hue Bridge è pensata per aiutarti a scegliere non solo per oggi, ma anche per come potrebbe evolversi la tua casa. I sistemi Philips Hue sono progettati per crescere gradualmente, permettendoti di aggiungere funzionalità quando migliorano davvero la tua vita quotidiana.

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