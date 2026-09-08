13/02/2026

L'illuminazione smart spesso inizia con una semplice domanda: mi serve un Hue Bridge o è sufficiente il Bluetooth? Se stai esplorando Philips Hue per la prima volta, o pensi di espanderti oltre una sola stanza, questa guida all'acquisto dell'Hue Bridge ti aiuta a capire a cosa serve il Bridge, quali funzionalità offre e come si differenzia da altre modalità di controllo delle luci.

Piuttosto che concentrarsi solo sugli aspetti tecnici, questa guida prende in considerazione scenari concreti: routine quotidiane, nuclei familiari in espansione e flessibilità a lungo termine. L'obiettivo è aiutarti a scegliere con tranquillità, sia che tu stia iniziando in piccolo sia che tu voglia costruire una casa connessa che si evolve nel tempo.