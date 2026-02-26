Espandi il mondo dell'intrattenimento Hue con questo kit di sincronizzazione, con un dispositivo sincronizzazione schermo TV e una striscia LED gradient a colori. L'obiettivo fisheye sinc. schermo cattura tutto ciò che viene visualizzato e sincronizza il contenuto con la striscia LED, per una sinc. di colori ottimizzata e illuminazione diffusa su pareti che reagiscono in tempo reale. Configura tutto facilmente nell'app Hue e goditi i tuoi film, serie e giochi preferiti come mai prima d'ora!

Corrispondenza ottimizzata dei colori sullo schermo

Acquisizione a schermo intero con obiettivo fisheye

Illuminazione diffusa sulle pareti

Adatto per TV fino a 85"

Controlla e configura con l'app Hue