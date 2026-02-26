Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 85" + sinc. schermo
€ 219,99
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Informazioni su Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 85" + sinc. schermo
Espandi il mondo dell'intrattenimento Hue con questo kit di sincronizzazione, con un dispositivo sincronizzazione schermo TV e una striscia LED gradient a colori. L'obiettivo fisheye sinc. schermo cattura tutto ciò che viene visualizzato e sincronizza il contenuto con la striscia LED, per una sinc. di colori ottimizzata e illuminazione diffusa su pareti che reagiscono in tempo reale. Configura tutto facilmente nell'app Hue e goditi i tuoi film, serie e giochi preferiti come mai prima d'ora!
- Corrispondenza ottimizzata dei colori sullo schermo
- Acquisizione a schermo intero con obiettivo fisheye
- Illuminazione diffusa sulle pareti
- Adatto per TV fino a 85"
- Controlla e configura con l'app Hue
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8721103189820
Aspetto e finitura
- Colore
- Nero e bianco
- Materiale
- PVC, Silicone
Durata
- Durata nominale
- 25.000
- Intervallo temperatura ambiente
- Da -20 a +40 °C
Informazioni ambientali
- Umidità operativa
- 0%<H<80% (non condensante)
Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Batterie incluse
- No
Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI)
- 80
- Emissione gamma CCT max in lumen
- 6.500
- Totale lumen emessi
- 1.450
- Emissione in lumen a 4.000 K
- 1.050
- Emissione in lumen a 2.700 K
- 1.050
- Compatibile con la funzione Effetti
- Yes
Strisce luminose/Lightstrip
- Accorciabile
- Sì
- Estensibilità
- No
- Altezza
- 6 mm
- Tensione in ingresso
- 220V-240V
- Lunghezza
- 3.500 mm
- Larghezza
- 14,5 mm
Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto
- 8721103189820
- Peso netto
- 0,83 kg
- Peso lordo
- 1,22 kg
- Altezza
- 226 mm
- Lunghezza
- 74 mm
- Larghezza
- 310 mm
- Codice materiale (12NC)
- 929004447707
Informazioni sulla confezione
- EAN
- 8721103189820
Consumo energetico
- Consumo energetico in standby
- 0,5
- Consumo energetico
- 14,5
Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza del cavo
- 1.500
- Larghezza complessiva
- 14,5 mm
Service
- Garanzia
- 2 anni
Specifiche tecniche
- Emissione in lumen della lampadina inclusa
- 1.450
- Emissione in lumen totale apparecchiatura
- 1450
- Colore della luce
- Gradient colorato e luce bianca (RGBICW)
- Tensione di rete
- 220-240 V
- Codice IP
- IP20
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Rilevamento della radiofrequenza
- MotionAware TM
- Opzioni di montaggio
- PC, TV
- LED integrato
- Sì
Bridge
- Banda di frequenza
- NA
- Numero massimo di lampadine
- 10
- Opzioni di montaggio
- Desktop
- Alimentatore
- No
Lampadina
- Software aggiornabile
- Sì
Sistema operativo supportato
- App Philips Hue
- Android 12.0 e versioni successive, iOS 16 o versione successiva
- Assistenti vocali (Hue Bridge richiesto)
- Amazon Alexa, Assistente Google
- Wi-Fi
- Funziona senza Wi-Fi
- Periodo di supporto definito
- Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione, fatta eccezione per Hue Bridge con un minimo di 36 mesi
- Numero massimo di accessori
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemi operativi compatibili
- Android, iOS
- Protocollo di comunicazione
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilità con sistemi di terze parti
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Funzionalità di Matter
- Tramite Hue Bridge o hub di terze parti (Thread Border Router)
Altro
- Documentazione del prodotto
- Nessun manuale disponibile
- Smaltimento del prodotto
- Alla termine della vita (economica), smaltire il prodotto secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute
- Smontaggio
- Nessuna informazione disponibile relativa allo smontaggio