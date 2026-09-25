16. februar 2026

Når du sammenligner Hue White og White Ambiance, er den viktigste forskjellen hvor mye kontroll du har over lysets fargetemperatur. Begge alternativene er en del av Philips Hue-smartbelysningssystemet, men de er utviklet for ulike behov og rom i hjemmet.

Denne guiden tar deg gjennom forskjellene mellom Hue White- og White Ambiance-pærer, slik at du kan velge riktig smartbelysning til hjemmet ditt. Utforsk hvordan Philips Hue-produkter kombineres for å skape et fleksibelt og sammenkoblet belysningsoppsett.