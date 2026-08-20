Smart LED-belysning

Se hjemmet ditt i et nytt lys. Utforsk et komplett økosystem av smarte LED-pærer, lamper, utebelysning, sensorer, lysbrytere og tilbehør som fungerer sømløst sammen. Tilpass farger og lysstyrke, automatiser rutiner, synkroniser lyset med TV, musikk og gaming, og styr belysningen fra hvor som helst i Hue-appen.