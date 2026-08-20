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Smart LED-belysning

Se hjemmet ditt i et nytt lys. Utforsk et komplett økosystem av smarte LED-pærer, lamper, utebelysning, sensorer, lysbrytere og tilbehør som fungerer sømløst sammen. Tilpass farger og lysstyrke, automatiser rutiner, synkroniser lyset med TV, musikk og gaming, og styr belysningen fra hvor som helst i Hue-appen.

259 produkter
Nærbilde av fronten på OmniGlow LED-strip 10 m

OmniGlow LED-strip 10 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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Nærbilde av fronten på Perifo sylinderspotlight

Perifo sylinderspotlight

5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
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OmniGlow LED-strip 5 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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Nærbilde av fronten på Flux utendørs LED-strip 10 m

Flux utendørs LED-strip 10 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Lily utendørs spotlampe

Lily utendørs spotlampe

Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*
20% rabatt med Bridge!
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Calla utendørs sokkel

Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat
Nærbilde av fronten på Neon utendørs LED-strip 10 m

Neon utendørs LED-strip 10 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Neon utendørs LED-strip 3 m

Neon utendørs LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
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Nyhet
Nærbilde av fronten på Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper

Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper

Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Hue Bridge
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Bridge

Bridge

Støtter 50 lys, 12 tilbehør
Klargjort for Hue Sync
Få tilgang til integrering av lys og sikkerhet
Avansert kryptering
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Neon utendørs LED-strip 5 m

Neon utendørs LED-strip 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
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Nærbilde av fronten på Festavia Globe lyslenke, 7 m

Festavia Globe lyslenke, 7 m

7 m lyslenke
10 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Enrave, liten taklampe

Enrave, liten taklampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Hue Dimmer switch inkludert
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nærbilde av fronten på Econic utendørs innfelt lys

Econic utendørs innfelt lys

Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Econic utendørs vegglampe

Econic utendørs vegglampe

Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Flux ultra-bright LED-strip 3 m

Flux ultra-bright LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
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Nærbilde av fronten på Perio skinne 1,5 m

Perio skinne 1,5 m

1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje
Nærbilde av fronten på Festavia Globe lyslenke, 21 m

Festavia Globe lyslenke, 21 m

21 m lyslenke
30 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
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Nærbilde av fronten på Flux utendørs LED-strip 6 m

Flux utendørs LED-strip 6 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nærbilde av fronten på OmniGlow LED-strip 3 m

OmniGlow LED-strip 3 m

2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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Guide til smarte LED-lys

Hva gjør Philips Hue annerledes enn annen smartbelysning?

Er Philips Hue verdt det sammenlignet med andre merker for smartbelysning?

Bruker smarte belysningssystemer mer strøm?

Trenger jeg en smart hub for å bruke smart LED-belysning?

Kan smart LED-belysning fungere uten internettforbindelse?

Hvordan styrer jeg smartbelysning?

Hvilke smartpærer er mest energieffektive?

Kan jeg styre lysene mine med en app?

Lær mer om smartlys

Energieffektivitet med smarte LED-lys

Hva er smart belysning?

Finn ut hva smartbelysning er, hvordan det fungerer, og hvordan intelligent belysning skaper hjemmekos, velvære og stemning.

Fargeskiftende LED-lys

5 beste tips for å spare energi i hjemmet

Hvis du lurer på hvordan du kan spare energi i hjemmet med Philips Hue-smartbelysning, har vi gjort en undersøkelse som sammenlignet ulike innstillinger på White and color ambiance-pærer – og her er resultatene.
Fordeler med smarte LED-lys

Hjemmeautomasjon med smart belysning

Lær om automatisering av hjemmebelysning og hvordan den kan hjelpe deg med dine daglige rutiner og gi deg mer trygghet, enten du er hjemme eller borte.
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