Smart LED-belysning

OmniGlow LED-strip 10 m
4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 4 029,00 kr
Perifo sylinderspotlight
5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
Nåværende pris er 1 499,00 kr
OmniGlow LED-strip 5 m
4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 2 319,00 kr
Flux utendørs LED-strip 10 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
Nåværende pris er 3 119,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Lily utendørs spotlampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 4 149,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Calla utendørs sokkel
Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat
Nåværende pris er 1 619,00 kr
Neon utendørs LED-strip 10 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
Nåværende pris er 4 259,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Neon utendørs LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Nyhet
Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper
Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Hue Bridge
Nåværende pris er 699,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Bridge
Støtter 50 lys, 12 tilbehør
Klargjort for Hue Sync
Få tilgang til integrering av lys og sikkerhet
Avansert kryptering
Nåværende pris er 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Neon utendørs LED-strip 5 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
Nåværende pris er 2 419,00 kr
Festavia Globe lyslenke, 7 m
7 m lyslenke
10 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
Nåværende pris er 1 959,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Enrave, liten taklampe
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Hue Dimmer switch inkludert
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 439,00 kr
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nåværende pris er 4 259,00 kr
Econic utendørs innfelt lys
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 2 539,00 kr
Econic utendørs vegglampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 2 319,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 269,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
Nåværende pris er 1 269,00 kr
Perio skinne 1,5 m
1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje
Nåværende pris er 1 099,00 kr
Festavia Globe lyslenke, 21 m
21 m lyslenke
30 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
Nåværende pris er 3 459,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-strip 5 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
Nåværende pris er 1 849,00 kr
Flux utendørs LED-strip 6 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
Nåværende pris er 2 079,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nåværende pris er 1 389,00 kr
OmniGlow LED-strip 3 m
2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 1 729,00 kr