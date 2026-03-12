Zestaw 4 złączy do taśmy LED Hue Flux

67,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu TAŚMY LED Zestaw 4 złączy do taśmy LED Hue Flux
W magazynie

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Informacje o Zestaw 4 złączy do taśmy LED Hue Flux

Prosty montaż niezależnie od doświadczenia. Wystarczy przeciąć taśmę Flux lub Flux „ultra-bright”, by łatwo łączyć ze sobą poszczególne fragmenty. Łącznik pozwala łączyć ze sobą dwa fragmenty taśmy LED w linii, pozwalając na montaż wzdłuż dłuższych powierzchni bez utraty spójności ani jakości światła. Jest to idealne rozwiązanie do oświetlania całych pomieszczeń, wnęk lub sufitów wielopoziomowych.

  • Połącz ze sobą 2 odcinki taśmy LED
  • Łącznik narożny 90 stopni
  • Zapewnia spójność światła
  • Można zamontować samodzielnie
  • W zestawie 4 złącza narożne

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