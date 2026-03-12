Zestaw 4 narożnych złączy do taśmy LED Hue Flux
89,99 zł
Obecna cena to 89,99 zł
W magazynie
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Informacje o Zestaw 4 narożnych złączy do taśmy LED Hue Flux
Łatwo łącz odcinki taśmy Flux lub Flux „ultra-bright” i używaj ich ponownie bez wyginania ani ryzyka uszkodzenia. Łącznik narożny pozwala łączyć ze sobą dwa fragmenty taśmy LED pod kątem 90 stopni, dzięki czemu można estetycznie poprowadzić oświetlenie w narożnikach sufitowych, pod szafkami czy wokół ram i luster — bez utraty spójności ani jakości światła.
- Połącz ze sobą 2 odcinki taśmy LED
- Łącznik narożny 90 stopni
- Zapewnia spójność światła
- Można zamontować samodzielnie
- W zestawie 4 złącza narożne
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103043979
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
Różne
- Typ
- Akcesorie
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103043979
- Waga netto
- 0,03 kg
- Waga brutto
- 0,05 kg
- Wysokość
- 90 mm
- Długość
- 40 mm
- Szerokość
- 58 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004257401
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 10 mm
- Całkowita długość
- 31 mm
- Całkowita szerokość
- 31 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu