Zestaw 4 narożnych złączy do taśmy LED Hue Flux

89,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Zestaw 4 narożnych złączy do taśmy LED Hue Flux
W magazynie

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Informacje o Zestaw 4 narożnych złączy do taśmy LED Hue Flux

Łatwo łącz odcinki taśmy Flux lub Flux „ultra-bright” i używaj ich ponownie bez wyginania ani ryzyka uszkodzenia. Łącznik narożny pozwala łączyć ze sobą dwa fragmenty taśmy LED pod kątem 90 stopni, dzięki czemu można estetycznie poprowadzić oświetlenie w narożnikach sufitowych, pod szafkami czy wokół ram i luster — bez utraty spójności ani jakości światła.

  • Połącz ze sobą 2 odcinki taśmy LED
  • Łącznik narożny 90 stopni
  • Zapewnia spójność światła
  • Można zamontować samodzielnie
  • W zestawie 4 złącza narożne
  • Przelewy24
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