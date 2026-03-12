Essential Flex LED-list 10m

1959,00 kr

Halloween-rea: Spara upp till 25 %.

Till rean
Närbild på framsidan av LED-list Essential Flex LED-list 10m
I lager
  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Om Essential Flex LED-list 10m

Välkommen till det lekfulla och flexibla sättet att inreda med belysning — Essential flex LED-list! Böj den hur du vill och gör den till en dekorativ mittpunkt, i ditt vardagsrum, hemmakontor eller barnens rum. Använd flex LED-list till att rama in speglar och möbler. Ställ in på valfri färggradient, inklusive häftiga neonljuseffekter för en extra livfull stämning. Ta första steget in i världen av Hue smart belysning – styr med Hue-appen eller med din röst genom en smart hem-assistent, ställ in automatiseringar och välj bland dussintals ljusscener.

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • RGBIC-teknik
  • Böj till valfri form
  • Få alla funktioner med Hue Bridge
  • App- och röststyrning

Trendande produkter

40 W strömförsörjning för utomhus

40 W strömförsörjning för utomhus

699,00 kr

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay