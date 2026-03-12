OmniGlow LED-list 3m
1729,00 kr
Nuvarande pris är 1729,00 kr
I lager
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Om OmniGlow LED-list 3m
En ljusslinga som är gjord för att upplevas! OmniGlow ger enhetlig, ultraklar färg och rent vitt ljus utan synliga LED-spottar – tack vare den senaste OmniGlow-tekniken. Vårt mästerverk är specialdesignat för att ge stämningsfull och högkvalitativ funktionell belysning i köket, vardagsrummet, sovrummet och trappan. Få supersmidiga dynamiska och mer naturliga effekter med microLED-lampor som aktiveras av CSP (Chip-scale-package). Anpassa ljusscener personligt med Hue-appen och röststyrning.
- Anpassningsbara scener och effekter
- OmniGlow enhetlig ljus- och färgblandning
- Ultraklart ljus och ren vit belysning
- 2700 lumen
- Direkt och indirekt belysning
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103089335
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Färger
- Multi Color
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 0 %<H<80 % (icke-kondenserande)
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- 80
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Längd
- 3 000 mm
Övrigt
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103089335
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 1,46 kg
- Höjd
- 256 mm
- Längd
- 256 mm
- Bredd
- 87 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004608001
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103089335
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 40
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 8,7 mm
- Total längd
- 3 000 mm
- Total bredd
- 17 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Ej tillämpligt
- EPREL-registreringsnummer
- 2505912
Ljuskällan
- Ljusflöde
- 2700 lm vid 6500K
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions
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