Flux flexkontakter 4-pack

289,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Flux flexkontakter 4-pack
I lager

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Om Flux flexkontakter 4-pack

Använd kabeln för att skapa mörkläggningszoner i belysningen till Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-lister. Använd en 50 cm lång kabel mellan två LED-lister där du inte vill ha belysning. Flexibel och perfekt för användning runt dörrkarmar, hyllor, trappor eller andra ytor som du inte vill ha belysning uppåt.

  • 50 cm-anslutning för komplexa layouter
  • Perfekta ljusövergångar
  • Ger exakt installation
  • Säkert och enkelt att använda
  • 4 flexkontakter ingår

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