Flux flexkontakter 4-pack
289,00 kr
Nuvarande pris är 289,00 kr
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Flux flexkontakter 4-pack
Använd kabeln för att skapa mörkläggningszoner i belysningen till Hue Flux och Flux Ultra-brigh LED-lister. Använd en 50 cm lång kabel mellan två LED-lister där du inte vill ha belysning. Flexibel och perfekt för användning runt dörrkarmar, hyllor, trappor eller andra ytor som du inte vill ha belysning uppåt.
- 50 cm-anslutning för komplexa layouter
- Perfekta ljusövergångar
- Ger exakt installation
- Säkert och enkelt att använda
- 4 flexkontakter ingår
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103043856
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- PVC, Plast
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
Övrigt
- Typ
- Tillbehör
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103043856
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,17 kg
- Höjd
- 166 mm
- Längd
- 45 mm
- Bredd
- 89 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004257201
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 10 mm
- Total längd
- 500 mm
- Total bredd
- 21 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning
Trendande produkter
Flux hörnkontakter 4-pack
239,00 kr
Flux kontakter 4-pack
179,00 kr
Flux LED-list förlängningskabel 5m
179,00 kr
Smart button
259,00 kr
Flux monteringsfäste 10-pack
139,00 kr
Nyhet
Play golvlampa, stor
1729,00 kr
Philips Hue nätadapter (enkel ingång)
349,00 kr
Halloween: upp till 25%
Flux LED-list 3m
929,00 kr
Halloween: upp till 25%
Bridge
929,00 kr