Uudet Hue Bridge Pro ja Philips Hue Bridge älykodin valaistuksen ohjausjärjestelmät.

Hue Bridgen osto-opas: oikean kokoonpanon valinta

13.2.2026

Älyvalaistusjärjestelmän kokoaminen alkaa usein kysymyksestä: tarvitsenko Hue Bridgen vai onko Bluetooth riittävä? Jos tutustut Philips Hueen ensimmäistä kertaa – tai suunnittelet laajentavasi järjestelmää useaan huoneeseen – tämä Hue Bridgen osto-opas auttaa ymmärtämään, mitä Bridge tekee, mitä ominaisuuksia sillä saa ja miten se vertautuu muihin tapoihin ohjata valojasi.

Tämä opas ei keskity ainoastaan teknisiin yksityiskohtiin, vaan se tarkastelee käytännön tilanteita: arjen rutiineja, kasvavia kotitalouksia ja mukautuvuutta pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on auttaa sinua valitsemaan paras vaihtoehto, halusitpa aloittaa pienestä tai rakentaa älykodin, joka kehittyy ajan myötä.

Mikä on Hue Bridge ja mitä se tekee?

Hue Bridge on Philips Hue -älyvalaistusjärjestelmän keskusyksikkö. Se yhdistää valot ja tarvikkeet käyttämällä Zigbeetä. Se on viestintäprotokolla, joka ei kuluta paljon virtaa, ja joka on tarkoitettu erityisesti älykodin laitteiden väliseen viestintään.

Zigbeen ansiosta valaistusjärjestelmäsi toimii nopeasti ja luotettavasti kuormittamatta Wi-Fiä. Kun käytössä on Hue Bridge, valot eivät toimi yksittäisinä laitteina, vaan ne toimivat yhtenä koordinoituna järjestelmänä.

Hue Bridge mahdollistaa:

Hue Bridge

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Bridge

Bridge

79,99 €

20% alennusta Bridgellä!
Bridge Pro

Bridge Pro

149,99 €

Essential aloituspakkaus: 4kpl E27-älylamppua (806 lm)

Essential aloituspakkaus: 4kpl E27-älylamppua (806 lm)

139,99 €

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Dimmer switch

Dimmer switch

21,99 €

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Motion sensor

Motion sensor

44,99 €

Aloituspakkaus: 3 kpl E27-älylamppua + Dimmer switch + Bridge Pro

Aloituspakkaus: 3 kpl E27-älylamppua + Dimmer switch + Bridge Pro

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249,99 €

Aloituspakkaus: 3 kpl GU10-älylamppua + Smart button + Bridge Pro

Aloituspakkaus: 3 kpl GU10-älylamppua + Smart button + Bridge Pro

249,99 €

Vain muutama jäljellä

Tutustu Hue-aloituspakkauksiin.

 

 

Hue Bridge vs Bluetooth: Mikä sopii sinulle?

Tämä on yksi Hue-älyvalaistuksen eniten kysytyistä kysymyksistä – ja vastaus riippuu siitä, miten aiot käyttää valojasi.

Valitse Bluetooth

Bluetooth on sopiva ratkaisu, jos:

  • Sinulla on vain muutama valo yhdessä huoneessa
  • Haluat nopean ohjauksen puhelimella
  • Ei tarvitse aikatauluja tai automaatioita valoillesi
  • Et aio lisätä älykkäitä tarvikkeita

Bluetooth on yksinkertainen tapa aloittaa ja tutustua älyvalaistuksen perusteisiin.

Valitse Hue Bridge

Hue Bridge on parempi valinta, jos haluat:

  • Ohjata valoja, kun olet poissa kotoa
  • Valoja useaan huoneeseen ulkovalaistusta
  • Aikatauluja, rutiineja ja automaatioita
  • Lisätä liiketunnistimia, kytkimiä tai älypainikkeita
  • Järjestelmän, joka kasvaa ajan myötä
  • Käyttää sovelluksen valaistusasetuksia

Lyhyesti: Bluetooth on loistava älyvalaistuksen kokeiluun, kun taas Hue Bridgellä saat kaikki ominaisuudet.

Hue Bridge vs Bluetooth: tärkeimmät erot pähkinänkuoressa

Bluetooth

Tutustu Bluetoothiin

Bridge

Osta Bridge

Bridge Pro

Osta Bridge Pro

Viestintäprotokolla: Kuinka laitteemme "kommunikoivat" keskenään

Bluetooth-viestintä
Zigbee mesh-verkko
Zigbee mesh-verkko

Kantama

Yksi huone
Koko koti
Koko koti

Valojen enimmäismäärä

10
50
150+

Ohjaus yhdellä sovelluksella: iOS ja Android

Yhteensopivuus: Integroi valosi saumattomasti älykotiisi

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Puhekomennot: Ovatko valot yhteensopivia kodin virtuaaliavustajien kanssa

Rajoitettu

Ohjaus mistä tahansa: Internet-yhteydellä

Luo automaatioita: Aikatauluta valosi

Rajoitettu

Hue Sync: Synkronoi valot television, musiikin, pelien ja Hue Securen kanssa

Hue MotionAware™: Valot toimivat liiketunnistimina

Zigbee Security System -suojaus

AES 128-bittinen salaus
AES 128-bittinen salaus
Edistynyt AES-128-bittinen salaus Zigbee Trust Centerin avulla

Hue Bridge vs Hue Bridge Pro: Mikä erottaa ne toisistaan?

Kun Philips Hue -järjestelmät laajentuvat ja kehittyvät, myös niiden taustalla oleva tekniikka kehittyy. Seuraavan sukupolven Hue Bridge Pro edustaa Hue Bridgen uusinta sukupolvea – se on suunniteltu käyttäjille, joilla on isommat kodit, enemmän laitteita ja vaativammat älyvalaistustarpeet.

Bridge Pro ei muuta tapaa, jolla ohjaat valojasi, vaan se keskittyy kapasiteettiin, suorituskykyyn ja pitkäaikaiseen mukautuvuuteen. Se on suunniteltu tukemaan monimutkaisempia järjestelmiä samalla kun käyttökokemus pysyy yhtä sujuvana ja luotettavana.

Mitä erityistä Hue Bridge Prossa on?

Hue Bridge Pro perustuu alkuperäisen Bridgen ydinvahvuuksiin ja laajentaa järjestelmän taustalla olevia mahdollisuuksia. Parannukset keskittyvät siihen, kuinka monta laitetta järjestelmä pystyy käsittelemään, kuinka luotettavasti ne kommunikoivat ja kuinka hyvin kaikki toimii yhdessä järjestelmän laajentuessa.

Seuraavan sukupolven Hue Bridge Pron keskeisiä ominaisuuksia ovat:

  • Suorituskykyinen siru
    Varustettu tehokkaammalla prosessorilla, joka pystyy suorittamaan monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia toimintoja, tehden keskuksesta nopeamman ja reagoivamman kuin aiemmat Bridge-sukupolvet.
  • Sisäänrakennettu tekoälyintegraatio
    Tukee tekoälypohjaisia ominaisuuksia suoraan keskuksessa, mahdollistaen edistyneet automaatiot, kontekstuaalisen käyttäytymisen ja järjestelmätason päätöksenteon ilman, että joudutaan luottamaan pelkästään pilvikäsittelyyn.
  • MotionAware™-teknologia
    Muuttaa Hue-valaistusjärjestelmäsi liikkeen havaitsevaksi verkoksi, jolloin älylamput voivat perinteisten liiketunnistimien lisäksi itse osallistua liikkeen ja läsnäolon havainnointiin.
  • Valaistus ja turva, jotka toimivat yhdessä 
    Mahdollistaa Hue-valojen ja turvan ominaisuuksien käytön samaan aikaan. Valaistus voi reagoida automaattisesti liikkeeseen herättääkseen huomion ja lisätäkseen turvan tunnetta.
  • Nopeampi järjestelmän suorituskyky ja skaalautuvuus 
    Suunniteltu hallitsemaan suurempia, monimutkaisempia Hue-kokoonpanoja tarjoten parempaa nopeutta, vakautta ja reagointikykyä valojen, tarvikkeiden ja automaatioden osalta.

Sen sijaan, että Bridge Pro toisi mukanaan uusia ominaisuuksia, jotka vaatisivat opettelua, se toimii huomaamattomasti taustalla – tehden kaikesta luotettavampaa sitä mukaa kun järjestelmäsi kehittyy.

Kenelle Hue Bridge Pro sopii parhaiten?

Uusin Hue Bridge -sukupolvi sopii erityisen hyvin:

  • Suurille kodeille ja monikerroksisille taloille
  • Suurille sisä- ja ulkovalaistusjärjestelmille
  • Käyttäjille, joilla on paljon tarvikkeita, kuten liiketunnistimia ja seinäkytkimiä
  • Älykodeille, joissa valaistuksella on keskeinen ja automatisoitu rooli

Useimmissa asunnoissa ja keskikokoisissa kodeissa tavallinen Hue Bridge tarjoaa jo kaiken tarvittavan. Hue Bridge Pro tulee merkitykselliseksi, kun mittakaava ja monimutkaisuus ovat osa suunnitelmaa.

Tavallisen Hue Bridgen ominaisuudet

Kun vertaat tavallista Hue Bridgeä seuraavan sukupolven Hue Bridge Prohon, päätös ei ole perus- ja premium-tasosta – vaan siitä, kuinka pitkälle odotat järjestelmäsi kasvavan.

Jos suunnittelet asteittaista, huonekohtaista asennusta, tavallinen Bridge on täysin riittävä. Jos jo tiedät, että kotisi tulee tukeutumaan vahvasti älyvalaistukseen useissa tiloissa, aloittaminen Bridge Prolla voi auttaa varmistamaan sujuvamman kokemuksen pitkällä aikavälillä.

Bridge

Osta Bridge

Bridge Pro

Osta Bridge Pro

Älyvalaistusjärjestelmän koko

Keskisuuri kokoonpano
Suuri kokoonpano

Valojen enimmäismäärä Bridgeä kohden

50
150+

Tarvikkeiden enimmäismäärä Bridgeä kohden

12
50+

MotionAware™ Valot toimivat liiketunnistimina

Luo automaatioita

Internet-yhteys

Yhdistetään ethernet-kaapelilla reitittimeen
Yhdistetään ethernet-kaapelilla tai Wi-Fi-yhteydellä reitittimeen

Sijoitus

Lähellä reititintä
Missä tahansa kotonasi

Zigbee-turvajärjestelmän suojaus

AES-128 bittinen salaus laitetta kohden
Edistynyt AES-128-bittinen koko järjestelmän salaus Zigbee Trust Centerin avulla

Kuinka Hue Bridge muuttaa arjen rutiineja

Hue Bridge ja Hue Bridge Pro osoittavat todellisen arvonsa arjessa – eivät teknisissä tiedoissa.

Valot, jotka kirkastuvat lempeästi aamulla, sammuvat automaattisesti lähtiessäsi tai toivottavat sinut tervetulleeksi kotiin illalla, tulevat nopeasti osaksi arjen rutiineja. Bridge mahdollistaa liikkeellä ohjattavan valaistuksen, auringonlaskuun perustuvat aikataulut sekä muokattavat valaistusasetukset.

Ajan myötä ja valaistus alkaa tuntua reagoivalta eikä manuaalisesti ohjattavalta.

Onko Hue Bridge oikea ratkaisu sinulle?

Jos testaat älyvalaistusta yhdellä tai kahdella lampulla, Bluetooth voi riittää toistaiseksi. Mutta jos suunnittelet pitkälle, useita huoneita, tarvikkeita tai automatisoituja rutiineja, Hue Bridge tai Hue Bridge Pro muuttaa yksittäiset valot yhtenäiseksi järjestelmäksi.

Tämä Hue Bridge -opas sinua valitsemaan sopivan järjestelmän paitsi tämän päivän tarpeisiin, myös kotisi tulevaa kehitystä varten. Philips Hue -järjestelmät on rakennettu kasvamaan vähitellen, jolloin voit lisätä ominaisuuksia, kun ne todella parantavat arkeasi.

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