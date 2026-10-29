Mikä on nollajohdin?

Nollajohdin täydentää sähköpiirin palauttamalla sähkövirran sähkökeskukseen. Se mahdollistaa katkeamattoman virransyötön älykodin laitteisiin, kuten seinäkytkinmoduuleihin. Nollajohdin sijaitsee yleensä valokatkaisijan takana.



Yleensä nollajohdin on Euroopassa sininen, mutta väri voi vaihdella asuinpaikan ja johdotuksen iän mukaan.



Se voi myös olla ryhmitelty muiden nollajohtimien kanssa sen sijaan, että se olisi kytketty suoraan valokatkaisijaan. Katkaise aina virta ennen johdotusten tarkistamista ja noudata tuotteen asennusohjeita. Jos olet epävarma, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan asia puolestasi.