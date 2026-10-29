Etkö ole varma, millä Philips Hue -seinäkytkinmoduulilla voit ohjata verkkovirtaan yhdistettyjä valojasi?
Löydä paras vaihtoehto omaan kokoonpanoosi, halusitpa sitten ohjata perinteisiä valoja osana Hue-ekosysteemiäsi tai ohjata Hue-älyvaloja valokatkaisijalla.
Löydä sopiva seinäkytkinmoduuli valojesi ohjaamiseen
Etkö ole varma, millä Philips Hue -seinäkytkinmoduulilla voit ohjata verkkovirtaan yhdistettyjä valojasi?
Minulla on perinteisiä ei-älykkäitä valoja
Lisää valot Hue-ekosysteemiisi, niin voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa ja asettaa valoille automaatioita sekä paljon muita toimintoja.
Minulla on Hue-älyvaloja
Ohjaa valoja nykyisellä valokatkaisijalla ja pidä ne aina tavoitettavissa, vaikka itse valokatkaisijasta olisi painettu virta pois päältä.
Älykäs ohjaus tavallisille valoille
Valokatkaisijani ohjaa yhtä perinteistä valoa tai valoryhmää
Yksikanavainen langallinen virtakytkin
Langallisella virtakytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla yhdessä järjestelmässä.
Kompakti moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse. Se yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvitse vaihtaa.
Vaatii nollajohtimen.
Sopii parhaiten
- Yksikanavainen valokatkaisija, joka ohjaa yhtä valoa tai valoryhmää
- Haluat säilyttää nykyisen valaisimesi
- Haluat lisätä perinteistä valaistusta olemassa olevaan Hue-kokoonpanoon
Nämä tarviset
- Yhteensopiva perinteinen valo
- Yksiosainen (1-kanavainen) valokatkaisija
- Nollajohdin
- Hue Bridge (suositellaan)
Langallisen virtakytkinmoduulin (1-kanavainen) usein kysytyt kysymykset
Mitä langallinen virtakytkin tekee?
Mitä langallinen virtakytkin tekee?
Täytyykö nykyinen valaisin vaihtaa?
Täytyykö nykyinen valaisin vaihtaa?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Valokatkaisijani ohjaa kahta perinteistä valoa tai valoryhmää
Langallinen kaksiosainen virtakytkin
Langallisella virtakytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla yhdessä järjestelmässä. Kompakti moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse. Se yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvitse vaihtaa.
Vaatii nollajohtimen.
Paras sopivuus
- Kaksikanavaiset valokatkaisijat, jotka ohjaavat kahta erillistä valoa tai kahta erillistä valoryhmää
- Haluat lisätä perinteistä valaistusta olemassa olevaan Hue-kokoonpanoon
- Huoneet, joissa on useita valaistuspiirejä
Nämä tarviset
- Yhteensopivat perinteiset valot
- Kaksikanavainen valokatkaisija, joka ohjaa kahta valoryhmää
- Nollajohdin
- Hue Bridge (suositellaan)
Langallisen virtakytkinmoduulin (2-kanavainen) usein kysytyt kysymykset
Milloin minun kannattaa valita langallinen virtakytkinmoduuli (2-kanavainen)?
Milloin minun kannattaa valita langallinen virtakytkinmoduuli (2-kanavainen)?
Voinko ohjata kahta kanavaa erikseen?
Voinko ohjata kahta kanavaa erikseen?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Katkaisijani himmentää yhden perinteisen valon tai valoryhmän
Langallinen yksikanavainen himmenninkytkin
Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla yhdessä järjestelmässä. Kompakti moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse. Se yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvitse vaihtaa. Se toimii asennuksissa, joissa on nollajohdin sekä ilman nollajohdinta.
Sopii parhaiten
- Sinulla on ei-älykkäitä himmennettäviä valoja
- Kytkin ohjaa yhtä himmennettävää valoa tai valoryhmää
- Asennukset, joissa on nollajohdin tai ei nollajohdinta
Mitä tarvitset
- Perinteinen valo, joka on himmennettävä
- Yhteensopiva yksikanavainen valokatkaisija*
- Hue Bridge (suositellaan)
Langallisen himmenninkytkimen (yksikanavainen) usein kysytyt kysymykset
Mitä langallinen himmenninkytkin tekee?
Mitä langallinen himmenninkytkin tekee?
Onko olemassa oleva valokatkaisija vaihdettava? *
Onko olemassa oleva valokatkaisija vaihdettava? *
Tarvitsenko nollajohtimen?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Ohjaa Hue-valoja olemassa olevalla valokatkaisijalla
Haluan ohjata Hue-älyvaloja olemassa olevalla valokatkaisijalla
Langallinen seinäkytkinmoduuli
Valokatkaisijan taakse asennetun langallisen seinäkytkinmoduulin avulla voit ohjata huoneiden ja alueiden valoja tai asettaa Hue-valaistusasetuksen painamalla valokatkaisjaa. Langallinen seinäkytkinmoduuli varmistaa, että Hue-valot saavat virtaa ja ovat ohjattavissa, vaikka itse katkaisijasta olisi painettu virta pois. Moduuli yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoja ei tarvita.
Sopii parhaiten
- Kodit, joissa on Hue-älyvaloja
- Kotitaloudet, joissa käytetään valokatkaisijoita
- Hue-valojen tahattoman yhteyden katkaisemisen estäminen
Mitä tarvitset
- Philips Hue -älyvaloja
- Olemassa oleva yhteensopiva valokatkaisija
- Nollajohdin
- Hue Bridge (vaaditaan)
Langallisen seinäkytkinmoduulin usein kysytyt kysymykset
Miksi tarvitsisin johdollisen seinäkytkinmoduulin Hue-älyvalojen kanssa?
Miksi tarvitsisin johdollisen seinäkytkinmoduulin Hue-älyvalojen kanssa?
Mitä tapahtuu, kun painan valokatkaisijaa?
Mitä tapahtuu, kun painan valokatkaisijaa?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Haluan ohjata Hue-älyvaloja olemassa olevalla valokatkaisijalla
Seinäkytkinmoduuli (paristokäyttöinen)
Valokatkaisijan taakse asennetun paristokäyttöisen seinäkytkinmoduulin avulla voit ohjata huoneiden ja alueiden valoja tai asettaa Hue-valaistusasetuksen painamalla valokatkaisjaa. Paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli varmistaa, että Hue-valot saavat virtaa ja ovat ohjattavissa, vaikka itse katkaisijasta olisi painettu virta pois.
Sopii parhaiten
- Kodit, joissa on Hue-älyvaloja
- Kotitaloudet, joissa käytetään valokatkaisijoita
- Asennukset, joissa ei ole käytetty nollajohdinta
- Hue-valojen tahattoman yhteyden katkaisemisen estäminen
Nämä tarviset
- Philips Hue -älyvalot
- Olemassa oleva yhteensopiva valokatkaisija
- Hue Bridge (vaaditaan)
Paristokäyttöisen seinäkytkinmoduulin usein kysytyt kysymykset
Miksi tarvitsisin seinäkytkinmoduulin Hue-älyvalojen kanssa?
Miksi tarvitsisin seinäkytkinmoduulin Hue-älyvalojen kanssa?
Mitä tapahtuu, kun painan valokatkaisijaa?
Mitä tapahtuu, kun painan valokatkaisijaa?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Tarvitsenko nollajohtimen?
Vertaile moduuleita
Mietitkö vielä? Vertaile Hue-moduuleita ja löydä sinulle paras vaihtoehto.
Langallinen virtakytkinmoduuli
1 kanava tai 2 kanavaaOsta nyt
Langallinen himmenninmoduuli
1 kanavaOsta nyt
Langallinen seinäkytkinmoduuli
VerkkovirtaOsta nyt
Seinäkytkinmoduuli (paristokäyttöinen)
ParistoOsta nyt
Tuetut valot
Hue Bridge vaaditaan
Johdotus
Virtalähde
Kytkinyhteensopivuus
Kanavat
Mitat
Himmennettävä
Matter-tuki
Bluetooth
Mikä on nollajohdin?
Nollajohdin täydentää sähköpiirin palauttamalla sähkövirran sähkökeskukseen. Se mahdollistaa katkeamattoman virransyötön älykodin laitteisiin, kuten seinäkytkinmoduuleihin. Nollajohdin sijaitsee yleensä valokatkaisijan takana.
Yleensä nollajohdin on Euroopassa sininen, mutta väri voi vaihdella asuinpaikan ja johdotuksen iän mukaan.
Se voi myös olla ryhmitelty muiden nollajohtimien kanssa sen sijaan, että se olisi kytketty suoraan valokatkaisijaan. Katkaise aina virta ennen johdotusten tarkistamista ja noudata tuotteen asennusohjeita. Jos olet epävarma, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan asia puolestasi.