Löydä sopiva seinäkytkinmoduuli valojesi ohjaamiseen

Etkö ole varma, millä Philips Hue -seinäkytkinmoduulilla voit ohjata verkkovirtaan yhdistettyjä valojasi?
Löydä paras vaihtoehto omaan kokoonpanoosi, halusitpa sitten ohjata perinteisiä valoja osana Hue-ekosysteemiäsi tai ohjata Hue-älyvaloja valokatkaisijalla.

Kolme riippuvalaisinta, joissa on valkoisena hehkuvia ei-älylamppuja.

Minulla on perinteisiä ei-älykkäitä valoja

Lisää valot Hue-ekosysteemiisi, niin voit ohjata niitä Hue-sovelluksessa ja asettaa valoille automaatioita sekä paljon muita toimintoja.

Näytä ohje
Hue Lightguide -älylamput hehkuvat violetin, oranssin ja sinisen sävyissä.

Minulla on Hue-älyvaloja

Ohjaa valoja nykyisellä valokatkaisijalla ja pidä ne aina tavoitettavissa, vaikka itse valokatkaisijasta olisi painettu virta pois päältä.

Näytä ohje
testi

Älykäs ohjaus tavallisille valoille

Yksikanavainen Philips Hue -virtakytkinmoduuli tuotepakkauksensa vieressä.

Valokatkaisijani ohjaa yhtä perinteistä valoa tai valoryhmää

Yksikanavainen langallinen virtakytkin

Langallisella virtakytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla yhdessä järjestelmässä.
Kompakti moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse. Se yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvitse vaihtaa.
Vaatii nollajohtimen.

Sopii parhaiten
- Yksikanavainen valokatkaisija, joka ohjaa yhtä valoa tai valoryhmää
- Haluat säilyttää nykyisen valaisimesi
- Haluat lisätä perinteistä valaistusta olemassa olevaan Hue-kokoonpanoon

Nämä tarviset
- Yhteensopiva perinteinen valo
- Yksiosainen (1-kanavainen) valokatkaisija
Nollajohdin
- Hue Bridge (suositellaan)

Osta nyt

Langallisen virtakytkinmoduulin (1-kanavainen) usein kysytyt kysymykset

Mitä langallinen virtakytkin tekee?

Täytyykö nykyinen valaisin vaihtaa?

Tarvitsenko nollajohtimen?


 

Kaksikanavainen Philips Hue -virtakytkinmoduuli tuotepakkauksensa vieressä.

Valokatkaisijani ohjaa kahta perinteistä valoa tai valoryhmää

Langallinen kaksiosainen virtakytkin

Langallisella virtakytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla yhdessä järjestelmässä. Kompakti moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse. Se yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvitse vaihtaa.
Vaatii nollajohtimen.

Paras sopivuus
- Kaksikanavaiset valokatkaisijat, jotka ohjaavat kahta erillistä valoa tai kahta erillistä valoryhmää
- Haluat lisätä perinteistä valaistusta olemassa olevaan Hue-kokoonpanoon
- Huoneet, joissa on useita valaistuspiirejä

Nämä tarviset
- Yhteensopivat perinteiset valot
- Kaksikanavainen valokatkaisija, joka ohjaa kahta valoryhmää
- Nollajohdin
- Hue Bridge (suositellaan)

Osta nyt

Langallisen virtakytkinmoduulin (2-kanavainen) usein kysytyt kysymykset

Milloin minun kannattaa valita langallinen virtakytkinmoduuli (2-kanavainen)?

Voinko ohjata kahta kanavaa erikseen?

Tarvitsenko nollajohtimen?


 

Langallinen yksikanavainen Philips Hue -seinäkytkinmoduuli tuotepakkauksensa vieressä.

Katkaisijani himmentää yhden perinteisen valon tai valoryhmän

Langallinen yksikanavainen himmenninkytkin

Langallisella himmenninkytkimellä voit ohjata useimpia perinteisiä valoja Hue-valojesi rinnalla yhdessä järjestelmässä. Kompakti moduuli asennetaan olemassa olevan valokatkaisijan taakse. Se yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoa ei tarvitse vaihtaa. Se toimii asennuksissa, joissa on nollajohdin sekä ilman nollajohdinta.

Sopii parhaiten
- Sinulla on ei-älykkäitä himmennettäviä valoja
- Kytkin ohjaa yhtä himmennettävää valoa tai valoryhmää
- Asennukset, joissa on nollajohdin tai ei nollajohdinta

Mitä tarvitset
- Perinteinen valo, joka on himmennettävä
- Yhteensopiva yksikanavainen valokatkaisija*
- Hue Bridge (suositellaan)

Osta nyt

Langallisen himmenninkytkimen (yksikanavainen) usein kysytyt kysymykset

Mitä langallinen himmenninkytkin tekee?

Onko olemassa oleva valokatkaisija vaihdettava? *

Tarvitsenko nollajohtimen?

testi

Ohjaa Hue-valoja olemassa olevalla valokatkaisijalla

Langallinen Philips Hue -seinäkytkinmoduuli tuotepakkauksensa vieressä.

Haluan ohjata Hue-älyvaloja olemassa olevalla valokatkaisijalla

Langallinen seinäkytkinmoduuli

Valokatkaisijan taakse asennetun langallisen seinäkytkinmoduulin avulla voit ohjata huoneiden ja alueiden valoja tai asettaa Hue-valaistusasetuksen painamalla valokatkaisjaa. Langallinen seinäkytkinmoduuli varmistaa, että Hue-valot saavat virtaa ja ovat ohjattavissa, vaikka itse katkaisijasta olisi painettu virta pois. Moduuli yhdistetään verkkovirtaan, joten paristoja ei tarvita.

Sopii parhaiten
- Kodit, joissa on Hue-älyvaloja
- Kotitaloudet, joissa käytetään valokatkaisijoita
- Hue-valojen tahattoman yhteyden katkaisemisen estäminen

Mitä tarvitset
- Philips Hue -älyvaloja
- Olemassa oleva yhteensopiva valokatkaisija
- Nollajohdin
- Hue Bridge (vaaditaan)

Osta nyt

Langallisen seinäkytkinmoduulin usein kysytyt kysymykset

Miksi tarvitsisin johdollisen seinäkytkinmoduulin Hue-älyvalojen kanssa?

Mitä tapahtuu, kun painan valokatkaisijaa?

Tarvitsenko nollajohtimen?


 

Paristokäyttöinen Philips Hue -seinäkytkinmoduuli tuotepakkauksensa vieressä.

Haluan ohjata Hue-älyvaloja olemassa olevalla valokatkaisijalla

Seinäkytkinmoduuli (paristokäyttöinen)

Valokatkaisijan taakse asennetun paristokäyttöisen seinäkytkinmoduulin avulla voit ohjata huoneiden ja alueiden valoja tai asettaa Hue-valaistusasetuksen painamalla valokatkaisjaa. Paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli varmistaa, että Hue-valot saavat virtaa ja ovat ohjattavissa, vaikka itse katkaisijasta olisi painettu virta pois.

Sopii parhaiten
- Kodit, joissa on Hue-älyvaloja
- Kotitaloudet, joissa käytetään valokatkaisijoita
- Asennukset, joissa ei ole käytetty nollajohdinta
- Hue-valojen tahattoman yhteyden katkaisemisen estäminen

Nämä tarviset
- Philips Hue -älyvalot
- Olemassa oleva yhteensopiva valokatkaisija
- Hue Bridge (vaaditaan)

Osta nyt

Paristokäyttöisen seinäkytkinmoduulin usein kysytyt kysymykset

Miksi tarvitsisin seinäkytkinmoduulin Hue-älyvalojen kanssa?

Mitä tapahtuu, kun painan valokatkaisijaa?

Tarvitsenko nollajohtimen?


 

Vertaile moduuleita

Mietitkö vielä? Vertaile Hue-moduuleita ja löydä sinulle paras vaihtoehto.

Langallinen virtakytkinmoduuli

1 kanava tai 2 kanavaa

Osta nyt

Langallinen himmenninmoduuli

1 kanava

Osta nyt

Langallinen seinäkytkinmoduuli

Verkkovirta

Osta nyt

Seinäkytkinmoduuli (paristokäyttöinen)

Paristo

Osta nyt

Tuetut valot

Ei-älykkäät valot
Ei-älykkäät himmennettävät valot
Hue-älyvalot
Hue-älyvalot

Hue Bridge vaaditaan

Ei, mutta rajoitettu toiminnallisuus
Ei, mutta rajoitettu toiminnallisuus
Kyllä
Kyllä

Johdotus

Nollajohdin vaaditaan
Toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä
Nollajohdin vaaditaan
Ei vaadi nollajohdinta

Virtalähde

Verkkovirta
Verkkovirta
Verkkovirta
Paristo (käyttöikä yli 5 vuotta). Käyttöikä voi vaihdella käytön mukaan.

Kytkinyhteensopivuus

Keinukytkin, vipukytkin, painike
Keinukytkin, vipukytkin, painike
Keinukytkin, vipukytkin, painike
Keinukytkin, vipukytkin, painike

Kanavat

1 kanava tai 2 kanavaa
1 kanava

Mitat

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Himmennettävä

Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Matter-tuki

Kyllä (valona)
Kyllä (valona)
Kyllä, vain Bridgen kautta
Kyllä, vain Bridgen kautta

Bluetooth

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Lähikuva Philips Hue -seinäkytkinmoduulista, joka on kytketty sähköjohtoihin

Mikä on nollajohdin?

Nollajohdin täydentää sähköpiirin palauttamalla sähkövirran sähkökeskukseen. Se mahdollistaa katkeamattoman virransyötön älykodin laitteisiin, kuten seinäkytkinmoduuleihin. Nollajohdin sijaitsee yleensä valokatkaisijan takana.

Yleensä nollajohdin on Euroopassa sininen, mutta väri voi vaihdella asuinpaikan ja johdotuksen iän mukaan.

Se voi myös olla ryhmitelty muiden nollajohtimien kanssa sen sijaan, että se olisi kytketty suoraan valokatkaisijaan. Katkaise aina virta ennen johdotusten tarkistamista ja noudata tuotteen asennusohjeita. Jos olet epävarma, pyydä sähköasentajaa tarkistamaan asia puolestasi.

Lue lisää Hue-seinäkytkimistä

Etkö löytänyt etsimääsi? Tässä on muita vaihtoehtoja:

20% alennusta Bridgellä!
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

energy.link.label

69,99 €

20% alennusta Bridgellä!
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

energy.link.label

59,99 €

20% alennusta Bridgellä!
A60 - E27-älylamppu - 1 100 - 2 kpl

A60 - E27-älylamppu - 1 100 - 2 kpl

energy.link.label

109,99 €

20% alennusta Bridgellä!
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

energy.link.label

159,99 €

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl

energy.link.label

69,99 €

20% alennusta Bridgellä!
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

energy.link.label

59,99 €

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl

energy.link.label

69,99 €

20% alennusta Bridgellä!
A60 - E27-älylamppu - 1 100

A60 - E27-älylamppu - 1 100

energy.link.label

64,99 €

MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

energy.link.label

109,99 €

20% alennusta Bridgellä!
A60 - E27-älylamppu - 810

A60 - E27-älylamppu - 810

energy.link.label

99,99 €

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

energy.link.label

79,99 €

20% alennusta Bridgellä!
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 2 kpl

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 2 kpl

energy.link.label

44,99 €

20% alennusta Bridgellä!
GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

energy.link.label

49,99 €

Uusi
B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu

B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu

energy.link.label

159,99 €

20% alennusta Bridgellä!
Mainoslamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)

Mainoslamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)

energy.link.label

109,99 €

Tutustu kaikkiin tuotteisiin
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay