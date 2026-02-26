Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 65" + sinc. schermo

€ 199,99

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 65&quot; + sinc. schermo
Primo piano del retro di LIGHTSTRIPS Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 65&quot; + sinc. schermo
Disponibile

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Informazioni su Kit sinc. Philips Hue Play: striscia LED gradient 65" + sinc. schermo

Espandi il mondo dell'intrattenimento Hue con questo kit di sincronizzazione, con un dispositivo sincronizzazione schermo TV e una striscia LED gradient a colori. L'obiettivo fisheye sinc. schermo cattura tutto ciò che viene visualizzato e sincronizza il contenuto con la striscia LED, per una sinc. di colori ottimizzata e illuminazione diffusa su pareti che reagiscono in tempo reale. Configura tutto facilmente nell'app Hue e goditi i tuoi film, serie e giochi preferiti come mai prima d'ora!

  • Corrispondenza ottimizzata dei colori sullo schermo
  • Acquisizione a schermo intero con obiettivo fisheye
  • Illuminazione diffusa sulle pareti
  • Adatto per TV fino a 65"
  • Controlla e configura con l'app Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay