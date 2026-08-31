25. august 2026
Konfigurer Hue Sync med Apple TV for å løfte hjemmeunderholdningen din fra en vanlig TV-opplevelse til en fullstendig oppslukende sanseopplevelse. Når du kobler sammen det som skjer på skjermen med lyset i rommet, reagerer smartbelysningen i sanntid på alt fra eksplosjoner og solnedganger til musikk og actionfylte scener. Enten du ser den nyeste storfilmen eller spiller et fartsfylt spill på Apple Arcade, sørger Philips Hue sync box Apple TV-integrasjonen for at innholdet på skjermen fyller hele rommet.