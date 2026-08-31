Før du synkroniserer lysene dine med Apple TV, må du åpne Philips Hue-appen og opprette et underholdningsområde. Dette lar deg plassere lysene virtuelt, slik at de kan reagere nøyaktig på det som skjer på skjermen.

Når underholdningsområdet er konfigurert, kan du bruke fanen «Synkroniser» i Hue-appen til å starte og styre synkroniseringen.

Vil du synkronisere lysene dine med Apple Music på Apple TV? Bare bytt til «Musikk»-modus i «Synkroniser»-fanen for å skape en dynamisk belysningsopplevelse som reagerer på rytmen og energien i musikken din.