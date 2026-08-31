En TV i en moderne stue, opplyst av Hue Play-veggbelysning og Play-lamper, som synkroniseres med innholdet på skjermen for å skape en oppslukende og dynamisk underholdningsopplevelse.

Hue Sync for Apple TV: Forvandle hjemmekinoopplevelsen din

25. august 2026


Konfigurer Hue Sync med Apple TV for å løfte hjemmeunderholdningen din fra en vanlig TV-opplevelse til en fullstendig oppslukende sanseopplevelse. Når du kobler sammen det som skjer på skjermen med lyset i rommet, reagerer smartbelysningen i sanntid på alt fra eksplosjoner og solnedganger til musikk og actionfylte scener. Enten du ser den nyeste storfilmen eller spiller et fartsfylt spill på Apple Arcade, sørger Philips Hue sync box Apple TV-integrasjonen for at innholdet på skjermen fyller hele rommet.

 

Dette trenger du for å sette opp Hue Sync med Apple TV

For å skape en oppslukende lysopplevelse med Apple TV trenger du noen få produkter som fungerer sammen:

Velg måten du vil synkronisere på

Philips Hue Play screen sync.

Play Screen Sync er en egen skjermsynkroniseringsenhet som bruker et fiskeøyeobjektiv til å analysere fargene, bevegelsene og intensiteten i innholdet som vises på TV-skjermen i sanntid. Siden den leser av det som skjer direkte på skjermen, fungerer den sømløst med Apple TV og andre enheter som er koblet til TV-en.

En Philips Hue Play Screen Sync-enhet med fiskeøyeobjektiv festet til en TV som registrerer innholdet på skjermen.

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Play HDMI Sync Box 4K kobles mellom Apple TV og TV-en din, og synkroniserer kompatible Hue-lys med innhold som spilles av via HDMI. Den støtter skarp 4K-oppløsning med opptil 60 Hz oppdateringsfrekvens, noe som gjør den ideell for strømming, film, sport og gaming.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

For avanserte hjemmekinoanlegg og neste generasjons gamingoppsett støtter Play HDMI sync box 8K HDMI 2.1, 8K ved 60 Hz og 4K ved opptil 120 Hz, samtidig som den leverer responsiv lyssynkronisering.

Apple TV (HD eller 4K)

Alle moderne Apple TV-er er kompatible med et underholdningsoppsett fra Philips Hue.

Philips Hue Bridge eller Bridge Pro

En Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro er nødvendig for å opprette et underholdningsområde og synkronisere opptil 10 Hue-lys med farger for en mer oppslukende opplevelse.

Philips Hue-lamper med fargestyring

For den mest oppslukende opplevelsen, bruk fargestyrte lys, for eksempel Play gradient LED-strips, Play gradient LED-strips Pro, Play light bars, Signe gradientlamper eller Play wall washer lights.

 

Smart belysningsutstyr for Hue-synkroniseringsoppsettet ditt

Nyhet
Play screen sync

Play screen sync

1389,00 kr

Nyhet
Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

1729,00 kr

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

Philips Hue Play gradient LED-strip 65"

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

1389,00 kr

Kommer snart

20% rabatt med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

Play HDMI sync box 8K

Play HDMI sync box 8K

4029,00 kr

Kommer snart
Play gradient LED-strip pro 65"

Play gradient LED-strip pro 65"

1849,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-strip pro 85"

Play gradient LED-strip pro 85"

2079,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

2319,00 kr

Kommer snart

Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

2419,00 kr

Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

2649,00 kr

Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

2999,00 kr

Nyhet
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

1729,00 kr

Nyhet
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

929,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

2419,00 kr

Oppdag Hue lysstyring og LED-strips-kolleksjonen.

Trinn 1: Opprett et underholdningsområde

Før du synkroniserer lysene dine med Apple TV, må du åpne Philips Hue-appen og opprette et underholdningsområde. Dette lar deg plassere lysene virtuelt, slik at de kan reagere nøyaktig på det som skjer på skjermen.

Når underholdningsområdet er konfigurert, kan du bruke fanen «Synkroniser» i Hue-appen til å starte og styre synkroniseringen.

Vil du synkronisere lysene dine med Apple Music på Apple TV? Bare bytt til «Musikk»-modus i «Synkroniser»-fanen for å skape en dynamisk belysningsopplevelse som reagerer på rytmen og energien i musikken din.

Kombiner å se på Apple TV med Philips Hue-underholdningsbelysning synkronisert med innholdet på skjermen, og skap en oppslukende hjemmekinoopplevelse.

Trinn 2: Koble Apple TV til Hue-synkroniseringsoppsettet

Konfigurasjonsprosessen avhenger av hvilken synkroniseringsløsning du velger.

Bruk synkronisering via «Spill av»-skjermen

Plasser Play-skjermsynkroniseringsenheten i henhold til installasjonsveiledningen, og fullfør konfigurasjonen i Hue-appen. Når den er konfigurert, starter du ganske enkelt synkroniseringen fra «Synkroniser»-fanen og starter innholdet på Apple TV.

Bruk av Play HDMI sync box 4K eller 8K

1. Koble Apple TV til en av HDMI-inngangene på sync boxen.
2. Koble utgangen på sync boxen til TV-en din.
3. Fullfør oppsettet i Hue-appen.
4. Aktiver alternativene for automatisk synkronisering hvis ønskelig.
5. Åpne Apple TV og strøm favorittinnholdet ditt.

En Philips Hue Play Sync Box 4K plassert på et underholdningsanlegg foran en TV.

Begge sync boxene støtter Apple TV-innhold, inkludert filmer, serier, sport og Apple Arcade-spill.

Utforsk Hue synkroniser med TV

 

Utvid Hue-underholdningsoppsettet ditt

Nyhet
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

1729,00 kr

Nyhet
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

929,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

2589,00 kr

Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

3919,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

2419,00 kr

Play light bar 2-pakning

Play light bar 2-pakning

1729,00 kr

Go bærbar bordlampe

Go bærbar bordlampe

1959,00 kr

Play gradient light tube - kompakt

Play gradient light tube - kompakt

2419,00 kr

Play gradient light tube - stor

Play gradient light tube - stor

2649,00 kr

Go bærbar bordlampe

Go bærbar bordlampe

1959,00 kr

Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

2589,00 kr

Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

3919,00 kr

Bloom-bordlampe

Bloom-bordlampe

1159,00 kr

Oppdag Hue gulvlamper og bordlamper-kolleksjonene.

 

Avansert optimalisering: lysstyrke og stemmestyring

For å virkelig mestre oppsettet av Philips Hue sync box og Apple TV , kan du prøve deg frem med ulike synkroniseringsnivåer. «Diskré» er perfekt for dramaer og dokumentarer med et roligere tempo, mens mer intense innstillinger kan gjøre actionfilmer, sport og Apple Arcade-spill enda mer oppslukende.

Siden Philips Hue fungerer med Apple HomeKit, kan du bruke Siri til å styre belysningen uten å forlate sofaen. Juster lysstyrken, aktiver scener eller skap den perfekte stemningen før du begynner å se på. Opprett dedikerte underholdningsscener i Hue-appen, og start dem deretter umiddelbart via Apple Home-appen eller med Siri-talekommandoer.

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