Stwórz strefę rozrywki Hue

Nie wiesz, jak zsynchronizować swoje oświetlenie Philips Hue z telewizorem?
Niezależnie od tego, czy chcesz prostą konfigurację, czy najbardziej zaawansowaną, istnieje odpowiednia opcja synchronizacji Hue dopasowana do Ciebie.

Jak chcesz synchronizować swoje światła?

Chcę synchronizować swoje światła z telewizorem Samsung lub LG

Chcę synchronizować swoje światła z telewizorem Samsung lub LG

Chcę synchronizować swoje światła z dowolną treścią na dowolnym telewizorze

Chcę synchronizować swoje światła z dowolną treścią na dowolnym telewizorze

Chcę synchronizować swoje światła z treściami z urządzeń podłączonych przez HDMI

Chcę synchronizować swoje światła z treściami z urządzeń podłączonych przez HDMI

Ekran telewizora z oświetleniem rozrywkowym i wyświetlający aplikację Philips Hue Sync TV.

Aplikacja Sync TV

Synchronizuj światła z telewizorem Samsung lub LG

Zsynchronizuj lampy Hue bezpośrednio z kompatybilnymi telewizorami Samsung i LG, korzystając z aplikacji Hue Sync TV. Ciesz się niesamowicie wciągającym oświetleniem, które natychmiast reaguje na wszystko, co pojawia się na ekranie, w tym na wbudowane aplikacje streamingowe, filmy, programy sportowe i gry. Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu do synchronizacji.

Czego potrzebujesz
- Kompatybilny telewizor Samsung lub LG*
- Co najmniej jedno światło Hue z regulacją barwy.
- Aplikacji Hue Sync TV (wymagana subskrypcja)
- Hue Bridge
- Aplikacji Hue

To najlepsze rozwiązanie do
- Synchronizacji oświetlenia z wbudowanymi aplikacjami TV i telewizją
- Gamingu
- Prostej konfiguracji, bez dodatkowego sprzętu

Nasze najlepsze propozycje dla aplikacji Hue Sync TV

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Gradientowe efekty zalewania ścian światłem
Technologia RGBWWIC
Precyzyjne dopasowanie kolorów ChromaSync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

449,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Gradientowe efekty zalewania ścian światłem
Technologia RGBWWIC
Precyzyjne dopasowanie kolorów ChromaSync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

539,99 zł

Wkrótce

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa stołowa

Hue Play – lampa stołowa

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

359,99 zł

SmartHome Days -25%
Tuba LED Play gradient

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 40 do 55"
Łączy białe i kolorowe światło
Zawiera zasilacz
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

988,99 zł

SmartHome Days -25%
Tuba LED Play gradient

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 60" i większych
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box

1078,99 zł

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

679,99 zł

Nowość
Hue Play – lampa podłogowa compact

Hue Play – lampa podłogowa compact

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

629,99 zł

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

Wyjątkowo płynne efekty gradientowe
Technologia OmniGlow
Precyzyjne kolory Chromasync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

719,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

Wyjątkowo płynne efekty gradientowe
Technologia OmniGlow
Precyzyjne kolory Chromasync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

809,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

Wyjątkowo płynne efekty gradientowe
Technologia OmniGlow
Precyzyjne kolory Chromasync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

899,99 zł

Wkrótce

Bridge Pro

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center

679,99 zł

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Hue Sync TV

Które telewizory są kompatybilne?*

Jak zacząć?

Czy potrzebuję Hue Bridge, żeby zsynchronizować moje światła z telewizorem Samsung lub LG?


 

Urządzenie Philips Hue Play screen sync do synchronizacji ekranu z obiektywem typu rybie oko, montowane na telewizorze, wykrywa zawartość i kolory wyświetlane na ekranie.

Play screen sync

Synchronizuj moje światła z dowolnym materiałem na dowolnym telewizorze

Dodaj oświetlenie TV do dowolnego telewizora o przekątnej do 85” dzięki urządzeniu Play screen sync. Urządzenie montuje się na telewizorze, a jego obiektyw typu „rybie oko” rejestruje zawartość i kolory na ekranie, synchronizując w czasie rzeczywistym oświetlenie Hue ze wszystkimi treściami, w tym natywnymi aplikacjami telewizyjnymi i telewizją. 

Czego potrzebujesz
- Urządzenia Play screen sync
- Co najmniej jednej taśmy Hue do TV*
- Aplikacji Hue

To najlepsze rozwiązanie do
- Synchronizacji oświetlenia z dowolną treścią ekranu
- Natywnych aplikacji telewizyjnych i telewizji nadawczej
- Prostej konfiguracja typu „plug‑and‑play”

Czego potrzebujesz...

Nowość
Philips Hue Play Screen Sync

Philips Hue Play Screen Sync

Proste rozwiązanie typu plug-and-play
Synchronizacja dowolnych treści za pomocą aplikacji Hue
Rejestrowanie całego ekranu obiektywem typu rybie oko
Algorytm dopasowania kolorów

539,99 zł

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Play screen sync

Co to jest Play screen sync?

Dlaczego warto wybrać Play Screen Sync?

Czy potrzebuję Hue Bridge, aby zsynchronizować światła za pomocą Play screen sync?*


 

Nasze najlepsze wybory dla Play Screen Sync

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa stołowa

Hue Play – lampa stołowa

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

359,99 zł

SmartHome Days -25%
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Biały
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

679,99 zł

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Gradientowe efekty zalewania ścian światłem
Technologia RGBWWIC
Precyzyjne dopasowanie kolorów ChromaSync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

449,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Gradientowe efekty zalewania ścian światłem
Technologia RGBWWIC
Precyzyjne dopasowanie kolorów ChromaSync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

539,99 zł

Wkrótce

Moduł Philips Hue Play sync box 4K ustawiony w zestawie rozrywki przed telewizorem.

Play HDMI sync box 4K lub 8K

Synchronizuj światła z treściami urządzeń podłączonych przez HDMI

Play HDMI sync box 4K i 8K synchronizują światła z urządzeniami podłączonymi przez HDMI, takimi jak urządzenia streamingowe i konsole do gier, zapewniając szybką i precyzyjną synchronizację światła w czasie rzeczywistym. Play HDMI sync box 4K idealnie sprawdza się podczas codziennego grania i oglądania filmów w jakości 4K. Play HDMI sync box 8K obsługuje wyższe rozdzielczości i do 120 klatek na sekundę, dlatego sprawdza się w grach nowej generacji i zaawansowanym kinie domowym.

Czego potrzebujesz
- Play HDMI sync box
- Co najmniej jednej taśmy Hue do TV*
- Aplikacji Hue

Najlepsze do
- Synchronizacji treści z urządzeń podłączonych przez HDMI
- Zaawansowanych zestawów gamingowych
- Szybkiej i płynnej synchronizacji światła z telewizorem

Czego potrzebujesz...

Nowość
Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Obsługa rozdzielczości 4K przy 60 Hz
Synchronizacja treści za pomocą aplikacji Hue
Prosta, kompaktowa konstrukcja
Łatwa konfiguracja i instalacja

679,99 zł

Najczęściej zadawane pytania dotyczące HDMI sync box

Co jest potrzebne na początek?

Czym różni się Play HDMI sync box 4K od sync box 8K?

Czy do synchronizacji świateł za pomocą HDMI sync box potrzebny jest Hue Bridge?*


 

Nasze najlepsze propozycje do HDMI sync box

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

679,99 zł

Nowość
Hue Play – lampa podłogowa compact

Hue Play – lampa podłogowa compact

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box

629,99 zł

Lampa Hue Play do podświetlenia ściany

Lampa Hue Play do podświetlenia ściany

Technologia ColorCast
1035 lumenów
Wysokość x szerokość: 15,7 x 9,1 cm
Matowy czarny

1664,99 zł

Lampa Hue Play do podświetlenia ściany

Lampa Hue Play do podświetlenia ściany

Technologia ColorCast
1035 lumenów
Wysokość x szerokość: 15,7 x 9,1 cm
Matowa biel

1664,99 zł

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Gradientowe efekty zalewania ścian światłem
Technologia RGBWWIC
Precyzyjne dopasowanie kolorów ChromaSync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

449,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Gradientowe efekty zalewania ścian światłem
Technologia RGBWWIC
Precyzyjne dopasowanie kolorów ChromaSync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

539,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

Wyjątkowo płynne efekty gradientowe
Technologia OmniGlow
Precyzyjne kolory Chromasync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

719,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

Wyjątkowo płynne efekty gradientowe
Technologia OmniGlow
Precyzyjne kolory Chromasync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

809,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

Wyjątkowo płynne efekty gradientowe
Technologia OmniGlow
Precyzyjne kolory Chromasync
Wymagana aplikacja lub urządzenie do synchronizacji

899,99 zł

Wkrótce

Porównaj opcje synchronizacji

Nadal się zastanawiasz? Porównaj rozwiązania Hue sync i znajdź konfigurację dopasowaną do telewizora oraz domowej rozrywki.

Popularny

Sync box 8K

Kup Sync Box 8k
Nowy

Sync box 4K

Kup urządzenie Hue sync box 4K
Nowy

Synchronizacja z ekranem

Kup Screen sync

Aplikacja Sync TV

Dowiedz się więcej o aplikacji Sync TV

Najlepsze do

Zaawansowana domowa rozrywka
Zaawansowana domowa rozrywka
Prosta konfiguracja z niemal każdym telewizorem
Kompatybilne telewizory Samsung i LG

Działa z aplikacjami TV

-
-
Synchronizuje wszystkie treści TV
Synchronizuje wszystkie treści TV

Obsługa urządzeń HDMI

Synchronizuje wszystkie treści TV
Synchronizuje wszystkie treści TV

Poziom trudności konfiguracji

Zaawansowane
Zaawansowane
Łatwa
Łatwa

Zgodność z telewizorami

Dowolny telewizor
Dowolny telewizor
Wszystkie telewizory o przekątnej do 85 cali
Tylko zgodne telewizory

Wymaga Hue Bridge

Nie
Nie
Nie
Tak
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