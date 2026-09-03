Zsynchronizuj lampy Hue bezpośrednio z kompatybilnymi telewizorami Samsung i LG, korzystając z aplikacji Hue Sync TV. Ciesz się niesamowicie wciągającym oświetleniem, które natychmiast reaguje na wszystko, co pojawia się na ekranie, w tym na wbudowane aplikacje streamingowe, filmy, programy sportowe i gry. Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu do synchronizacji.



Czego potrzebujesz

- Kompatybilny telewizor Samsung lub LG*

- Co najmniej jedno światło Hue z regulacją barwy.

- Aplikacji Hue Sync TV (wymagana subskrypcja)

- Hue Bridge

- Aplikacji Hue

To najlepsze rozwiązanie do

- Synchronizacji oświetlenia z wbudowanymi aplikacjami TV i telewizją

- Gamingu

- Prostej konfiguracji, bez dodatkowego sprzętu