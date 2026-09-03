Nie wiesz, jak zsynchronizować swoje oświetlenie Philips Hue z telewizorem?
Niezależnie od tego, czy chcesz prostą konfigurację, czy najbardziej zaawansowaną, istnieje odpowiednia opcja synchronizacji Hue dopasowana do Ciebie.
Stwórz strefę rozrywki Hue
Nie wiesz, jak zsynchronizować swoje oświetlenie Philips Hue z telewizorem?
Aplikacja Sync TV
Synchronizuj światła z telewizorem Samsung lub LG
Zsynchronizuj lampy Hue bezpośrednio z kompatybilnymi telewizorami Samsung i LG, korzystając z aplikacji Hue Sync TV. Ciesz się niesamowicie wciągającym oświetleniem, które natychmiast reaguje na wszystko, co pojawia się na ekranie, w tym na wbudowane aplikacje streamingowe, filmy, programy sportowe i gry. Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu do synchronizacji.
Czego potrzebujesz
- Kompatybilny telewizor Samsung lub LG*
- Co najmniej jedno światło Hue z regulacją barwy.
- Aplikacji Hue Sync TV (wymagana subskrypcja)
- Hue Bridge
- Aplikacji Hue
To najlepsze rozwiązanie do
- Synchronizacji oświetlenia z wbudowanymi aplikacjami TV i telewizją
- Gamingu
- Prostej konfiguracji, bez dodatkowego sprzętu
Nasze najlepsze propozycje dla aplikacji Hue Sync TV
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"
449,99 zł
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"
539,99 zł
Hue Play – lampa stołowa
359,99 zł
Tuba LED Play gradient
988,99 zł
Tuba LED Play gradient
1078,99 zł
Hue Play – lampa podłogowa large
679,99 zł
Hue Play – lampa podłogowa compact
629,99 zł
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"
719,99 zł
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"
809,99 zł
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"
899,99 zł
Bridge Pro
679,99 zł
Najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Hue Sync TV
Które telewizory są kompatybilne?*
Które telewizory są kompatybilne?*
Jak zacząć?
Jak zacząć?
Czy potrzebuję Hue Bridge, żeby zsynchronizować moje światła z telewizorem Samsung lub LG?
Czy potrzebuję Hue Bridge, żeby zsynchronizować moje światła z telewizorem Samsung lub LG?
Play screen sync
Synchronizuj moje światła z dowolnym materiałem na dowolnym telewizorze
Dodaj oświetlenie TV do dowolnego telewizora o przekątnej do 85” dzięki urządzeniu Play screen sync. Urządzenie montuje się na telewizorze, a jego obiektyw typu „rybie oko” rejestruje zawartość i kolory na ekranie, synchronizując w czasie rzeczywistym oświetlenie Hue ze wszystkimi treściami, w tym natywnymi aplikacjami telewizyjnymi i telewizją.
Czego potrzebujesz
- Urządzenia Play screen sync
- Co najmniej jednej taśmy Hue do TV*
- Aplikacji Hue
To najlepsze rozwiązanie do
- Synchronizacji oświetlenia z dowolną treścią ekranu
- Natywnych aplikacji telewizyjnych i telewizji nadawczej
- Prostej konfiguracja typu „plug‑and‑play”
Czego potrzebujesz...
Philips Hue Play Screen Sync
539,99 zł
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Play screen sync
Co to jest Play screen sync?
Co to jest Play screen sync?
Dlaczego warto wybrać Play Screen Sync?
Dlaczego warto wybrać Play Screen Sync?
Czy potrzebuję Hue Bridge, aby zsynchronizować światła za pomocą Play screen sync?*
Czy potrzebuję Hue Bridge, aby zsynchronizować światła za pomocą Play screen sync?*
Nasze najlepsze wybory dla Play Screen Sync
Hue Play – lampa stołowa
359,99 zł
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
679,99 zł
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
679,99 zł
Hue Play – lampa podłogowa large
679,99 zł
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"
449,99 zł
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"
539,99 zł
Play HDMI sync box 4K lub 8K
Synchronizuj światła z treściami urządzeń podłączonych przez HDMI
Play HDMI sync box 4K i 8K synchronizują światła z urządzeniami podłączonymi przez HDMI, takimi jak urządzenia streamingowe i konsole do gier, zapewniając szybką i precyzyjną synchronizację światła w czasie rzeczywistym. Play HDMI sync box 4K idealnie sprawdza się podczas codziennego grania i oglądania filmów w jakości 4K. Play HDMI sync box 8K obsługuje wyższe rozdzielczości i do 120 klatek na sekundę, dlatego sprawdza się w grach nowej generacji i zaawansowanym kinie domowym.
Czego potrzebujesz
- Play HDMI sync box
- Co najmniej jednej taśmy Hue do TV*
- Aplikacji Hue
Najlepsze do
- Synchronizacji treści z urządzeń podłączonych przez HDMI
- Zaawansowanych zestawów gamingowych
- Szybkiej i płynnej synchronizacji światła z telewizorem
Czego potrzebujesz...
Philips Hue Play HDMI sync box 4K
679,99 zł
Najczęściej zadawane pytania dotyczące HDMI sync box
Co jest potrzebne na początek?
Co jest potrzebne na początek?
Czym różni się Play HDMI sync box 4K od sync box 8K?
Czym różni się Play HDMI sync box 4K od sync box 8K?
Czy do synchronizacji świateł za pomocą HDMI sync box potrzebny jest Hue Bridge?*
Czy do synchronizacji świateł za pomocą HDMI sync box potrzebny jest Hue Bridge?*
Nasze najlepsze propozycje do HDMI sync box
Hue Play – lampa podłogowa large
679,99 zł
Hue Play – lampa podłogowa compact
629,99 zł
Lampa Hue Play do podświetlenia ściany
1664,99 zł
Lampa Hue Play do podświetlenia ściany
1664,99 zł
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"
449,99 zł
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"
539,99 zł
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"
719,99 zł
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"
809,99 zł
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"
899,99 zł
Porównaj opcje synchronizacji
Nadal się zastanawiasz? Porównaj rozwiązania Hue sync i znajdź konfigurację dopasowaną do telewizora oraz domowej rozrywki.
Sync box 8KKup Sync Box 8k
Sync box 4KKup urządzenie Hue sync box 4K
Synchronizacja z ekranemKup Screen sync
Aplikacja Sync TVDowiedz się więcej o aplikacji Sync TV
Najlepsze do
Działa z aplikacjami TV
Obsługa urządzeń HDMI
Poziom trudności konfiguracji
Zgodność z telewizorami
Wymaga Hue Bridge