Pięknie równomierne światło w eleganckiej, ultra-smukłej kwadratowej oprawie 40 × 40 cm, która pasuje do niemal każdego wnętrza. Ciesz się milionami kolorów, regulowanym światłem białym od ciepłego do chłodnego, ultra-niskim przyciemnianiem do zaledwie 0,2% oraz technologią Chromasync zapewniającą spójność kolorów w wielu lampach Hue, aby stworzyć idealną atmosferę przez cały dzień. Specjalnie rozmieszczone diody LED zapewniają pięknie jednolite światło na całym panelu, a konstrukcja montowana powierzchniowo umożliwia szybki montaż i nie wymaga wycięcia sufitu. Steruj swoimi światłami za pomocą aplikacji Hue, inteligentnych przełączników lub poleceń głosow. Odblokuj jeszcze więcej funkcji inteligentnego oświetlenia dzięki Hue Bridge, w tym sterowanie poza domem, automatyzacje i symulacja obecności.

Równomierny rozsył światła

Do 2000 lumenów

Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)

Miliony regulowanych kolorów

Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0.2%