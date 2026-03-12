Zestaw 4 elastycznych złączy do taśmy LED Hue Flux
112,99 zł
Obecna cena to 112,99 zł
W magazynie
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Informacje o Zestaw 4 elastycznych złączy do taśmy LED Hue Flux
Przewód pozwala tworzyć wolne od światła przerwy w taśmach LED Hue Flux i Flux „ultra-bright”. W tym celu wstaw przewód przedłużający w miejscach, w których ma nie być światła. Elastyczna konstrukcja pozwala łatwo omijać framugi drzwi, półki, schody i inne powierzchnie, które mają pozostać nieoświetlone.
- Złącze 50 cm / 1,6 ft do złożonych układów
- Płynne przejścia światła
- Umożliwia precyzyjny montaż
- Bezpieczne i łatwe w użyciu
- W zestawie 4 złącza elastyczne
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103043856
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- PCV, Plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
Różne
- Typ
- Akcesorie
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103043856
- Waga netto
- 0,13 kg
- Waga brutto
- 0,17 kg
- Wysokość
- 166 mm
- Długość
- 45 mm
- Szerokość
- 89 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004257201
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 10 mm
- Całkowita długość
- 500 mm
- Całkowita szerokość
- 21 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu
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