Zestaw 4 elastycznych złączy do taśmy LED Hue Flux

112,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu TAŚMY LED Zestaw 4 elastycznych złączy do taśmy LED Hue Flux
W magazynie

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Informacje o Zestaw 4 elastycznych złączy do taśmy LED Hue Flux

Przewód pozwala tworzyć wolne od światła przerwy w taśmach LED Hue Flux i Flux „ultra-bright”. W tym celu wstaw przewód przedłużający w miejscach, w których ma nie być światła. Elastyczna konstrukcja pozwala łatwo omijać framugi drzwi, półki, schody i inne powierzchnie, które mają pozostać nieoświetlone.

  • Złącze 50 cm / 1,6 ft do złożonych układów
  • Płynne przejścia światła
  • Umożliwia precyzyjny montaż
  • Bezpieczne i łatwe w użyciu
  • W zestawie 4 złącza elastyczne

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