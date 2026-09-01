28 lipca 2026 r.
Jest coś niezaprzeczalnie magicznego w wieczorze filmowym, podczas którego granice ekranu znikają. Wyobraź sobie migoczący pomarańczowy blask ogniska lub neonowe pulsy thrillera science fiction, które wychodzą poza ekran telewizora i rozświetlają Twój salon. Dzięki Philips Hue Netflix Sync możesz zsynchronizować światła z Netflixem i stworzyć immersyjne oświetlenie otaczające, które pozwoli Ci zanurzyć się głębiej w ulubionych historiach.
W tym przewodniku przyjrzymy się, jak zsynchronizować swoje inteligentne światła z Netflixem, produkty rozrywkowe Philips Hue, których potrzebujesz, oraz jak Stwórz atmosferę dorównującą lokalnemu kinu.