Telewizor w nowoczesnym salonie, oświetlony przez oprawę Hue Play wall washer i lampy Play, które synchronizują się z treścią ekranu, tworząc wciągające i dynamiczne doświadczenie rozrywki.

Philips Hue Netflix sync: kompletny przewodnik po immersyjnym kinie domowym

28 lipca 2026 r.

Jest coś niezaprzeczalnie magicznego w wieczorze filmowym, podczas którego granice ekranu znikają. Wyobraź sobie migoczący pomarańczowy blask ogniska lub neonowe pulsy thrillera science fiction, które wychodzą poza ekran telewizora i rozświetlają Twój salon. Dzięki Philips Hue Netflix Sync możesz zsynchronizować światła z Netflixem i stworzyć immersyjne oświetlenie otaczające, które pozwoli Ci zanurzyć się głębiej w ulubionych historiach.

W tym przewodniku przyjrzymy się, jak zsynchronizować swoje inteligentne światła z Netflixem, produkty rozrywkowe Philips Hue, których potrzebujesz, oraz jak Stwórz atmosferę dorównującą lokalnemu kinu.

5 sposobów na zsynchronizowanie oświetlenia Philips Hue z Netflixem

Niezależnie od tego, czy oglądasz Netflix na wbudowanych aplikacjach telewizora, urządzeniu do streamingu czy konsoli do gier, Philips Hue oferuje wiele sposobów synchronizacji świateł z Netflixem, zapewniając immersyjne oświetlenie podczas seansu.

1. Philips Hue Play Screen Sync

Play screen sync to najprostszy sposób na synchronizację świateł Hue z Netflixem na prawie każdym telewizorze. To dedykowane urządzenie do synchronizacji ekranu wykorzystuje obiektyw typu rybie oko do analizy kolorów, ruchu i intensywności treści wyświetlanych na Twoim ekranie w czasie rzeczywistym.

Ponieważ analizuje bezpośrednio obraz na ekranie, działa z zawartością wszystkich natywnych aplikacji telewizyjnych, w tym Netflixa, urządzeń do streamingu oraz transmisji na żywo. Po prostu utwórz strefę rozrywki w aplikacji Hue i rozpocznij synchronizację poprzez zakładkę Sync.

Po podłączeniu do Hue Bridge, Play Screen Sync może synchronizować do 10 kolorowych świateł Hue, w tym żarówek, lamp i taśm LED, tworząc efekt rozrywki wypełniającej całe pomieszczenie. Bez Hue Bridge można synchronizować jedną kompatybilną Taśmę LED Hue.

Urządzenie Philips Hue Play do synchronizacji ekranu z obiektywem typu rybie oko, montowane na telewizorze, wykrywające zawartość i kolory wyświetlane na ekranie.

2. Aplikacja Hue Sync TV dla telewizorów Samsung i LG

Dla zgodnych Samsung lub Telewizory LG Smart TV (modele od 2024 roku lub nowsze), aplikacja Hue Sync TV zapewnia natywne doświadczenie synchronizacji światła telewizora bez konieczności używania zewnętrznego urządzenia synchronizującego.

Aplikacja synchronizuje światła Hue bezpośrednio z treściami wyświetlanymi na telewizorze, w tym z wbudowanym Netflixem i innymi aplikacjami streamingowymi, tworząc płynne netflixowe oświetlenie nastrojowe z czystą, bezkablową konfiguracją. Do korzystania z aplikacji Sync TV wymagany jest Hue Bridge, a do telewizora można zsynchronizować do dziesięciu kolorowych świateł Hue.

3. Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K synchronizuje światła Hue z treściami Netflix odtwarzanymi przez urządzenia podłączone do HDMI, takie jak Apple TV, Roku, Fire TV, dekodery i konsole do gier.

Obsługując wysoką rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania do 60Hz, zapewnia płynne i responsywne synchronizowanie światła, które reaguje w czasie rzeczywistym na każdą scenę, kolor i moment wyświetlany na ekranie.

Po podłączeniu do Hue Bridge, Play HDMI sync box 4K może synchronizować do 10 kolorowych świateł Hue, w tym żarówek, lamp i Taśma LED, tworząc immersyjne doświadczenie rozrywki wypełniające całe pomieszczenie. Bez Hue Bridge można zsynchronizować jedną Hue Taśmę LED.

Kobieta trzymająca pilota podczas korzystania z Hue Sync z telewizorem

4. Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Dla zaawansowanych systemów kina domowego oraz konsol do gier nowej generacji, Play HDMI sync box 8K zapewnia najbardziej zaawansowane wrażenia rozrywkowe Philips Hue oparte na HDMI. Sync box 8K synchronizuje światła Hue z treściami Netflix streamowanymi poprzez urządzenia HDMI, takie jak Apple TV, Roku, Fire TV, dekodery i konsole do gier.

Obsługując łączność HDMI 2.1, rozdzielczość 8K przy 60 Hz oraz 4K przy nawet 120 Hz, sync box 8K został zaprojektowany z myślą o graczach i miłośnikach domowego kina, którzy chcą efektownego oświetlenia towarzyszącego obrazowi o wysokiej jakości.

Po podłączeniu do Hue Bridge, Play HDMI sync box 8K może synchronizować do 10 świateł Hue z możliwością zmiany koloru, w tym żarówki, lampy i Taśma LED, tworząc atmosferę rozrywki w całym pomieszczeniu. Bez Hue Bridge można zsynchronizować jedną Hue Taśmę LED.

5. Aplikacja Hue Sync Desktop

Jeśli oglądasz Netflixa na komputerze PC lub Mac podłączonym do monitora lub telewizora, darmowa aplikacja Hue Sync Desktop to doskonały sposób na rozpoczęcie przygody. Aplikacja bezpośrednio przechwytuje dane dotyczące kolorów ekranu z Twojego komputera, aby komunikować się z Hue Bridge, centrum inteligentnego domu.

Chociaż aplikacja Hue Sync Desktop jest przeznaczona do komputerów i laptopów, możesz jej używać także z telewizorem — wystarczy przesłać obraz. Jeśli masz już urządzenie do streamingu podłączone do telewizora, po prostu udostępnij ekran komputera (odtwarzając Netflixa w przeglądarce Chrome) lub podłącz go do telewizora przez HDMI, a będziesz mógł zsynchronizować światła. Chociaż ta opcja działa, może nie zapewniać takiej samej jakości jak synchronizacja z telewizorem za pomocą Philips Hue Play HDMI Sync Box.

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Która opcja synchronizacji Netflix jest dla Ciebie odpowiednia?

Jak to działa

Czy działa z aplikacjami Netflix na telewizorze?

Najlepsze do

Play screen sync

Używa obiektywu rybiego oka do analizy treści wyświetlanych na ekranie telewizora i synchronizacji świateł Hue w czasie rzeczywistym.
Tak
Większość konfiguracji telewizyjnych, w tym wbudowane aplikacje Netflix, urządzenia do streamingu i telewizję nadawczą.

Aplikacja Hue Sync TV

Synchronizuje światła bezpośrednio z treścią wyświetlaną na kompatybilnych telewizorach Samsung i LG.
Tak
Użytkownicy z kompatybilnymi telewizorami, którzy oglądają Netflix w wbudowanej aplikacji telewizyjnej.

Play HDMI sync box 4K

Synchronizuje światła z materiałami z urządzeń do streamingu, dekoderów i konsol do gier podłączonych przez HDMI.
Nie*
Streaming, filmy, sport i codzienne granie w rozdzielczości do 4K z częstotliwością 60Hz.

Play HDMI sync box 8K

Synchronizuje światła z obrazem z urządzeń podłączonych do HDMI dzięki technologii HDMI 2.1.
Nie*
Zaawansowane kina domowe i gry nowej generacji z obsługą do 4K przy 120Hz i 8K przy 60Hz.

Aplikacja Hue Sync na komputer

Synchronizuje światła z treścią odtwarzaną na komputerze z systemem Windows lub Mac.
N/A
Oglądanie Netflixa lub granie na komputerze PC albo Mac.

* Działa z Netflixem podczas streamingu przez podłączone urządzenie HDMI, takie jak Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast, PlayStation lub Xbox.

Poznaj opcje synchronizacji Hue z telewizorem.

Jak oświetlenie Philips Hue synchronizuje się z Netflix?

Miłośnicy inteligentnych domów często pytają: czy Philips Hue sync box działa z Netflixem? Odpowiedź brzmi tak, ale wszystko zależy od sposobu, w jaki oglądasz treści.

Jeśli głównie oglądasz Netflix za pomocą wbudowanych aplikacji w telewizorze, Play synchronizacja ekranu lub aplikacja Hue Sync TV to zazwyczaj najprostsze rozwiązania, ponieważ mogą synchronizować światła z treściami wyświetlanymi bezpośrednio na Twoim telewizorze.

Czy Philips Hue Sync Box współpracuje z Netflix?

Philips Hue Play HDMI sync box 4K i 8K analizują przychodzący sygnał HDMI. Znajduje się pomiędzy źródłem treści a telewizorem, odczytując dane pikseli w czasie rzeczywistym. Z tego powodu nie może "zobaczyć" aplikacji Netflix, jeśli działa ona natywnie na wbudowanym oprogramowaniu Twojego telewizora smart.

 

Aby korzystać z integracji Philips Hue Play HDMI sync box z Netflix, musisz streamować Netflix przez zewnętrzne urządzenie podłączone do Philips Hue Play HDMI sync boxa, takie jak:

  • Urządzenia do streamowania: Apple TV 4K, Chromecast z Google TV, Amazon Fire TV Stick lub Roku.
  • Konsole do gier: PlayStation 5 lub Xbox Series X/S.
  • Dekodery: Dekodery wysokiej rozdzielczości kablowe lub satelitarne.

Produkty Philips Hue do synchronizacji z Netflixem

Nowość
Philips Hue Play Screen Sync

Philips Hue Play Screen Sync

539,99 zł

Nowość
Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

679,99 zł

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

449,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

539,99 zł

Wkrótce

Bridge Pro

Bridge Pro

679,99 zł

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1689,00 zł

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

719,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

809,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

899,99 zł

Wkrótce

SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 55 inch

Play gradient lightstrip - 55 inch

988,99 zł

SmartHome Days -25%
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

1078,99 zł

SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

1228,99 zł

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa stołowa

Hue Play – lampa stołowa

359,99 zł

Lampa Hue Play wall washer

Lampa Hue Play wall washer

944,99 zł

Poznaj kolekcję elementów sterowania oświetleniem Hue i Taśmy LED.

Jak skonfigurować synchronizację Philips Hue z Netflixem

Konfiguracja strefy rozrywki jest prosta.

Krok 1: Zainstaluj swoje rozwiązanie do synchronizacji

Zainstaluj urządzenie Play screen sync, Play HDMI sync box 4K, Play HDMI sync box 8K lub aplikację Hue Sync TV zgodnie z instrukcją obsługi produktu.

Krok 2: Utwórz obszar rozrywki

W aplikacji Hue wybierz kolejno Ustawienia > Strefy rozrywki, a następnie rozmieść światła w wirtualnym układzie pomieszczenia zgodnie z ich rzeczywistym położeniem.

Krok 3: Rozpocznij synchronizację

Otwórz zakładkę Synchronizacja w aplikacji Hue, wybierz obszar rozrywki i rozpocznij synchronizację. Następnie uruchom Netflix i zobacz, jak twój pokój ożywa dzięki dopasowanemu kolorystycznie oświetleniu.

Porada eksperta: Aby doświadczenie było naprawdę bezproblemowe, włącz "CEC Detection" w ustawieniach, dzięki czemu światła automatycznie rozpoczną synchronizację w momencie, gdy włączysz Apple TV lub Xbox.

 

Najlepsze produkty Philips Hue do zestawów rozrywkowych

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Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

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Bridge Pro

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Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

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Lampa Hue Play wall washer

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Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

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Przenośna lampa stołowa Hue Go

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Inspiracja: coś więcej niż blask

Ustawienie Philips Hue z Netflixem to nie tylko migające światła — to przede wszystkim klimat.

Podczas oglądania thrillera światła mogą pozostać przyciemnione i nastrojowe, delikatnie reagując na momenty napięcia. Podczas oglądania dokumentu przyrodniczego cały Twój pokój może rozbłysnąć żywymi zieleniami, głębokimi oceanicznymi błękitami i ciepłymi odcieniami zachodu słońca.

Korzystając z karty Sync w aplikacji Hue, możesz dostosować intensywność efektów do tego, co oglądasz. Wybierz subtelniejszy efekt dla relaksującego oglądania lub zwiększ intensywność podczas filmów akcji, sportu i sesji z grami.

 

Odmień swoje wieczory filmowe

Ustawienie synchronizacji Philips Hue z Netflixem to coś więcej niż tylko ulepszenie technologiczne. Rozszerzając barwy ekranu na swoją domową przestrzeń, możesz stworzyć bardziej angażujące doświadczenie oglądania, które pozwoli ci jeszcze głębiej zanurzyć się w każdy film, serial i dokument.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Play screen sync, Play HDMI sync box 4K, aplikację Hue Sync TV czy Play HDMI sync box 8K, będziesz cieszyć się inteligentnym oświetleniem, które reaguje na każdą scenę w czasie rzeczywistym. Chwyć popcorn, przygaś światła i zaczynajmy seans.

 

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