25 augusti 2026
Konfigurera Hue Sync med Apple TV för att höja hemmaunderhållningen till en helt uppslukande, sensorisk upplevelse. Genom att brygga avståndet mellan skärmen och rummet gör denna konfiguration att din smarta belysning kan reagera i realtid på varje explosion, solnedgång eller musikalisk takt. Oavsett om du tittar på den senaste blockbustern eller spelar ett fartfyllt spel på Apple Arcade ser integrationen mellan Philips Hue sync box och Apple TV till att ditt rum speglar världen på din tv.