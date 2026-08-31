En tv i ett modernt vardagsrum, upplyst av Hue Play Wall Washer och Play lampor, som synkroniseras med skärminnehållet för att skapa en uppslukande och dynamisk underhållningsupplevelse.

Hue Sync för Apple TV: förvandla din hemmabioupplevelse

25 augusti 2026


Konfigurera Hue Sync med Apple TV för att höja hemmaunderhållningen till en helt uppslukande, sensorisk upplevelse. Genom att brygga avståndet mellan skärmen och rummet gör denna konfiguration att din smarta belysning kan reagera i realtid på varje explosion, solnedgång eller musikalisk takt. Oavsett om du tittar på den senaste blockbustern eller spelar ett fartfyllt spel på Apple Arcade ser integrationen mellan Philips Hue sync box och Apple TV till att ditt rum speglar världen på din tv.

 

Det här behöver du för att konfigurera Hue Sync med Apple TV

För att skapa en uppslukande ljusupplevelse med Apple TV behöver du några kärnkomponenter som samarbetar:

Välj synkroniseringsmetod

Philips Hue Play Screen Sync

Play Screen Sync är en dedikerad skärmsynkroniseringsenhet som använder en fisheye-lins för att analysera färger, rörelser och intensitet i innehållet som visas på din tv-skärm i realtid. Eftersom den läser vad som händer direkt på skärmen fungerar den sömlöst med Apple TV och andra innehållskällor som är anslutna till din tv.

En Philips Hue Play Screen Sync-enhet med fisheye-lins som är monterad på en tv och identifierar innehållet på skärmen.

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K sitter mellan din Apple TV och tv:n och synkroniserar kompatibla Hue lampor med HDMI-anslutet innehåll. Den har stöd för skarp 4K-upplösning vid en uppdateringsfrekvens på upp till 60Hz, vilket gör den optimal för streaming, filmer, sport och gaming.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

För avancerade hemmabiosystem och nästa generations gamingsystem har Play HDMI sync box 8K stöd för HDMI 2.1, 8K vid 60Hz och 4K vid upp till 120Hz samtidigt som den levererar responsiv ljussynkronisering.

Apple TV (HD eller 4K)

Alla moderna Apple TV-modeller är kompatibla med Philips Hue underhållningssystem.

Philips Hue Bridge eller Bridge Pro

En Philips Hue Bridge eller Hue Bridge Pro krävs för att skapa ett underhållningsområde och låsa upp uppslukande synkronisering med upp till tio färgkompatibla Hue lampor.

Färgkompatibel belysning från Philips Hue

För den mest uppslukande upplevelsen ska du använda färgkompatibla lampor såsom Play Gradient LED-lister, Play Gradient LED-list Pro, Play Light Bars, Signe Gradient lampor eller Play Wall Washer lampor.

 

Driftdon för smart belysning för Hue Sync

Nyhet
Play screen sync

Play screen sync

1389,00 kr

Nyhet
Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

1729,00 kr

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

1389,00 kr

Kommer snart

20% rabatt med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

Play HDMI sync box 8K

Play HDMI sync box 8K

4029,00 kr

Kommer snart
Play gradient LED-list pro 65"

Play gradient LED-list pro 65"

1849,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-list pro 85"

Play gradient LED-list pro 85"

2079,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"

2319,00 kr

Kommer snart

Play gradient lightstrip 55 tum

Play gradient lightstrip 55 tum

2419,00 kr

Play gradient lightstrip 65 tum

Play gradient lightstrip 65 tum

2649,00 kr

Play gradient lightstrip 75 tum

Play gradient lightstrip 75 tum

2999,00 kr

Nyhet
Stor golvlampa Hue Play

Stor golvlampa Hue Play

1729,00 kr

Nyhet
Play bordslampa

Play bordslampa

929,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

2419,00 kr

Upptäck ditt nya Hue sortiment av belysningsstyrning och LED-lister.

Steg 1: Skapa ett underhållningsområde

Innan du synkroniserar dina lampor med Apple TV ska du öppna Philips Hue-appen och skapa ett underhållningsområde. Detta gör att du kan placera dina lampor virtuellt så att de kan reagera exakt på vad som händer på skärmen.

När du har konfigurerat ditt underhållningsområde använder du fliken Synkronisera i Hue appen för att starta och hantera synkroniseringen.

Vill du synkronisera dina lampor med Apple Music på Apple TV? Byt till Musikläge på fliken Synkronisera för att skapa en dynamisk ljusupplevelse som reagerar på rytmen och energin i musiken.

Par som tittar på Apple TV med Philips Hue underhållningsbelysning synkroniserad med innehållet på skärmen, vilket skapar en uppslukande hemmabioupplevelse.

Steg 2: Anslut Apple TV till Hue Sync

Konfigurationsprocessen beror på vilken synkroniseringslösning du väljer.

Vid användning av Play Screen Sync

Placera Play Screen Sync-enheten enligt installationsinstruktionerna och slutför konfigurationen i Hue-appen. När konfigurationen är klar kan du börja synkronisera från fliken Synkronisera och starta Apple TV-innehåll.

Vid användning av Hue Play HDMI sync box 4K eller 8K

1. Anslut din Apple TV till en av HDMI-ingångarna på din Sync box.
2. Anslut utgången på din Sync box till tv:n.
3. Slutför konfigurationen i Hue appen
4. Aktivera automatiska synkroniseringsalternativ om du vill.
5. Öppna Apple TV och börja titta.

En Philips Hue Play sync box 4k placerad på ett underhållningssystem framför en tv.

Båda sync box-enheterna stödjer Apple TV-innehåll, inklusive filmer, program, sport och Apple Arcade-spel.

Utforska alternativen för synkronisering av Hue med en tv

 

Utöka ditt Hue underhållningssystem

Nyhet
Stor golvlampa Hue Play

Stor golvlampa Hue Play

1729,00 kr

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Play bordslampa

Play bordslampa

929,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

Signe gradient bordslampa

Signe gradient bordslampa

2589,00 kr

Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

3919,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

2419,00 kr

Play light bar 2-pack

Play light bar 2-pack

1729,00 kr

Hue Go bärbar bordslampa

Hue Go bärbar bordslampa

1959,00 kr

Play gradient light tube kompakt

Play gradient light tube kompakt

2419,00 kr

Play gradient light tube stort

Play gradient light tube stort

2649,00 kr

Hue Go bärbar bordslampa

Hue Go bärbar bordslampa

1959,00 kr

Signe gradient bordslampa

Signe gradient bordslampa

2589,00 kr

Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

3919,00 kr

Bloom bordslampa

Bloom bordslampa

1159,00 kr

Upptäck ditt nya Hue-sortiment av golvlampor och bordslampor.

 

Avancerad optimering: intensitet och röststyrning

För att verkligen bemästra din Philips Hue sync box Apple TV-konfiguration kan du experimentera med olika nivåer av synkroniseringsintensitet. "Subtil" är perfekt för långsammare draman och dokumentärer, medan mer intensiva inställningar kan göra actionfilmer, sport och Apple Arcade-spel ännu mer uppslukande.

Eftersom Philips Hue fungerar med Apple HomeKit kan du använda Siri för att styra belysningen utan att lämna soffan. Justera ljusstyrkan, aktivera scener eller skapa den perfekta stämningen innan du börjar titta. Skapa specifika underhållningsscener i Hue appen och starta dem sedan direkt via Apple Home-appen eller med Siri-röstkommandon.

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