Innan du synkroniserar dina lampor med Apple TV ska du öppna Philips Hue-appen och skapa ett underhållningsområde. Detta gör att du kan placera dina lampor virtuellt så att de kan reagera exakt på vad som händer på skärmen.

När du har konfigurerat ditt underhållningsområde använder du fliken Synkronisera i Hue appen för att starta och hantera synkroniseringen.

Vill du synkronisera dina lampor med Apple Music på Apple TV? Byt till Musikläge på fliken Synkronisera för att skapa en dynamisk ljusupplevelse som reagerar på rytmen och energin i musiken.