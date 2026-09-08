Nya Hue Bridge Pro och Philips Hue Bridge, smarta hem-belysningskontrollsystem.

Hue Bridge köpguide: att välja rätt installation

2026-02-13

Smart ljus börjar ofta med en enkel fråga: behöver jag en Hue Bridge, eller är Bluetooth tillräckligt? Om du utforskar Philips Hue för första gången – eller planerar att utöka bortom ett enda rum – hjälper den här Hue Bridge-guiden dig att förstå vad Bridge gör, vilka funktioner den ger och hur den står sig mot andra sätt att styra dina lampor.

Istället för att bara fokusera på tekniska detaljer tar denna guide upp verkliga scenarier: vardagsrutiner, växande familjer och långsiktig flexibilitet. Målet är att hjälpa dig att välja tryggt, oavsett om du börjar smått eller bygger ett smart hem som utvecklas över tid.

Vad är en Hue Bridge och vad gör den?

Hue Bridge är centrumet i ett Philips Hue smart belysningssystem. Den kopplar ihop dina lampor och tillbehör med Zigbee – ett dedikerat, lågströmsnätverk speciellt designat för smarta enheter – istället för att enbart förlita sig på Wi-Fi eller Bluetooth.

Denna metod håller ditt belysningssystem snabbt och pålitligt, även när ditt hems Wi-Fi är upptaget. Med en Bridge fungerar inte lampor som individuella enheter; de arbetar tillsammans som ett samordnat system.

Hue Bridge möjliggör:

Hue Bridge-grunder

Höstrea: 25% rabatt
Bridge

Bridge

929,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

Essential startpaket: 4 E27 smarta ljuskällor (806 lm)

1619,00 kr

Höstrea: 25% rabatt
Dimmer switch

Dimmer switch

259,00 kr

Höstrea: 25% rabatt
Motion sensor

Motion sensor

519,00 kr

Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro

Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor + Dimmer Switch + Bridge Pro

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2879,00 kr

Startpaket: 3 st GU10 smarta ljuskällor + Smart button + Bridge Pro

Startpaket: 3 st GU10 smarta ljuskällor + Smart button + Bridge Pro

2879,00 kr

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Utforska Hue ljus startpaket.

 

 

Hue Bridge vs Bluetooth: Vad passar mig bäst?

Detta är en av de mest sökta frågorna kring Hue smartbelysning – och svaret beror på hur du planerar att använda dina lampor.

När Bluetooth fungerar bra

Bluetooth-kontroll är idealisk om du:

  • Bara har några få lampor i ett rum
  • Vill ha snabb, telefonbaserad kontroll
  • Du inte behöver scheman eller automatiseringar.
  • Du ite planerar att lägga till tillbehör

Bluetooth är ett enkelt sätt att komma igång och utforska grunderna i smart belysning.

När Hue Bridge blir nödvändig

Hue Bridge är det bättre valet om du vill:

  • Kontrollera när du är borta hemifrån
  • Ha belysning i flera rum eller utomhusbelysning
  • Ha scheman, rutiner och automatiseringar
  • Ha rörelsesensorer, brytare eller Smart button
  • Ett system som kan byggas ut med tiden
  • Använda ljusscener i appen

Kort sagt: Bluetooth är perfekt för att testa, medan en Hue Bridge låser upp hela Smart ljus-upplevelsen.

Hue Bridge vs Bluetooth: viktiga skillnader i korthet?

Bluetooth

Utforska Bluetooth

Bridge

Köpa Bridge

Bridge Pro

Köpa Bridge Pro

Kommunikationsprotokoll: Hur våra enheter "pratar" med varandra

Bluetooth-kommunikation
Zigbee-meshnätverk
Zigbee-meshnätverk

Räckvidd: Anslutningsavstånd:

I rummet
Hela hemmet
Hela hemmet

Maxantal stödda lampor

10
50
150+

Styr med en app: iOS och Android

Kompatibel med: Sömlös integration av dina ljus i ditt smart hem

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Röststyrning: Är ljusen kompatibla med röststyrningsintegrationer?

Begränsat

Styr från var som helst: Med internetuppkoppling

Skapa automationer: Schemalägg dina ljus för dina rutiner

Begränsat

Hue Sync: Synka lamporna med TV, musik, spel och Hue Secure.

Hue MotionAware™: Använd ljus som rörelsesensorer

Zigbee Security System-skydd

AES 128-bitars kryptering
AES 128-bitars kryptering
Förbättrad AES-128-bitars kryptering med hjälp av Zigbee Trust Center

Hue Bridge vs Hue Bridge Pro: Vad är den största skillnaden?

När Philips Hue-systemen blir kraftfullare blir även tekniken bakom dem mer avancerad. Den senaste generationen Hue Bridge Pro representerar den senaste utvecklingen av Hue Bridge – utvecklad för användare med större hem, fler enheter och mer avancerade behov av Smart ljus.

Istället för att ändra hur du styr dina ljus dagligen fokuserar Bridge Pro på kapacitet, prestanda och långsiktig flexibilitet. Det är byggt för att stödja mer komplexa system samtidigt som upplevelsen hålls lika smidig och pålitlig.

Vad skiljer Hue Bridge Pro från den vanliga Hue Bridge?

Hue Bridge Pro vidareutvecklar de viktigaste egenskaperna hos Hue Bridge och breddar samtidigt möjligheterna bakom kulisserna. Förbättringarna fokuserar på hur många enheter systemet klarar av, hur tillförlitligt kommunikationen sker och hur väl allt samverkar när din installation växer.

Viktiga funktioner i nästa generations Hue Bridge Pro inkluderar:

  • Dedikerat högpresterande chip
    Utrustad med en kraftfullare processor som kan köra komplexa algoritmer och AI-baserade funktioner, vilket gör hubben snabbare och mer responsiv än tidigare Bridge-generationer.
  • Inbyggd AI-integration
    Stöder intelligensstyrda funktioner direkt på hubben, vilket möjliggör avancerad automatisering, kontextuellt beteende och beslutsfattande på systemnivå utan att enbart förlita sig på molnbearbetning.
  • MotionAware™-teknik
    Förvandlar ditt Hue-belysningssystem till ett rörelsemedvetet nätverk, där smarta ljuskällor själva kan delta i rörelsedetektering och närvarodetektering, bortom traditionella rörelsesensorer.
  • Ljus och säkerhet samarbetar 
    Möjliggör användning av Hue-lampor och säkerhetsfunktioner samtidigt, och stödjer situationer där ljuset automatiskt reagerar på upptäckt rörelse för ökad medvetenhet eller trygghet.
  • Snabbare systemprestanda och skalbarhet 
    Utvecklad för att klara större, mer avancerade Hue-installationer med förbättrad hastighet, stabilitet och snabb respons över både ljus, tillbehör och automationer.

Istället för att introducera nya funktioner som du behöver lära dig arbetar nästa generation av Bridge Pro tyst i bakgrunden – vilket gör att allt känns mer pålitligt när ditt system blir mer avancerat.

Vem passar Hue Bridge Pro bäst?

Den senaste generationen av Hue Bridge är särskilt väl lämpad för:

  • Stora hus eller flervåningshus
  • Omfattande inomhus- och utomhusbelysningsanläggningar
  • Användare med många tillbehör som rörelsesensorer och väggbrytare
  • Smarta hem där belysning spelar en central, automatiserad roll

För de flesta lägenheter och normalstora hus erbjuder en standard Hue Bridge redan allt du behöver. Hue Bridge Pro blir aktuell när skala och komplexitet är en del av planen.

Funktioner hos standard Hue Bridge

När du jämför en standard Hue Bridge med den nya Hue Bridge Pro handlar beslutet inte om grundmodell vs premiummodell – utan om hur stort du tror att ditt system kan bli.

Om du planerar att installera belysningen successivt, rum för rum, räcker din standard Bridge gott och väl. Om du redan vet att ditt hem kommer att vara starkt beroende av smart ljus i många rum, kan du få en smidigare upplevelse på lång sikt genom att börja med nästa generations Bridge Pro.

Bridge

Köpa Bridge

Bridge Pro

Köpa Bridge Pro

Storlek på smart ljusinstallation

Mellanstor installation
Stor anläggning

Maxantal ljus per Bridge:

50
150+

Maxantal kontroller per Bridge

12
50+

MotionAware™ Använd lampor som rörelsesensorer

Skapa automationer

Internetuppkoppling

Ansluten via ethernetkabel till routern
Ansluten via ethernetkabel eller Wi-Fi till routern

Placering

Nära routern
Var som helst i ditt hem

Skydd för Zigbee säkerhetssystem

AES-128 bitars kryptering per enhet
Förbättrad AES-128 bitars fullständig systemkryptering genom Zigbee Trust Center

Så förändrar Hue Bridge dina vardagsrutiner

Det är i vardagen, inte i specifikationerna, som det verkliga värdet av en Hue Bridge och Hue Bridge Pro märks.

Ljus som långsamt ökar ljusstyrkan på morgonen, släcks automatiskt när du går, eller välkomnar dig hem på kvällen, blir snabbt en del av din rutin. Rörelseaktiverat hallljus, Sunset-baserade scheman och personliga scener bygger alla på automatisering med Bridge.

Med tiden samlas dessa små ögonblick, vilket gör att ljus känns lyhörd snarare än manuell.

Är Hue Bridge det rätta valet för dig?

Om du testar smart belysning med en eller två ljuskällor kan Bluetooth vara tillräckligt just nu. Men om du tänker långsiktigt – flera rum, tillbehör eller automatiserade rutiner – är det en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro som förvandlar enskilda lampor till ett sammankopplat system.

Denna Hue Bridge-köpsguide är utformad för att hjälpa dig välja inte bara för idag, utan också för hur ditt hem kan utvecklas. Philips Hue-system är byggda för att växa gradvis, vilket låter dig lägga till funktioner när de verkligen förbättrar din vardag.

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