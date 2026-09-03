Osäker på hur du synkroniserar dina Philips Hue lampor med tv:n?
Oavsett om du vill ha en enkel konfiguration eller den ultimata upplevelsen finns det ett Hue sync-alternativ för varje hem.
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Osäker på hur du synkroniserar dina Philips Hue lampor med tv:n?
Sync tv-appen
Synkronisera mina lampor med min Samsung- eller LG-tv
Synkronisera dina Hue lampor direkt med kompatibla Samsung- och LG-tv-apparater genom Hue Sync tv-appen. Njut av uppslukande ljus som reagerar omedelbart på allt på skärmen, inklusive inbyggda streamingappar, filmer, sport och spel. Ingen extra synkroniserings-hårdvara behövs.
Vad du behöver
- Kompatibel Samsung- eller LG-tv*
- Minst en Hue lampa med färgat ljus.
- Hue Sync tv-app (prenumeration krävs)
- Hue Bridge
- Hue appen
Bäst för
- Synkronisering med tv:ns egna appar och direktsänd tv
- Avslappnat spelande
- Minimal, ingen hårdvarukonfiguration
Våra toppval för Sync tv-appen
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"
1159,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"
1389,00 kr
Play bordslampa
929,00 kr
Play gradient light tube kompakt
2419,00 kr
Play gradient light tube stort
2649,00 kr
Stor golvlampa Hue Play
1729,00 kr
Kompakt golvlampa Hue Play
1619,00 kr
Play gradient LED-list pro 65"
1849,00 kr
Play gradient LED-list pro 85"
2079,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"
2319,00 kr
Bridge Pro
1729,00 kr
Vanliga frågor om Hue Sync tv-appen
Vilka tv-apparater är kompatibla?*
Vilka tv-apparater är kompatibla?*
Hur kommer jag igång?
Hur kommer jag igång?
Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina lampor med min Samsung- eller LG-tv?
Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina lampor med min Samsung- eller LG-tv?
Play sync screen
Synkronisera mina lampor med vilket innehåll som helst på vilken tv som helst
Ta tv-belysning till vilken tv som helst upp till 85 tum med Play sync screen-enheten. Enheten monteras på din tv och dess fisheye-lins fångar innehållet och färgerna på skärmen och synkroniserar Hue lamporna i realtid med allt innehåll, inklusive inbyggda tv-appar och direktsänd tv.
Vad du behöver
- Play sync screen-enhet
- Minst en Hue tv LED-list*
- Hue appen
Bäst för
- Synkronisera valfritt skärminnehåll
- Inbyggda tv-appar och direktsänd tv
- Enkel plug-and-play-konfiguration
Vad du behöver ...
Play screen sync
1389,00 kr
Vanliga frågor om Play sync screen
Vad är Play sync screen?
Vad är Play sync screen?
Varför välja Play sync screen?
Varför välja Play sync screen?
Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina lampor med Play sync screen?*
Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina lampor med Play sync screen?*
Våra toppval för Play sync screen
Play bordslampa
929,00 kr
Play light bar 2-pack
1729,00 kr
Play light bar 2-pack
1729,00 kr
Stor golvlampa Hue Play
1729,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"
1159,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"
1389,00 kr
Play HDMI sync box 4K eller 8K
Synkronisera mina lampor med HDMI-anslutet innehåll
Play HDMI sync box 4K och 8K synkroniserar dina lampor med HDMI-anslutna enheter som streamingboxar och spelkonsoler, och levererar snabb och exakt synkronisering med belysningen i realtid. Play HDMI sync box 4K är perfekt för dagligt spelande och filmer i skarp 4K. Play HDMI sync box 8K har stöd för högre upplösningar och upp till 120 fps för nästa generations spelande och avancerad hemmabio.
Vad du behöver
- Play HDMI sync box
- Minst en Hue tv LED-list*
- Hue appen
Bäst för
- Synkronisering av HDMI-anslutet innehåll
- Avancerade spelkonfigurationer
- Snabb och smidig synkronisering med tv-belysning
Vad du behöver ...
Play HDMI sync box 4K
1729,00 kr
Vanliga frågor om HDMI sync box
Vad behöver jag för att komma igång?
Vad behöver jag för att komma igång?
Vad är skillnaden mellan Sync box 4K och Sync box 8K?
Vad är skillnaden mellan Sync box 4K och Sync box 8K?
Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina Hue lampor med en HDMI sync box?*
Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina Hue lampor med en HDMI sync box?*
Våra toppval för HDMI sync box
Stor golvlampa Hue Play
1729,00 kr
Kompakt golvlampa Hue Play
1619,00 kr
Play wall washer
4259,00 kr
Play wall washer
4259,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"
1159,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"
1389,00 kr
Play gradient LED-list pro 65"
1849,00 kr
Play gradient LED-list pro 85"
2079,00 kr
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"
2319,00 kr
Jämför alternativ för synkronisering
Funderar du fortfarande? Jämför Hue sync-lösningar för att hitta den konfiguration som passar din tv- och underhållningsupplevelse.
Sync box 8KKöp Sync box 8K
Sync box 4KKöp Sync box 4K
Sync screenKöp Sync screen
Sync tv-appenLäs mer om Sync tv-appen
Bäst för
Fungerar med tv-appar
Fungerar med HDMI-enheter
Konfigurationssvårighet
tv-kompatibilitet
Kräver en Hue Bridge