Konfigurera ditt Hue-underhållningssystem

Osäker på hur du synkroniserar dina Philips Hue lampor med tv:n?
Oavsett om du vill ha en enkel konfiguration eller den ultimata upplevelsen finns det ett Hue sync-alternativ för varje hem.

Hur vill du synkronisera dina lampor?

Jag vill synkronisera mina lampor med min Samsung- eller LG-tv

Jag vill synkronisera mina lampor med min Samsung- eller LG-tv

Jag vill synkronisera mina lampor med allt innehåll på valfri tv

Jag vill synkronisera mina lampor med allt innehåll på valfri tv

Jag vill synkronisera mina lampor med HDMI-anslutet innehåll

Jag vill synkronisera mina lampor med HDMI-anslutet innehåll

En tv uppsättning med underhållsbelysning som visar Philips Hue Sync tv-appen på tv:n.

Sync tv-appen

Synkronisera mina lampor med min Samsung- eller LG-tv

Synkronisera dina Hue lampor direkt med kompatibla Samsung- och LG-tv-apparater genom Hue Sync tv-appen. Njut av uppslukande ljus som reagerar omedelbart på allt på skärmen, inklusive inbyggda streamingappar, filmer, sport och spel. Ingen extra synkroniserings-hårdvara behövs.

Vad du behöver
- Kompatibel Samsung- eller LG-tv*
- Minst en Hue lampa med färgat ljus.
- Hue Sync tv-app (prenumeration krävs)
- Hue Bridge
- Hue appen

Bäst för
- Synkronisering med tv:ns egna appar och direktsänd tv
- Avslappnat spelande
- Minimal, ingen hårdvarukonfiguration

Våra toppval för Sync tv-appen

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Gradienta väggupplysningseffekter
RGBWWIC-teknik
Precisionsfärgblandning med Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

Gradienta väggupplysningseffekter
RGBWWIC-teknik
Precisionsfärgblandning med Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1389,00 kr

Kommer snart

Nyhet
Play bordslampa

Play bordslampa

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box

929,00 kr

Play gradient light tube kompakt

Play gradient light tube kompakt

Särskilt framtagen för TV-apparater på 40 till 55 tum
Blandar vitt och färgat ljus
Strömkälla medföljer
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2419,00 kr

Play gradient light tube stort

Play gradient light tube stort

Särskilt framtagen för TV-apparater på 60-tum eller större
Strömkälla medföljer
Blandar vitt och färgat ljus
Kräver Hue Bridge och Hue sync box

2649,00 kr

Nyhet
Stor golvlampa Hue Play

Stor golvlampa Hue Play

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box

1729,00 kr

Nyhet
Kompakt golvlampa Hue Play

Kompakt golvlampa Hue Play

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box

1619,00 kr

Kommer snart
Play gradient LED-list pro 65"

Play gradient LED-list pro 65"

Ultrajämna gradienteffekter
OmniGlow-teknik
Precisionsfärg Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1849,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-list pro 85"

Play gradient LED-list pro 85"

Ultrajämna gradienteffekter
OmniGlow-teknik
Precisionsfärg Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

2079,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"

Ultrajämna gradienteffekter
OmniGlow-teknik
Precisionsfärg Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

2319,00 kr

Kommer snart

20% rabatt med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
Förberedd för Hue Sync och MotionAware™
Ger dig kontroll i hela hemmet
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

1729,00 kr

Vanliga frågor om Hue Sync tv-appen

Vilka tv-apparater är kompatibla?*

Hur kommer jag igång?

Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina lampor med min Samsung- eller LG-tv?


 

En Philips Hue Play Screen Sync enhet med fisheye-lins fäst på en tv och identifierar innehållet på skärmen.

Play sync screen

Synkronisera mina lampor med vilket innehåll som helst på vilken tv som helst

Ta tv-belysning till vilken tv som helst upp till 85 tum med Play sync screen-enheten. Enheten monteras på din tv och dess fisheye-lins fångar innehållet och färgerna på skärmen och synkroniserar Hue lamporna i realtid med allt innehåll, inklusive inbyggda tv-appar och direktsänd tv. 

Vad du behöver
- Play sync screen-enhet
- Minst en Hue tv LED-list*
- Hue appen

Bäst för
- Synkronisera valfritt skärminnehåll
- Inbyggda tv-appar och direktsänd tv
- Enkel plug-and-play-konfiguration

Vad du behöver ...

Nyhet
Play screen sync

Play screen sync

Enkel plug-and-play-lösning
Synka allt innehåll via Hue appen
Fisheye helskärmsavbildning
Färgmatchningsalgoritm

1389,00 kr

Vanliga frågor om Play sync screen

Vad är Play sync screen?

Varför välja Play sync screen?

Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina lampor med Play sync screen?*


 

Våra toppval för Play sync screen

Nyhet
Play bordslampa

Play bordslampa

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box

929,00 kr

Play light bar 2-pack

Play light bar 2-pack

Tvåpack
Inbyggda LED-lampor
Vit
Smart styrning med Hue Bridge*

1729,00 kr

Play light bar 2-pack

Play light bar 2-pack

Tvåpack
Inbyggda LED-lampor
Svart
Smart styrning med Hue Bridge*

1729,00 kr

Nyhet
Stor golvlampa Hue Play

Stor golvlampa Hue Play

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box

1729,00 kr

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Gradienta väggupplysningseffekter
RGBWWIC-teknik
Precisionsfärgblandning med Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

Gradienta väggupplysningseffekter
RGBWWIC-teknik
Precisionsfärgblandning med Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1389,00 kr

Kommer snart

En Philips Hue Play Sync Box 4k placerad på ett underhållningssystem framför en tv.

Play HDMI sync box 4K eller 8K

Synkronisera mina lampor med HDMI-anslutet innehåll

Play HDMI sync box 4K och 8K synkroniserar dina lampor med HDMI-anslutna enheter som streamingboxar och spelkonsoler, och levererar snabb och exakt synkronisering med belysningen i realtid. Play HDMI sync box 4K är perfekt för dagligt spelande och filmer i skarp 4K. Play HDMI sync box 8K har stöd för högre upplösningar och upp till 120 fps för nästa generations spelande och avancerad hemmabio.

Vad du behöver
- Play HDMI sync box
- Minst en Hue tv LED-list*
- Hue appen

Bäst för
- Synkronisering av HDMI-anslutet innehåll
- Avancerade spelkonfigurationer
- Snabb och smidig synkronisering med tv-belysning

Vad du behöver ...

Nyhet
Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

Stöd för 4K-upplösning vid 60Hz
Synka innehåll via Hue appen
Enkel och kompakt design
Konfigureras och installeras lätt

1729,00 kr

Vanliga frågor om HDMI sync box

Vad behöver jag för att komma igång?

Vad är skillnaden mellan Sync box 4K och Sync box 8K?

Behöver jag en Hue Bridge för att synkronisera mina Hue lampor med en HDMI sync box?*


 

Våra toppval för HDMI sync box

Nyhet
Stor golvlampa Hue Play

Stor golvlampa Hue Play

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box

1729,00 kr

Nyhet
Kompakt golvlampa Hue Play

Kompakt golvlampa Hue Play

RGBWWIC-teknik
Färgmatchning med Chromasync
Enkel placering
Synka med TV-app eller sync box

1619,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknik
1035 lumen
Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
Matt svart

4259,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknik
1035 lumen
Höjd x bredd: 15,7 x 9,1 cm
Matt vit

4259,00 kr

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Gradienta väggupplysningseffekter
RGBWWIC-teknik
Precisionsfärgblandning med Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1159,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 85"

Gradienta väggupplysningseffekter
RGBWWIC-teknik
Precisionsfärgblandning med Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1389,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-list pro 65"

Play gradient LED-list pro 65"

Ultrajämna gradienteffekter
OmniGlow-teknik
Precisionsfärg Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

1849,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED-list pro 85"

Play gradient LED-list pro 85"

Ultrajämna gradienteffekter
OmniGlow-teknik
Precisionsfärg Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

2079,00 kr

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga pro 100"

Ultrajämna gradienteffekter
OmniGlow-teknik
Precisionsfärg Chromasync
Sync-app eller -enhet krävs

2319,00 kr

Kommer snart

Jämför alternativ för synkronisering

Funderar du fortfarande? Jämför Hue sync-lösningar för att hitta den konfiguration som passar din tv- och underhållningsupplevelse.

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Sync box 8K

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Sync box 4K

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Sync tv-appen

Läs mer om Sync tv-appen

Bäst för

Avancerad hemmaunderhållning
Avancerad hemmaunderhållning
Enkel konfiguration för nästan vilken tv som helst
Kompatibla tv-apparater från Samsung och LG

Fungerar med tv-appar

-
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Synkroniserar allt tv-innehåll
Synkroniserar allt tv-innehåll

Fungerar med HDMI-enheter

Synkroniserar allt tv-innehåll
Synkroniserar allt tv-innehåll

Konfigurationssvårighet

Avancerat
Avancerat
Enkelt
Enkelt

tv-kompatibilitet

Alla tv-apparater
Alla tv-apparater
Alla tv-apparater upp till 85''
Endast kompatibla tv-apparater

Kräver en Hue Bridge

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Nej
Nej
Ja
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