Synkronisera dina Hue lampor direkt med kompatibla Samsung- och LG-tv-apparater genom Hue Sync tv-appen. Njut av uppslukande ljus som reagerar omedelbart på allt på skärmen, inklusive inbyggda streamingappar, filmer, sport och spel. Ingen extra synkroniserings-hårdvara behövs.



Vad du behöver

- Kompatibel Samsung- eller LG-tv*

- Minst en Hue lampa med färgat ljus.

- Hue Sync tv-app (prenumeration krävs)

- Hue Bridge

- Hue appen

Bäst för

- Synkronisering med tv:ns egna appar och direktsänd tv

- Avslappnat spelande

- Minimal, ingen hårdvarukonfiguration