Flux LED-list 3m
929,00 kr
Nuvarande pris är 929,00 kr
I lager
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Om Flux LED-list 3m
Flux lightstrip ger en tunn ljuslinje för belysning av inomhusutrymmen med en jämn färgskala genom Chromasync™ precisionsfärgblandning. Lys upp hörn med de renaste vita nyanserna med särskilda vita och varma LED-lampor. Använd Flux lightstrip bakom tv-skåp, runt sängstolpar och längs bokhyllor för att skapa ett mjukt, indirekt ljus som matchar alla stämningar. Åtnjut flexibel installation – kapa, återanvänd och förläng din lightstrip till rätt storlek var som helst. Få total kontroll, anpassning och personliga ljusscener med prisbelönta Hue-appen och röststyrning.
- Anpassningsbara scener och effekter
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Starkt, äkta vitt ljus
- 1 200 lumen
- Kan klippas. förlängas och återanvändas
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103087812
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Färger
- Multi Color
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 0 %<H<80 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- –20 °C till +40 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- 80
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Längd
- 3 000 mm
Övrigt
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103087812
- Nettovikt
- 0,43 kg
- Bruttovikt
- 0,63 kg
- Höjd
- 210 mm
- Längd
- 96 mm
- Bredd
- 210 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004610402
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103087812
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 12
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 6 mm
- Total bredd
- 14,5 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- EPREL-registreringsnummer
- 2471210
Ljuskällan
- Ljusflöde
- 1200 lm vid 6500K
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions
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