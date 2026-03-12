En ljusslinga som är gjord för att upplevas! OmniGlow ger enhetlig, ultraklar färg och rent vitt ljus utan synliga LED-spottar – tack vare den senaste OmniGlow-tekniken. Vårt mästerverk är specialdesignat för att ge stämningsfull och högkvalitativ funktionell belysning i köket, vardagsrummet, sovrummet och trappan. Få supersmidiga dynamiska och mer naturliga effekter med microLED-lampor som aktiveras av CSP (Chip-scale-package). Anpassa ljusscener personligt med Hue-appen och röststyrning.

Anpassningsbara scener och effekter

OmniGlow enhetlig ljus- och färgblandning

Ultraklart ljus och ren vit belysning

4500 lumen

Direkt och indirekt belysning