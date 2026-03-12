OmniGlow LED-list 10m

4029,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER OmniGlow LED-list 10m
I lager

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Om OmniGlow LED-list 10m

En ljusslinga som är gjord för att upplevas! OmniGlow ger enhetlig, ultraklar färg och rent vitt ljus utan synliga LED-spottar – tack vare den senaste OmniGlow-tekniken. Vårt mästerverk är specialdesignat för att ge stämningsfull och högkvalitativ funktionell belysning i köket, vardagsrummet, sovrummet och trappan. Få supersmidiga dynamiska och mer naturliga effekter med microLED-lampor som aktiveras av CSP (Chip-scale-package). Anpassa ljusscener personligt med Hue-appen och röststyrning.

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • OmniGlow enhetlig ljus- och färgblandning
  • Ultraklart ljus och ren vit belysning
  • 4500 lumen
  • Direkt och indirekt belysning

Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by statement380iceicebaby containing kitchen, light, microwave, table, chair

@statement380iceicebaby

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