Et TV i en moderne stue oplyst af Hue Play wall washer og Play lamper, som synkroniseres med skærmens indhold for at skabe en medrivende og dynamisk underholdningsoplevelse.

Hue Sync til Apple TV: Tag din hjemmebiograf til et nyt niveau

25. august 2026


Forbind Hue Sync med dit Apple TV for at forbedre din hjemmeunderholdning fra en almindelig fjernsynsaften til en total sanseoplevelse. Ved at bygge bro mellem din skærm og dit rum giver denne opsætning mulighed for, at din intelligente belysning kan reagere i realtid på hver eksplosion, solnedgang eller et musikalsk beat. Uanset om du ser den nyeste store film eller spiller et tempofyldt spil på Apple Arcade, sikrer Hue Sync og Apple TV-integrationen, at dit rum afspejler den verden, du ser på dit TV.

 

Det skal du bruge til dit Hue Sync Apple TV-setup

For at skabe en medrivende belysningsoplevelse med dit Apple TV skal du bruge nogle få centrale dele, der arbejder sammen:

Vælg din måde at synkronisere på

Philips Hue Play screen sync

Play screen sync er en dedikeret skærmsynkroniseringsenhed, der bruger et fiskeøjeobjektiv til at analysere farver, bevægelser og intensitet af indhold, som vises på din TV-skærm i realtid. Da den aflæser, hvad der sker direkte på skærmen, fungerer den uden problemer sammen med Apple TV og andre indholdskilder, der er tilsluttet til dit TV.

En Philips Hue Play screen sync med fiskeøjeobjektiv fastgjort på et TV, der registrerer indholdet på skærmen.

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K sidder mellem dit Apple TV og dit TV og synkroniserer kompatible Hue lyskilder med HDMI-tilsluttet indhold. Den understøtter skarp 4K-opløsning med op til 60 Hz opdateringshastighed, hvilket gør den ideel til streaming, film, sport og hverdagens gaming.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Til avancerede hjemmebiografer og næste generations gaming-opsætninger understøtter Play HDMI sync box 8K HDMI 2.1, 8K ved 60 Hz og 4K ved op til 120 Hz, samtidig med at den leverer hurtig synkronisering af lyset.

Apple TV (HD eller 4K)

Alle moderne Apple TV-modeller er kompatible med Philips Hue underholdningssystemer.

Hue Bridge eller Hue Bridge Pro

En Hue Bridge eller Hue Bridge Pro er nødvendig for at kunne skabe et underholdningsområde og få adgang til medrivende synkronisering med op til 10 farvekompatible Hue lyskilder.

Farvekompatible Philips Hue lys

Brugfarvekompatible lamper for den mest intense oplevelse, f.eks. Play gradient LED strip, Play gradient LED strip pro, Play light bars, Signe gradient lamper eller Play wall washer.

 

Produkter til din Hue Sync-opsætning

Nyhed
Play screen sync

Play screen sync

899,00 kr.

Nyhed
Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

1.129,00 kr.

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 65"

Philips Hue Play gradient LED strip 65"

749,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip 85"

Philips Hue Play gradient LED strip 85"

899,00 kr.

Kommer snart

20% rabat med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1.129,00 kr.

Play HDMI sync box 8K

Play HDMI sync box 8K

2.619,00 kr.

Kommer snart
Play gradient LED strip pro 65"

Play gradient LED strip pro 65"

1.199,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Play gradient LED strip pro 85"

Play gradient LED strip pro 85"

1.349,00 kr.

Kommer snart

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"

Philips Hue Play gradient LED strip pro 100"

1.499,00 kr.

Kommer snart

Play gradient lightstrip 55 tommer

Play gradient lightstrip 55 tommer

1.569,00 kr.

Play gradient lightstrip 65 tommer

Play gradient lightstrip 65 tommer

1.719,00 kr.

Play gradient lightstrip 75 tommer

Play gradient lightstrip 75 tommer

1.949,00 kr.

Nyhed
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

1.129,00 kr.

Nyhed
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

599,00 kr.

Play wall washer

Play wall washer

1.569,00 kr.

Udforsk Hue lysstyring og LED-strips kollektionen.

Trin 1: Opret et underholdningsområde

Før du synkroniserer dine lyskilder med dit Apple TV, skal du åbne Hue appen og oprette et underholdningsområde. Det giver dig mulighed for at placere dine lamper virtuelt, så de kan reagere præcist på handlingen på skærmen.

Når dit underholdningsområde er konfigureret, skal du bruge fanen Synkroniser i Hue appen til at starte og administrere synkroniseringen.

Vil du synkronisere dine lyskilder til Apple Music på Apple TV? Du skal bare skifte til musiktilstand under fanen Synkroniser for at skabe en dynamisk belysningsoplevelse, der reagerer på rytmen og energien i din musik.

Par ser Apple TV med Philips Hue underholdningsbelysning, der er synkroniseret med indholdet på skærmen og skaber en medrivende hjemmebiografoplevelse.

Trin 2: Tilslut Apple TV til din Hue Sync-opsætning

Opsætningsprocessen afhænger af, hvilken synkroniseringsløsning du vælger.

Brug af Play screen sync

Placer Play screen sync enheden som anvist i opsætningsvejledningen, og fuldfør konfigurationen i Hue appen. Når konfigurationen er fuldført, skal du blot begynde at synkronisere fra fanen Synkroniser og starte Apple TV-indhold.

Brug af Play HDMI sync box 4K eller 8K

1. Tilslut Apple TV til en af HDMI-indgangene på Sync boxen.
2. Tilslut Sync boxen til HDMI-porten på dit TV​.
3. Fuldfør opsætningen i Hue appen.
4. Slå automatisk synkronisering til, hvis du vil.
5. Åbn Apple TV, og begynd at se indhold.

En Philips Hue Play HDMI sync box 4K placeret i et underholdningsområde foran TV'et.

Begge Sync box-enheder understøtter Apple TV-indhold, herunder film, serier, sport og Apple Arcade-spil.

Udforsk mulighederne for TV-synkronisering.

 

Udvid din opsætning

Nyhed
Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

1.129,00 kr.

Nyhed
Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

599,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Bridge Pro

Bridge Pro

1.129,00 kr.

Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

1.679,00 kr.

Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

2.539,00 kr.

Play wall washer

Play wall washer

1.569,00 kr.

Play light bar 2-pak

Play light bar 2-pak

1.129,00 kr.

Go bærbar bordlampe

Go bærbar bordlampe

1.279,00 kr.

Play gradient light tube, kompakt

Play gradient light tube, kompakt

1.569,00 kr.

Play gradient light tube, stor

Play gradient light tube, stor

1.719,00 kr.

Go bærbar bordlampe

Go bærbar bordlampe

1.279,00 kr.

Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

1.679,00 kr.

Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

2.539,00 kr.

Bloom bordlampe

Bloom bordlampe

749,00 kr.

Udforsk Hue gulvlamper og bordlamper kollektionen.

 

Avanceret optimering: Intensitet og stemmestyring

For virkelig at mestre din Hue Sync og Apple TV-opsætning kan du eksperimentere med forskellige intensitetsniveauer for synkroniseringen. 'Diskret' er perfekt til langsomme dramaer og dokumentarer, mens mere intense indstillinger kan få actionfilm, sport og Apple Arcade-spil til at føles endnu mere medrivende.

Fordi Philips Hue fungerer med Apple HomeKit, kan du bruge Siri til at styre din belysning uden at forlade sofaen. Justér lysstyrken, aktivér scener, eller sæt den perfekte stemning, før du begynder at se indhold. Opret dedikerede underholdningsscener i Hue appen, og start dem derefter med det samme via Apple Home-appen eller med Siri-stemmekommandoer.

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