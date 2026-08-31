Før du synkroniserer dine lyskilder med dit Apple TV, skal du åbne Hue appen og oprette et underholdningsområde. Det giver dig mulighed for at placere dine lamper virtuelt, så de kan reagere præcist på handlingen på skærmen.

Når dit underholdningsområde er konfigureret, skal du bruge fanen Synkroniser i Hue appen til at starte og administrere synkroniseringen.

Vil du synkronisere dine lyskilder til Apple Music på Apple TV? Du skal bare skifte til musiktilstand under fanen Synkroniser for at skabe en dynamisk belysningsoplevelse, der reagerer på rytmen og energien i din musik.