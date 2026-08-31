25. august 2026
Forbind Hue Sync med dit Apple TV for at forbedre din hjemmeunderholdning fra en almindelig fjernsynsaften til en total sanseoplevelse. Ved at bygge bro mellem din skærm og dit rum giver denne opsætning mulighed for, at din intelligente belysning kan reagere i realtid på hver eksplosion, solnedgang eller et musikalsk beat. Uanset om du ser den nyeste store film eller spiller et tempofyldt spil på Apple Arcade, sikrer Hue Sync og Apple TV-integrationen, at dit rum afspejler den verden, du ser på dit TV.