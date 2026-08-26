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Intelligent LED-belysning

Forvandl måden, du oplyser dit hjem på. Udforsk et komplet økosystem af intelligente LED-pærer, lamper, udendørslamper, sensorer, kontakter og tilbehør, der er designet til at fungere problemfrit sammen. Tilpas farver og lysstyrke, automatiser rutiner, skab medrivende underholdningsoplevelser, og styr dit lys fra hvor som helst ved hjælp af Hue appen.

265 produkter
Nærbillede af forsiden af Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 14 m

14 m lyskæde
20 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Lily udendørs spot

Lily udendørs spot

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
LavVolt-system - basisenhed
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Resonate

Resonate

±10 års levetid
Øjeblikkelig trådløs dæmpning
Kræver Hue Bridge
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Calla udendørs piedestal

Calla udendørs piedestal

Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
105 x 252 mm
Strømforsyning sælges separat
Nærbillede af forsiden af OmniGlow LED strip, 10 m

OmniGlow LED strip, 10 m

4500 lumen
OmniGlow teknologi, så du får en jævn lyseffekt
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt
Download produkt informationsarket
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Krone - E14 pærer - 2-pak

Krone - E14 pærer - 2-pak

Hvidt og farvet lys
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
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Nærbillede af forsiden af Amarant projektør

Amarant projektør

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Lav volt system – forlænger
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Lily XL udendørs spot

Lily XL udendørs spot

Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Lav volt system – forlænger
Intelligent styring med Hue Bridge*
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Neon udendørs LED strip, 3 m

Neon udendørs LED strip, 3 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1100 lumen
Download produkt informationsarket
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nærbillede af forsiden af Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 7 m

Festavia Hue udendørs lyskæde med globepærer, 7 m

7 m lyskæde
10 Lightguide pærer
Hvidt og farvegradient
Pærer med en lysstyrke på 50 lumen
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Motion sensor

Motion sensor

Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Bridge

Bridge

Understøtter 50 lyskilder, 12 stk. tilbehør
Understøtter Hue Sync
Giver mulighed for integration af lys og sikkerhed
Avanceret kryptering
Nyhed
Nærbillede af forsiden af Wall switch module, kablet (2-pak)

Wall switch module, kablet (2-pak)

Gør Hue lyskilder tilgængelige
Gør eksisterende kontakter intelligente
Styr lyskilder, rum og zoner
Kræver ikke batteri
Nærbillede af forsiden af Festavia lyskæde

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
500 LED'er med farve
40 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug
Nyhed
Nærbillede af forsiden af On/off switch module, kablet (2 kanaler)

On/off switch module, kablet (2 kanaler)

Tilføj ikke-intelligente lamper til Hue
App og stemmestyring
Kræver ikke batteri
Lås op for mere med en Bridge
Nærbillede af forsiden af A60 - E27 pærer - 3-pak

A60 - E27 pærer - 3-pak

Varm til kølig hvid
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Download produkt informationsarket
Nærbillede af forsiden af Infuse stor loftslampe

Infuse stor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Infuse stor loftslampe

Infuse stor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nærbillede af forsiden af Impress udendørs piedestal

Impress udendørs piedestal

230V
Mat sort finish
400 x 100 mm
Intelligent styring med Hue Bridge*
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 6 m

Flux LED strip, 6 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Download produkt informationsarket
Nærbillede af forsiden af Turaco udendørs søjlelampe

Turaco udendørs søjlelampe

Hvidt og farvet lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter kompatibel
20% rabat med Bridge!
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 3 m

Flux LED strip, 3 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
Download produkt informationsarket
Nærbillede af forsiden af Infuse mellemstor loftslampe

Infuse mellemstor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
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Guide til intelligent LED belysning

Hvordan redefinerer Philips Hue intelligent belysning?

Er det værd at vælge Philips Hue frem for andre intelligente belysningsløsninger?

Bruger intelligent belysning mere strøm?

Har jeg brug for en hub for at bruge intelligente LED-lys?

Kan intelligente LED-lys fungere uden internetforbindelse?

Hvordan styrer jeg intelligente lys?

Hvilke intelligente pærer er mest energieffektive?

Kan jeg fjernstyre mine lys via en app?

Læs mere om intelligent lys

Energieffektiviteten ved intelligente LED lamper

Hvad er intelligent belysning?

Lær, hvad intelligent belysning er, hvordan den fungerer, og hvilke fordele intelligent belysning har for hjemmet, velvære og atmosfære.
Farveskiftende LED belysning

5 gode råd til at spare energi derhjemme

Hvis du spekulerer over, hvordan du kan spare energi derhjemme med intelligent Philips Hue belysning, har vi foretaget en undersøgelse, der sammenligner forskellige indstillinger for White and color ambiance pærer – og her er resultaterne.
Fordele med intelligent LED belysning

Boligautomation med smart belysning

Lær om belysningsautomatisering i hjemmet, og hvordan den kan hjælpe dig med dine daglige rutiner og give dig mere ro i sindet, uanset om du er hjemme eller væk.
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