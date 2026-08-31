25 de agosto de 2026
Configura Hue Sync con Apple TV para elevar tu entretenimiento en casa de una sesión de visionado estándar a una experiencia sensorial totalmente inmersiva. Al cerrar la distancia entre la pantalla y la estancia, este sistema permite a la iluminación inteligente reaccionar en tiempo real a cada explosión, puesta de sol o ritmo musical. Tanto si estás viendo el último éxito de taquilla como si juegas a un juego rápido en Apple Arcade, la integración de Philips Hue sync box con Apple TV garantiza que tu espacio refleje el mundo que hay en el televisor.