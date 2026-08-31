Antes de sincronizar las luces con Apple TV, abre la aplicación Philips Hue y crea un área de entretenimiento. Esto permite colocar las luces virtualmente para que reaccionen con precisión a la acción en pantalla.

Después de configurar el área de entretenimiento, utiliza la pestaña Sincronización en la aplicación Hue para iniciar y gestionar la sincronización.

¿Quieres sincronizar las luces con Apple Music en Apple TV? Solo tienes que cambiar al modo Música en la pestaña Sincronización para disfrutar de una iluminación dinámica que reaccione al ritmo y la energía de la música.